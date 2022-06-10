Đặt lên bàn cân sắc vóc "đè bẹp" thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022

Sao Việt 10/06/2022 06:40

Cả bốn vị nữ giám khảo của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đều sở hữu sự nghiệp thành công và nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng.

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 1

Chiều 7/6, tại buổi họp báo Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, BTC đã công bố thành phần của ban giám khảo năm nay. Theo đó, Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo.

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 2

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992, là một trong những hoa hậu vẫn hoạt động bền bỉ kể từ khi giành danh hiệu đến nay và sở hữu nhan sắc ‘không tuổi’.

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 3

Ở tuổi 45, Hoa hậu Hà Kiều Anh là một doanh nhân thành công được rất nhiều đàn em ngưỡng mộ. Cô cũng từng đảm nhận vai trò giám khảo của rất nhiều cuộc thi nhan sắc uy tín cấp quốc gia như Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam…

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 4

Siêu mẫu Anh Thư là một trong những người mẫu đình đám nhất trên sàn catwalk trong những năm 2000. Thời gian gần đây, Anh Thư có sự tái xuất mạnh mẽ trở lại showbiz khiến fans trầm trồ. Sau nhiều năm vắng bóng, Anh Thư vẫn rạng rỡ với nhan sắc đỉnh cao khi trở lại.

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 5

Anh Thư thuộc thế hệ những người mẫu đình đám đầu thập niên 2000. Cô từng giành được các giải thưởng “Người mẫu xuất sắc nhất năm” và “Người mẫu được yêu thích nhất” vào năm 2004. Tuy nhiên, tên tuổi của Anh Thư được biết đến rộng rãi khi cô chuyển hướng sang lĩnh vực nghệ thuật thứ 7.

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 6

Thời gian gần đây, Anh Thư tái xuất tại nhiều chương trình về thời trang với vai trò huấn luyện viên. Mặc dù đã chính thức bước sang tuổi 40 và từng trải qua sinh nở nhưng vóc dáng nuột nà, nóng bỏng của Anh Thư vẫn chinh phục người hâm mộ.

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 7

Minh Tú là một trong những siêu mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt hiện nay. Cô từng giành giải bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013, Á quân Asia’s Next Top Model 2017, top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 8

Minh Tú cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của The Face Vietnam 2017, The Look Vietnam 2017, Đại sứ Hoàn mỹ 2022…

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 9

Trước đó, Minh Tú cũng chính là huấn luyện viên catwalk, góp phần làm nên thành công cho Thùy Tiên ở Miss Grand 2021 và Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021. Với những kinh nghiệm dày dặn, Minh Tú chắc chắn là một giám khảo kỹ tính và giàu chuyên môn trên ghế nóng.

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 10

Á hậu Kiều Loan giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi Miss World Vietnam 2019 và đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International 2019 tại Venezuela và lọt vào top 10 chung cuộc. Sau cuộc thi, Kiều Loan phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực âm nhạc và lấy nghệ danh là Lona.

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 11

Cô cũng đã phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên “Thích hay là yêu còn chưa biết”, đánh dấu chính thức lấn sân làm ca sĩ. Kiều Loan được đánh giá là người đẹp đa tài của showbiz Việt.

Đặt lên bàn cân sắc vóc 'đè bẹp' thí sinh của 4 nữ ban giám khảo Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 - Ảnh 12

Với những thành tích ấn tượng đã đạt được tại cuộc thi Miss Grand 2019, chắc chắn giám khảo Kiều Loan sẽ mang lại cho các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt nam 2022 nhiều lời khuyên bổ ích.

H'Hen Nie - "Tắc kè hoa" của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện "ô dề" khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng

H'Hen Nie - "Tắc kè hoa" của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện "ô dề" khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng

Dù mang danh là 'tắc kè hoa' của làng thời trang hoa hậu nhưng H'Hen Nie cũng có những lần mặc 'ô dề khó hiểu'.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam 2022 Minh Tú Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 38 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 28 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 28 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"