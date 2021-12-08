'Thánh khịa' Duy Mạnh tiếp tục 'kháy' ồn ào từ thiện, không rõ nói 'ai' nhưng ngôn từ 'sâu cay' phải biết!

Hậu trường 08/12/2021 17:00

Tiếp tục chuỗi 'cà khịa' ồn ào chuyện từ thiện, ca sĩ sĩ Duy Mạnh mới đây đã có bài đăng bày tỏ quan điểm gay gắt về vấn đề này.

Suốt nhiều tháng nay, lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ đang là chủ đề được mọi người bàn tán và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều nhất. Không chỉ hot trên mạng xã hội, cụm từ "sao kê" và loạt nghệ sĩ còn được các kênh truyền hình nhắc đến khiến cho ồn ào từ thiện chưa bao giờ nóng như lúc này.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, vụ lùm xùm đang dần im ắng và ít được bàn tán trên các diễn đàn MXH.

Giữa lúc dư luận đang "tạm nghỉ" thì ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục "khuấy động" dư luận, không ngại thị phi, lên tiếng tiếp tục bàn về chuyện làm từ thiện. Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ bất ngờ có một bài đăng bày tỏ thái độ bức xúc khi có một số bộ phận làm từ thiện với mục đích đánh bóng tên tuổi, “làm màu”.

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Bài đăng của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình

Duy Mạnh "mắng gắt": "Giúp bất cứ ai trong cuộc đời này cũng đều là từ thiện hết. Mà điều cần giúp đầu tiên đó là phải giúp người thân và bạn bè của mình trước. Người thân và bạn bè của mình mà không giúp được họ. Mà lại đi mang gạo, mì gói, quà cáp phát cho thiên hạ rồi post lên facebook, livestream. Bởi vì mục đích chính không phải là làm từ thiện. Mà là làm màu và làm hình ảnh để đánh bóng tên tuổi. Người thân và bạn bè của mình, mà mình còn không để ý đến họ và giúp họ. Thì thiên hạ chả là cái gì để mà phải giúp!”.

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Duy Mạnh có nhiều phát ngôn liên quan đến ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Mặc dù không trực tiếp nhắc đến bất kỳ cái tên nào song bên dưới bài đăng, rất nhiều bình luận bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Duy Mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít netizen nhận định phát ngôn của nam ca sĩ được cho là rất nhạy cảm giữa thời điểm ồn ào từ thiện của một số nghệ sĩ đang được điều tra và chưa có kết luận cụ thể.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên Duy Mạnh lên tiếng về vấn đề từ thiện. Mặc dù hiện tại chưa có bất kỳ kết luận nào của cơ quan chức năng liên quan tới việc "ăn chặn" tiền từ thiện của một số nghệ sĩ, song những phát ngôn của Duy Mạnh vẫn luôn ám chỉ, bóng gió vụ việc này.

Thậm chí nam ca sĩ còn sáng tác cả nhạc để "đá đểu" giới nghệ sĩ nhưng chưa một lần nào Duy Mạnh chỉ đích danh vào bất kỳ ai. 

Sau 3 ngày râm ran clip bị fan cuồng 'tương vào đầu', 'thánh khịa' Duy Mạnh bất ngờ có dòng trạng thái LẠ, liên quan đến 'hạn thị phi'

Sau 3 ngày râm ran clip bị fan cuồng 'tương vào đầu', 'thánh khịa' Duy Mạnh bất ngờ có dòng trạng thái LẠ, liên quan đến 'hạn thị phi'

Sau 3 ngày vướng lùm xùm bị "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", trên Fanpage của nam ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái bàn về "hạn thị phi" gây chú ý.

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