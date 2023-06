Đặt lên bàn cân sắc vóc "đè bẹp" thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022

Ở tuổi 45, Hoa hậu Hà Kiều Anh là một doanh nhân thành công được rất nhiều đàn em ngưỡng mộ. Cô cũng từng đảm nhận vai trò giám khảo của rất nhiều cuộc thi nhan sắc uy tín cấp quốc gia như Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam…

Siêu mẫu Anh Thư là một trong những người mẫu đình đám nhất trên sàn catwalk trong những năm 2000. Thời gian gần đây, Anh Thư có sự tái xuất mạnh mẽ trở lại showbiz khiến fans trầm trồ. Sau nhiều năm vắng bóng, Anh Thư vẫn rạng rỡ với nhan sắc đỉnh cao khi trở lại.

Anh Thư thuộc thế hệ những người mẫu đình đám đầu thập niên 2000. Cô từng giành được các giải thưởng “Người mẫu xuất sắc nhất năm” và “Người mẫu được yêu thích nhất” vào năm 2004. Tuy nhiên, tên tuổi của Anh Thư được biết đến rộng rãi khi cô chuyển hướng sang lĩnh vực nghệ thuật thứ 7.

Thời gian gần đây, Anh Thư tái xuất tại nhiều chương trình về thời trang với vai trò huấn luyện viên. Mặc dù đã chính thức bước sang tuổi 40 và từng trải qua sinh nở nhưng vóc dáng nuột nà, nóng bỏng của Anh Thư vẫn chinh phục người hâm mộ.

Minh Tú là một trong những siêu mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt hiện nay. Cô từng giành giải bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013, Á quân Asia’s Next Top Model 2017, top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Minh Tú cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của The Face Vietnam 2017, The Look Vietnam 2017, Đại sứ Hoàn mỹ 2022…

Trước đó, Minh Tú cũng chính là huấn luyện viên catwalk, góp phần làm nên thành công cho Thùy Tiên ở Miss Grand 2021 và Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021. Với những kinh nghiệm dày dặn, Minh Tú chắc chắn là một giám khảo kỹ tính và giàu chuyên môn trên ghế nóng.

Á hậu Kiều Loan giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi Miss World Vietnam 2019 và đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International 2019 tại Venezuela và lọt vào top 10 chung cuộc. Sau cuộc thi, Kiều Loan phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực âm nhạc và lấy nghệ danh là Lona.

Cô cũng đã phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên “Thích hay là yêu còn chưa biết”, đánh dấu chính thức lấn sân làm ca sĩ. Kiều Loan được đánh giá là người đẹp đa tài của showbiz Việt.

Với những thành tích ấn tượng đã đạt được tại cuộc thi Miss Grand 2019, chắc chắn giám khảo Kiều Loan sẽ mang lại cho các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt nam 2022 nhiều lời khuyên bổ ích.