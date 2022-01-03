Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng đàn 'bóc phốt' Thái Trinh 'đạo hình ảnh' nhưng kết cục muối mặt?

Thái Trinh lập tức có động thái gây chú ý sau khi bị nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tố đạo nhái hình ảnh.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bỗng đăng đàn tố Thái Trinh đạo hình ảnh cực gắt. Không chỉ vậy, nam nhạc sĩ còn không ngần ngại đăng tấm hình của cận mặt của Thái Trinh kèm dòng chia sẻ: "Mình hơi buồn vì bị bạn ca sĩ này đạo hình ảnh, nhưng mình không muốn bóc phốt bạn vì mình đã nhiều lần gọi show bạn, cũng có mấy lần hợp tác hát bài mình nữa. Dù sao đi nữa, mình vẫn sẽ hợp tác tiếp".

Nguyễn Văn Chung đăng đàn tố đàn em đạo hình ảnh của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Cứ tưởng lại có biến căng đét nhưng hoá ra nam nhạc sĩ muốn ám chỉ Thái Trinh... bắt chước cách chụp hình của mình. Thực tế, được biết, bức ảnh trên đã được Thái Trinh chụp từ 3 năm trước, còn ảnh của Nguyễn Văn Chung lại là ảnh mới được chụp vào tháng 9/2021.

Cuối cùng, nam nhạc sĩ đành ngậm ngùi ôm "cục quê" lên trang cá nhân để tạo tràng cười cho khán giả. Từ ngày giãn cách xã hội, Nguyễn Văn Chung rất chăm chỉ chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình. Đáng chú ý, những dòng trạng thái được nam nhạc sĩ chia sẻ đều gây dậy sóng cư dân mạng vì độ tếu táo, tấu hài không giới hạn trên trang cá nhân của mình.

Nguyễn Văn Chung ôm 'cục quê' khi Thái Trinh tiết lộ hình ảnh đã được chụp 3 năm trước - Ảnh: Chụp màn hình

Nguyễn Văn Chung được biết đến là tác giả của một loạt ca khúc gây bão trên thị trường âm nhạc như: Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh, Em luôn ở trong tâm trí anh, Nhật ký của mẹ,...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mắc Covid-19 Nguyễn Văn Chung có những triệu chứng mệt mỏi, nhức đầu từ 4 ngày trước. Sau khi biết bản thân nhiễm bệnh, nam nhạc sĩ báo tình hình cho cơ sở y tế.

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