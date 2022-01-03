Chồng cũ Lâm Khánh Chi bị CĐM “tấn công” ép chuyện tái hợp, “tình mới” liên tục bị thả phẫn nộ

Hậu trường 03/01/2022 11:43

Bên dưới mỗi bài đăng của chồng cũ Lâm Khánh Chi đều tràn ngập những bình luận “yêu cầu” anh quay lại với nữ ca sĩ chuyển giới. Những bức ảnh được cho là “tình mới” của Phi Hùng cũng liên tục bị thả phẫn nộ.

Từ ngày công khai ly hôn với nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi, mỗi nhất cử nhất động của Phi Hùng đều được CĐM quan tâm hết mực. Tuy nhiên, điều đáng nói, mỗi khi chồng cũ Lâm Khánh Chi đăng tải gì thì bên dưới bình luận đều tràn ngập những “yêu cầu” anh quay về bên Lâm Khánh Chi để tiếp tục cuộc sống hôn nhân. Thậm chí, một số dân mạng quá khích, sử dụng lời lẽ kém duyên để “tấn công” Phi Hùng.

Chồng cũ Lâm Khánh Chi bị CĐM “tấn công” ép chuyện tái hợp, “tình mới” liên tục bị thả phẫn nộ - Ảnh 1

Cũng kể từ khi ly hôn Lâm Khánh Chi, Phi Hùng thường xuyên đăng tải hình ảnh bên một cô gái được cho là “tình mới” của anh. Dù anh chàng đã lên tiếng giải thích không phải, thế nhưng, mỗi tấm hình của Phi Hùng chụp bên cô gái lạ đều bị CĐM liên tục thả phẫn nộ.

Chồng cũ Lâm Khánh Chi bị CĐM “tấn công” ép chuyện tái hợp, “tình mới” liên tục bị thả phẫn nộ - Ảnh 2
Phi Hùng và cô gái được cho là "tình mới" nhận về nhiều "phẫn nộ" của CĐM (Ảnh chụp màn hình)
Chồng cũ Lâm Khánh Chi bị CĐM “tấn công” ép chuyện tái hợp, “tình mới” liên tục bị thả phẫn nộ - Ảnh 3
Nhiều người "yêu cầu" Phi Hùng quay về với Lâm Khánh Chi (Ảnh chụp màn hình)

Trước những hành động quá khích của dân mạng, Phi Hùng hiện vẫn “ngó lơ”. Anh hầu như chỉ tương tác với những bình luận lịch sự và không nhắc đến vợ cũ.

Chồng cũ Lâm Khánh Chi bị CĐM “tấn công” ép chuyện tái hợp, “tình mới” liên tục bị thả phẫn nộ - Ảnh 4

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng được xem là một trong những cặp đôi biểu tượng của giới LGBT, chính vì vậy, việc cả hai công bố ly hôn đã khiến nhiều fan không khỏi sốc và tiếc nuối. Phi Hùng là người công khai việc ly hôn với dòng trạng thái ngắn gọn: “Tạm thời tôi không thể chấp nhận được nữa thì tôi muốn dừng lại, chấm dứt, kết thúc. Tôi cần câu trả lời của Khánh Chi và cô ấy nói chia tay”, anh cho biết.

Chồng cũ Lâm Khánh Chi bị CĐM “tấn công” ép chuyện tái hợp, “tình mới” liên tục bị thả phẫn nộ - Ảnh 5

 

Chồng cũ Lâm Khánh Chi bị CĐM “tấn công” ép chuyện tái hợp, “tình mới” liên tục bị thả phẫn nộ - Ảnh 6

Trong cuộc hôn nhân với nhau, Phi Hùng và Lâm Khánh Chi cùng chào đón cậu con trai đầu lòng tên Thiên Long bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Sau khi ly hôn, Phi Hùng chuyển sang nhà mới và vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ con trai. Về phía Lâm Khánh Chi, cô cũng tuyên bố không liên quan tới chồng cũ và sẽ làm mẹ đơn thân. Nữ ca sĩ hưởng cuộc sống đơn thân và hiếm khi nhắc đến chồng cũ.

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