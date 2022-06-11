Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt

Sao Việt 11/06/2022 05:50

Để xây dựng phong cách mùa hè chuẩn đẹp và thanh lịch, chị em sẽ không thể bỏ qua kiểu áo sơ mi được dàn Sao Việt lăng xê nhiệt tình mà áp dụng ngay cho chính mình.

Áo sơ mi trở nên quan trọng là bởi món thời trang này giúp hoàn thiện những outfit công sở chuyên nghiệp, cả các bộ đồ trẻ trung, phóng khoáng để đi dạo phố. Việc thường xuyên tham khảo những ý tưởng diện áo sơ mi cũng rất hữu ích, nếu chị em muốn style của mình luôn tươi mới, thú vị.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 1

Chỉ đơn giản là mix áo sơ mi trắng với quần jeans, Phạm Thanh Hằng vẫn có được outfit cá tính, đầy phong cách. Bí kíp của chị đại chính là bỏ qua thao tác sơ vin, nhấn nhá khuyên tai tròn to bản, đội mũ bucket trendy.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 2

Phạm Thanh Hằng hack tuổi đỉnh cao, nhưng vẫn rất đẳng cấp, thanh lịch với combo áo sơ mi màu pastel kết hợp với quần âu màu be. Tổng thể trang phục nhìn cá tính, cool ngầu hơn nữa nhờ đôi sneaker.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 3

Năm nay, quần skinny jeans không hot bằng jeans ống đứng. Tuy nhiên nếu thích, bạn vẫn có thể diện item này theo cách vô cùng sành điệu, đó là kết hợp skinny jeans với áo sơ mi oversized, sandal cao gót như outfit tuyệt đẹp của Hà Tăng.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 4

Áo sơ mi màu be và quần jeans xanh mang đến cảm giác khác hẳn. Combo này trẻ trung, thanh lịch mà vẫn rất sang trọng.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 5

Ngô Thanh Vân trẻ xinh hết cỡ khi kết hợp áo sơ mi kẻ phối màu tươi tắn với quần âu đen. Nổi bật là vậy nhưng độ thanh lịch của outfit này vẫn không thể phủ nhận.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 6

Chị đại Ngô Thanh Vân chứng minh sơ mi trắng quần jeans xanh là sự kết hợp không bao giờ sai. Công thức kinh điển này luôn toát lên sự trẻ trung, thời thượng. Đừng quên sơ vin, thao tác này sẽ giúp nâng cấp vẻ thanh lịch cho cả set đồ.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 7

Sơ mi lụa họa tiết là một món thời trang sang trọng, hợp với các quý cô trên 30 tuổi. Cái hay ở set đồ của Ngô Thanh Vân là bên cạnh vẻ sang xịn mịn, outfit này còn rất trẻ trung, thời thượng. Ngô Thanh Vân đã rất khéo léo kết hợp sơ mi lụa với quần jeans đen năng động, thay vì quần âu đứng dáng.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 8

Chiếc áo sơ mi cam làm nổi làn da mịn màng của Ngô Thanh Vân. Màu cam là một gam màu tôn lên làn da có tông hồng hào khỏe mạnh. Cho dù có nước da trắng hồng hay bánh mật khỏe mạnh, bạn đều có thể diện màu cam. Tuy nhiên, các cô gái có nước da xanh xao nên chọn tông hồng thay vì cam.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 9

Bên cạnh sơ mi dáng cổ điển, Ngô Thanh Vân cũng bắt trend với áo sơ mi độn vai. Đây là item phù hợp với cả văn phòng và đi chơi. Những mẫu áo có cầu vai ngang luôn làm tăng vẻ quyền lực cho bạn.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 10

Set đồ của Yến Nhi toàn những items màu sắc trang nhã, nhưng vẫn toát lên nét phóng khoáng, cá tính. Điều này có được chỉ nhờ một chi tiết nhỏ, đó là buộc vạt áo.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 11

Đơn giản nhưng vẫn cool ngầu chính là outfit gồm sơ mi quần âu tuyền màu xám của Yến Trang. Đôi sneaker màu mè đã tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể trang phục.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 12

Quần ống loe cũng là món đồ rất lý tưởng để diện cùng sơ mi. Kiểu quần này kéo chân dài miên man và tăng vẻ sang chảnh, sành điệu cho người mặc.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 13

Minh Triệu diện áo sơ mi đỏ theo cách sang trọng, xen lẫn vẻ quyến rũ, sắc sảo. Cô kết hợp mẫu áo cùng quần đen, đi sandal cao gót xuyệt tông. Màu son đỏ, đôi khuyên tai tròn chính là những điểm mấu chốt giúp nâng cấp cả tổng thể.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 14

Sơ mi xanh lá đậm là item rất dễ mặc. Mẫu áo này nổi bật mà cũng trang nhã. Minh Triệu đã layer mẫu áo bên ngoài combo áo đen + quần kẻ, tạo nên outfit rất chất chơi.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 15

Sử dụng sơ mi dáng rộng cùng đai lưng, đây da như của Khánh Linh cũng là một trong những cách giúp sơ mi trở nên mới mẻ hơn.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 16

Sơ mi basic là trang phục không quá cầu kỳ về kiểu dáng, vì vậy nó có sức sống bền bỉ trong xu hướng thời trang và luôn được Lan Khuê cùng nhiều sao Việt ưa chuộng.

Những chiếc sơ mi đơn giản tưởng chừng chẳng có gì nổi bật lại trở nên sành điệu đỉnh cao dưới khả năng mix and match siêu xịn của sao Việt - Ảnh 17

Với sơ mi các nàng chỉ cần phối đơn giản cùng quần âu hay phối hợp ăn ý cùng blazer thanh lịch như Lan Khuê.

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