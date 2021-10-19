Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Phương Thanh tiếp tục thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng với dòng trạng thái mới nhất.

Suốt thời gian vừa qua, cư dân mạng luôn bàn tán xôn xao vì loạt ồn ào sao kê từ thiện và lùm xùm đời tư của các nghệ sĩ tên tuổi trong showbiz Việt. Giữa thời điểm "sao kê", ca sĩ Phương Thanh lại tiếp tục đăng tải dòng trạng thái gây "dậy sống" cư dân mạng một lần nữa.

Cư dân mạng nghi ngờ làng giải trí Việt tiếp tục chuẩn bị có "biến lớn" trước chia sẻ của nữ ca sĩ. Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ cũng bày tỏ sự tò mò và không ngừng suy đoán nhân vật đó là ai.

Phương Thanh khiến cư dân mạng 'dậy sóng' bởi những dòng trạng thái ẩn ý - Ảnh: Internet

Không chỉ chốt giờ để tung "biến lớn", nữ ca sĩ còn "hùng hồn" tuyên bố với khán giả: "Tối nay có biến lúc 19h trên fanpage Phương Thanh nha cả nhà ơi. Ghê quá à. Showbiz chuẩn bị tinh thần nha. Có 1 ca sĩ trẻ măng non triển vọng luôn đã xuất hiện và chuẩn bị gây náo loạn show chậu 2022 bà con nha".

Bài đăng của Phương Thanh - Ảnh: chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, Phương Thanh còn tái khẳng định "chắc nịnh" như sau: "Ca sĩ trẻ triển vọng này ghê lắm". Chỉ mới đăng tải không lâu nhưng hiện dòng trạng thái đầy ẩn ý này của cô đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ còn tái khẳng định dưới phần bình luận của bài viết - Ảnh: chụp màn hình

Phương Thanh còn tiếp tục dặn dò người hâm mộ sẵn sàng tinh thần để chờ đón "biến lớn" sắp tới đây. Song, không để nhiều người phải tò mò, cô còn hẹn giờ rõ ràng làm nhiều người tò mò và chờ đón đến 19 giờ tối nay để đón xem chuyện gì sẽ xảy ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-thanh-chot-nhe-gio-tung-bien-up-mo-voi-khan-gia-mot-ca-si-tre-mang-non-trien-vong-sap-lam-nao-loan-431908.html