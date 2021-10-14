Duy Mạnh tiếp tục 'kháy' ồn ào 'mùa lũ', thản nhiên tiết lộ: 'Hát một show được mấy chục triệu còn qua mặt vợ ăn bớt một tí, huống hồ gì là chuyện từ thiện'

Duy Mạnh cho hay: "Thế nhưng, nghệ sĩ lại không ai nói: Tôi làm từ thiện bởi vì tôi thấy mình là nghệ sĩ và muốn cống hiến. Việc này là trách nhiệm của tôi. Họ thường nói: Tôi làm từ thiện bằng cái tâm! Dùng từ cái tâm nó rất là nhập nhèm, nó không có sự sòng phẳng, không có sự rõ ràng".

Suốt hơn 1 tháng nay, lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ đang là chủ đề được mọi người bàn tán và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều nhất. Không chỉ hot trên mạng xã hội, cụm từ "sao kê" và loạt nghệ sĩ còn được các kênh truyền hình nhắc đến khiến cho ồn ào từ thiện chưa bao giờ nóng như lúc này. Giữa lúc dư luận đang "choáng váng" bởi "vườn sao kê" nở rộ thì ca sĩ Duy Mạnh không ngại thị phi, lên chỉ trích nghệ sĩ làm từ thiện. Thậm chí trên trang cá nhân, giọng ca Kiếp Đỏ Đen tiếp tục "bóng gió" đồng nghiệp. Mới đây nhất, sau phát ngôn: "Mấy nghệ sĩ hô hào quyên góp từ thiện mà chia cho chú một ít thì chú nhận là đồng nghiệp ngay các cháu ạ? Chứ toàn ăn một mình, có chia cho chú đồng nào đâu mà lại bắt chú phải nhận là đồng nghiệp hả?" trang cá nhân và Fanpage của nam ca sĩ bất ngờ "bay màu" không vết tích. Sau khi trả lời truyền thông về lý do "tạm khóa", nam ca sĩ tiếp tục có bài chia sẻ về "đồng nghiệp".

Nam ca sĩ có nhiều phát ngôn liên quan đến từ thiện - Ảnh: Internet Trả lời trên Pháp luật và Bạn đọc, Duy Mạnh cho hay: "Bản chất người nghệ sĩ là phải làm nghệ thuật, còn từ thiện nó chỉ là phần phụ. Họ chỉ nên dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi. Nếu để ý, sẽ thấy hai cái đó rất khác nhau". Theo đó, anh cho rằng việc từ thiện "vô tình" khiến nghệ sĩ vướng thị phi nếu bản thân họ không biết cách "sử dụng" đúng mục đích. Anh nhấn mạnh: "Khi làm một việc gì đấy, tôi rất thích từ trách nhiệm. Nó rất đàng hoàng và rất sòng phẳng. Tại sao những chỗ như quỹ từ thiện nọ từ thiện kia, nhân viên chẳng bao giờ lên báo đài nói: Chúng tôi làm việc bằng cái tâm? mà họ nói: Chúng tôi làm vì trách nhiệm.

Nhiều nghệ sĩ Việt vướng vào ồn ào từ thiện - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, nghệ sĩ lại không ai nói: Tôi làm từ thiện bởi vì tôi thấy mình là nghệ sĩ và muốn cống hiến. Việc này là trách nhiệm của tôi. Họ thường nói: Tôi làm từ thiện bằng cái tâm! Dùng từ cái tâm nó rất là nhập nhèm, nó không có sự sòng phẳng, không có sự rõ ràng". Đáng chú ý, giọng ca "Kiếp đỏ đen" không ngại ngần chia sẻ về các mối quan hệ ngoài luồng trước và sau hôn nhân. Anh khẳng định bản thân cũng cãi nhau suốt. Nhưng vợ chồng cứ cãi nhau mà vẫn ở được với nhau mới là hạnh phúc. Nam ca sĩ tiết lộ, lên Facebook cũng không tương tác với vợ, thậm chí là block luôn Facebook vợ. Tiếp túc "đá" vào chuyện từ thiện của nghệ sĩ, Duy Mạnh "kháy": "Mỗi lần tôi đi ra đường, vợ tôi cấp cho 500 nghìn để tiêu. Còn tôi muốn tặng gì cho cô nào thì đi vay bạn trước, sau này đi hát bớt lại tí tiền cát xê rồi tôi trả sau. Ngay cả tôi đi, hát một show được mấy chục triệu còn qua mặt vợ ăn bớt một tí làm việc riêng, huống hồ gì là chuyện từ thiện. Bảo sao". Tổ ấm của Duy Mạnh - Ảnh: Internet Mặc dù hiện tại chưa có bất kỳ kết luận nào của cơ quan chức năng liên quan tới việc "ăn chặn" tiền từ thiện của một số nghệ sĩ, song những phát ngôn của Duy Mạnh vẫn luôn ám chỉ, bóng gió vụ việc này. Có khá nhiều bài đăng bóng gió, thậm chí sáng tác cả nhạc để "đá đểu" giới nghệ sĩ nhưng chưa một lần nào Duy Mạnh chỉ đích danh vào bất kỳ ai. Dù vậy, những phát ngôn của nam ca sĩ liên tục gây bão, thu hút sự chú ý bởi câu từ gần như diễn tả trọn vẹn về câu chuyện từ thiện gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua.

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