Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng đàn 'bóc phốt' Thái Trinh 'đạo hình ảnh' nhưng kết cục muối mặt?

Hậu trường 03/01/2022 10:52

Thái Trinh lập tức có động thái gây chú ý sau khi bị nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tố đạo nhái hình ảnh.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bỗng đăng đàn tố Thái Trinh đạo hình ảnh cực gắt. Không chỉ vậy, nam nhạc sĩ còn không ngần ngại đăng tấm hình của cận mặt của Thái Trinh kèm dòng chia sẻ: "Mình hơi buồn vì bị bạn ca sĩ này đạo hình ảnh, nhưng mình không muốn bóc phốt bạn vì mình đã nhiều lần gọi show bạn, cũng có mấy lần hợp tác hát bài mình nữa. Dù sao đi nữa, mình vẫn sẽ hợp tác tiếp".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng đàn 'bóc phốt' Thái Trinh 'đạo hình ảnh' nhưng kết cục muối mặt? - Ảnh 1
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng đàn 'bóc phốt' Thái Trinh 'đạo hình ảnh' nhưng kết cục muối mặt? - Ảnh 2
Nguyễn Văn Chung đăng đàn tố đàn em đạo hình ảnh của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Cứ tưởng lại có biến căng đét nhưng hoá ra nam nhạc sĩ muốn ám chỉ Thái Trinh... bắt chước cách chụp hình của mình. Thực tế, được biết, bức ảnh trên đã được Thái Trinh chụp từ 3 năm trước, còn ảnh của Nguyễn Văn Chung lại là ảnh mới được chụp vào tháng 9/2021.

Cuối cùng, nam nhạc sĩ đành ngậm ngùi ôm "cục quê" lên trang cá nhân để tạo tràng cười cho khán giả. Từ ngày giãn cách xã hội, Nguyễn Văn Chung rất chăm chỉ chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình. Đáng chú ý, những dòng trạng thái được nam nhạc sĩ chia sẻ đều gây dậy sóng cư dân mạng vì độ tếu táo, tấu hài không giới hạn trên trang cá nhân của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng đàn 'bóc phốt' Thái Trinh 'đạo hình ảnh' nhưng kết cục muối mặt? - Ảnh 3
Nguyễn Văn Chung ôm 'cục quê' khi Thái Trinh tiết lộ hình ảnh đã được chụp 3 năm trước - Ảnh: Chụp màn hình

Nguyễn Văn Chung được biết đến là tác giả của một loạt ca khúc gây bão trên thị trường âm nhạc như: Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh, Em luôn ở trong tâm trí anh, Nhật ký của mẹ,...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mắc Covid-19

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mắc Covid-19

Nguyễn Văn Chung có những triệu chứng mệt mỏi, nhức đầu từ 4 ngày trước. Sau khi biết bản thân nhiễm bệnh, nam nhạc sĩ báo tình hình cho cơ sở y tế.

Xem thêm
Từ khóa:   nguyễn văn chung tố thái trinh đạo nhái hình ảnh Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung Covid 19

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 41 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 11 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?