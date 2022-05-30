Cùng tham gia một cuộc thi nhan sắc, ái nữ nhà sao Việt nào sẽ là ứng viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất?

Gia đình nghệ sĩ Quyền Linh trước giờ luôn được biết đến như là hình mẫu lý tưởng của nhiều người khi vợ chồng luôn hòa thuận, yêu thương nhau, hai con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện và sở hữu ngoại hình trong sáng sinh đẹp. Đặc biệt là chị cả Lọ Lem (tên thật là Thảo Linh), cô bé thường xuyên “gây bão” mỗi khi đăng tải những hình ảnh của mình lên mạng xã hội. Ái nữ nhà Quyền Linh không chỉ được khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi tính cách rất giống người bố nổi tiếng của mình.

Cứ mỗi lần nhóc tỳ đăng ảnh "sống ảo" là dân tình lại phải vào khen lấy khen để. Sở hữu chiều cao khoảng 1,7m cùng gương mặt xinh đẹp, đường nét hài hoà, Lọ Lem không ít lần gây trầm trồ vì càng lớn càng xinh đẹp, đường nét khuôn mặt thanh tú, dịu dàng khiến đối phương nhìn vào đã có thiện cảm, phảng phất bóng dáng phúc hậu của cha mình. Thừa hưởng hết "gen trội" từ bố mẹ, cô bé đã được dự đoán sẽ là đối thủ nặng ký tại các cuộc thi nhan sắc trong tương lai, thậm trí trên đấu trường quốc tế.

Viann - con gái Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh được biết đến là Hoa hậu xuất thân trong gia đình gia giáo, gia phả toàn những nhân vật nổi tiếng tại Việt Nam. Vào năm 2007, cô quyết định lên xe hoa với chồng lớn hơn cô 12 tuổi. Ngoài con riêng của ông xã thì Hà Kiều Anh và chồng đã có với nhau 3 người con. Trong đó, con gái út tên Viann là nổi bật hơn cả. Cô bé được nhận xét là thừa hưởng nhiều đường nét xinh đẹp từ người mẹ là Hoa hậu có tiếng.

Tuy mới chỉ gần 7 tuổi, nhưng ái nữ nhà sao này đã sở hữu chiều cao vượt trội, gu thời trang ấn tượng, cô bé cũng khiến dàn sao Việt phải "xỉu up xỉu down" vì visual xinh đẹp, rạng rỡ đúng chuẩn tiểu mỹ nhân. Cô bé có nhiều tố chất "con nhà nòi" để có thể nối nghiệp mẹ mình là Hoa hậu Hà Kiều Anh. Viann sỡ đôi mắt biết cười, khuôn mặt trái xoan, khá lém lỉnh, tinh nghịch. Người đẹp Hà Kiều Anh cho biết "hoa hậu nhí" trong nhà được hai anh trai cưng chiều hết mực. Cô bé thường xuyên theo mẹ đến tham gia các sự kiện, buổi chụp hình, catwalk, và du lịch để được gần gũi với mẹ và rèn sự năng động, dạn dĩ.

Vy Uyên (Mimi Lưu) - con gái Lưu Thiên Hương

Chưa bàn đến chuyện là con gái cưng của nhạc sĩ/nhà sản xuất âm nhạc quyền lực Lưu Thiên Hương thì Mimi Lưu đã hội tụ đủ yếu tố của một hot girl thế hệ mới: xinh đẹp, trẻ trung, vóc dáng vạn người mê. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật đáng nể và có nhiều người nổi tiếng, Vy Uyên đã được giới truyền thông chú ý từ khi còn nhỏ. Thế nhưng sắc vóc xinh đẹp, duyên dáng và nổi bật của cô nàng mới thật sự là điều gây ấn tượng nhiều nhất đối với mọi người.

Ở tuổi 17, thần thái và sự tự tin của cô nàng tiểu thư này thực sự khiến nhiều người phải trầm trồ. Vy Uyên đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn với đôi mắt to và nụ cười duyên dáng. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng phong cách thời trang mê li cũng giúp Mimi Lưu tăng thêm được thiện cảm trong mắt mọi người. Con gái Lưu Thiên Hương được nhận xét có một dung mạo xinh đẹp không thua kém hot girl nào và được kì vọng sẽ trở thành hoa hậu trong tương lai. Không những vậy, mỹ nhân nhí còn biết hát, nhảy và chơi một số nhạc cụ như guitar, pinao. Cô nàng có đam mê với nghệ thuật và dự định sẽ theo đuổi con đường âm nhạc trong tương lai, nối gót người mẹ nổi tiếng của mình.

Hồng Khanh - con gái Chiều Xuân

Đỗ Thị Hồng Khanh (sinh năm 2004) là con gái thứ hai của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Hồng Khanh được nhiều người chú ý đến nhờ ngoại hình xinh đẹp và khả năng ca hát nổi trội. Có mẹ là người nổi tiếng khiến con đường nghệ thuật của thiếu nữ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Từ nhỏ, cô nàng đã được mẹ dẫn đi dự các sự kiện và được tham gia vào những đêm nhạc cùng với bố. Chính vì vậy, Hồng Khanh đã được nhiều khán giản quen mặt và được tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ kể từ khi còn rất nhỏ.

Cô bé yêu thích nhiều thể loại âm nhạc, chủ yếu là nhạc Âu Mỹ và K-pop. Tuy nhiên, thần tượng của cô là Sơn Tùng M-TP. Cô cũng từng dự sự kiện fan-meeting của nam ca sĩ. Hồng Khanh nói cô không muốn đi hát sớm vì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân và trau dồi những kiến thức cần thiết. Người đẹp đang tập trung nâng cấp các kỹ năng liên quan, và muốn trở thành ca sĩ khi trưởng thành. Càng lớn, cô nàng càng được khen là giống mẹ, đặc biệt ở đôi mặt và khuôn miệng cười. Sở hữu những đường nét nhã nhặn với đôi mắt biết nói và khuôn miệng rất duyên, người đẹp 18 tuổi luôn được dự đoán sẽ là đối thủ nặng kí trong các cuộc thi nhan sắc ở tương lai.