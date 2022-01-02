Một sao nữ Vbiz 'ám ảnh' khi bị quấy rối: 'Ông ấy toàn sờ những chỗ nhạy cảm'

Hậu trường 02/01/2022 16:28

Mặc dù hoạt động trong showbiz Việt nhiều năm, nhưng sao nữ nổi tiếng này lần đầu tiết lộ câu chuyện mình bị quấy rối tình dục.

Mới đây, MC Liêu Hà Trinh lần đầu tiết lộ câu chuyện mình bị quấy rối tình dục. Sự việc này đã xảy ra từ khi cô học lớp 6. Cụ thể, khi đang trên đường đạp xe đi học, một người đàn ông chạy xe máy từ đâu tới cạnh cô rồi hỏi cô có phải đang tìm một bạn học nào không.

Cô chia sẻ tiếp: "Lúc đó tôi còn ngây thơ lắm, chưa biết gì nên cũng đi theo người đàn ông đó. Tới khi vào trong hẻm, người đàn ông đó quay ra bảo tôi: "Để chú kêu Trang ra gặp con, con cứ ngồi lên xe của chú đi". Tôi không nghĩ ngợi gì, cũng ngồi lên xe của người đàn ông đó. Tới lúc này, ông ta bắt đầu giả vờ lấy tay sờ mó tôi, lại toàn sờ những chỗ nhạy cảm. Tôi sợ quá mà không biết làm gì”.

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MC Liêu Hà Trinh lần đầu kể chuyện bị quấy rối vào năm lớp 6 - Ảnh: Chụp màn hình

May mắn thay cho Liêu Hà Trinh, ngay lúc đó, có một chú công an đi ngang qua, người đàn ông đó giật mình và dừng hành động sàm sỡ lại. Đồng thời, nữ MC liền bỏ đi ngay sau đó. Liêu Hà Trinh ám ảnh kể lại: “Tôi vừa bỏ đi vừa sợ hãi. Chuyện này tôi chưa bao giờ kể với gia đình, bố mẹ hay bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên tôi kể ra trước mọi người. Trước khi kể, tôi cũng phân vân mãi. Tôi định không nói vì cũng chẳng chết ai”.

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Cô nàng được biết đến với vai trò là một MC duyên dáng với tài ăn nói thu hút - Ảnh: Internet

Đồng thời, cô cũng chia sẻ lý do mà mình chia sẻ câu chuyện này trong truyền hình. Cô cho rằng các bậc phụ huynh cũng như các em nhỏ lấy làm kinh nghiệm cho chính mình, để không bị lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, bị quấy rối, sàm sỡ như cô.

Liêu Hà Trinh được biết đến với vai trò là một MC duyên dáng với tài ăn nói thu hút, cô nàng cũng được khán giả yêu mến bởi đời tư sạch. Hiện tại, cô nàng đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người chồng kém 2 tuổi của mình.

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