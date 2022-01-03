Một hoa hậu Vbiz 'khóc cạn nước mắt' khi cậu ruột và em gái thân thiết cùng qua đời

Hậu trường 03/01/2022 11:22

Sáng 3/1, trên trang cá nhân của mình, một hoa hậu Việt Nam đã đăng tải một bài chia sẻ dài thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, hoa hậu Thu Hoài nghẹ ngào cho biết cô liên tiếp đón nhận 2 "tin dữ" vào ngày cuối cùng của năm 2021. Cụ thể, cô nhận được điện thoại báo cậu ruột mất và em gái của cô cũng đã ra đi sau khi bị bệnh viện ở Mỹ trả về.

Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Ngày cuối cùng của năm, nhận được cú điện thoại báo cậu ruột vừa mới mất. Chỉ mới ít ngày trước thôi, đứa em gái tôi thương và cũng thương tôi nhất bị bệnh viện bên Mỹ trả về nhà, bảo em tôi chỉ còn một tuần để sống. Tôi không dám đếm ngày tháng, sợ hãi khi nghĩ tới cuối tuần và cả những nỗi đau đang lơ lửng trên đầu. Nhưng tới lúc này, khi em gái tôi đã mất dần nhận thức và mong muốn duy nhất chỉ là ra đi không đau đớn, tôi hiểu rằng mình chẳng thể chạy trốn khỏi cuộc chia ly đắng chát này".

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Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ chia sẻ nỗi mất mát của mình trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về lý do chọn viết thư trên mạng xã hội, người đẹp bộc bạch: "Bởi lúc em tỉnh táo, niềm vui duy nhất của em là vào facebook tôi để coi. Em đọc hết mọi thứ tôi viết, đọc hết từng bình luận của người lạ, miễn chúng nói về chị gái mình. Và khi tôi hạnh phúc, tôi biết chắc chắn em gái tôi sẽ nở nụ cười... Thứ duy nhất em nói "muốn" chỉ là kiếp sau, em vẫn muốn làm em gái tôi. Tôi nghẹn nơi cổ, bởi mong muốn đó, tôi đâu hứa được, đâu làm được. Tôi chỉ có thể nói, tôi cũng muốn vậy, hệt như em. Bởi có một người em gái như em đã là quá đủ đối với tôi rồi".

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Bạn bè, người hâm mộ gửi lời thăm hỏi, động viên, an ủi tới người đẹp - Ảnh: Internet

"Mất đi người thân là thứ cảm giác kinh khủng lắm. Nhưng buộc phải nén đau chờ đợi thứ cảm giác đó ập tới còn khủng khiếp hơn nhiều. Tôi không còn hi vọng vào phép màu, chỉ hi vọng em có một chuyến đi bình an, nhẹ nhàng như em mong muốn. Đau đớn đủ rồi, em của chị. Cứ sống trọn vẹn hết kiếp này, vì kiếp sau mờ mịt lắm. Điều kiêu hãnh nhất của tôi là có một người em gái tuyệt vời và yêu thương mình hơn cả chữ ruột thịt. Chị mãi yêu thương và bảo vệ em", hoa hậu Thu Hoài bày tỏ.

Sau khi bài viết được chia sẻ rộng rãi, đông đảo bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời động viên, chia buồn và hi vọng hoa hậu Thu Hoài mau chóng vượt qua nỗi mất mát lớn này.

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