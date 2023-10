'Đứng hình' trước gương mặt 'đơ như tượng sáp', xuống sắc của Trương Ngọc Ánh khi livestream, CĐM rục rịch 'đỏ mắt' tìm nguyên do

Trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây, Trương Ngọc Ánh khiến công chúng ngỡ ngàng vì gương mặt mộc "xuống cấp" và thiếu sức sống.

Trong buổi livestream trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh xuất hiện với gương "mặt mộc" thiếu sức sống và bất thường, khác xa với hình ảnh đẹp đẽ từng rất thu hút của cô nàng. Điều này khiến cho cư dân mạng một phen "phát hoảng" và một lần nữa làm dấy tên tin đồn nhan sắc đã đụng chạm "dao kéo".

So với ảnh tự đăng, gương mặt của nữ diễn viên qua camera phát trực tiếp trông to và thô hơn hẳn, nét mặt có phần gượng gạo, nọng cằm lộ rõ hoàn toàn. Khi vẫn còn năng nổ hoạt động nghẹ thuật, bên cạnh lối diễn xuất chuyên nghiệp, người đẹp còn được chú ý vì có gương mặt thon gọn, xinh đẹp và "bất biến" theo thời gian.

Nhan sắc trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây của Trương Ngọc Ánh - Ảnh: chụp màn hình

Dựa theo suy đoán của cư dân mạng, nhan sắc người đẹp "Hương ga" lạ lẫm như vậy có thể do phẫu thuật thẩm mỹ hoặc do tăng cân trong thời gian giãn cách xã hội. Đồng thời, nhiều người cũng "biện hộ" thay cho cô nàng rằng đó là do góc chụp và ánh sáng nên nữ diễn viên mới trở nên kém sắc đến vậy.

Nhưng dường như người đẹp sinh năm 1976 cũng không thể tránh được sự tác động của thời gian lên nhan sắc. Nét đẹp trẻ trung ngày nào thật sự đã phai nhạt đi rất nhiều.

Ảnh chụp đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng của người đẹp Hương ga - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên từng được mệnh danh là 'mỹ nhân của làng điện ảnh' - Ảnh: FBNV

Trương Ngọc Ánh từng là người mẫu, ca sỹ, diễn viên có tiếng trong những thập niên 80, 90. Với tài năng diễn xuất cộng với gương mặt đẹp và ngoại hình chuẩn, cô còn được gọi là “Mỹ nhân làng điện ảnh”. Hiện tại, người đẹp đã lui về làm nhà sản xuất phim và cũng được biết đến là một doanh nhân thành đạt với khối tài sản "khủng".

