Cuối cùng thì Minh Tú cũng đã chịu nghiêm túc lên tiếng về lời hứa chấn động sau màn đăng quang đỉnh cao của Hoa hậu Thuỳ Tiên

Sao Việt 14/06/2022 09:30

Những chia sẻ của Minh Tú đang thu hút sự quan tâm từ công chúng, người hâm mộ mong rằng ngày lên xe hoa được diễn ra trong 'tương lai gần'.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip của Minh Tú với những chia sẻ đầy thú vị về bạn trai Tây. Cụ thể, khi được hỏi chuyện kết hôn, chân dài thoải mái cho biết: "Tôi cũng sẵn sàng nhưng nhiều khi việc lấy chồng cũng không thiên về sự quyết định của tôi nữa. Tôi thì cũng mong muốn đó, nhưng mà nhiều khi đối phương không mong muốn.

Cuối cùng thì Minh Tú cũng đã chịu nghiêm túc lên tiếng về lời hứa chấn động sau màn đăng quang đỉnh cao của Hoa hậu Thuỳ Tiên - Ảnh 1

Mà giờ thì cũng mùa mưa đó, mình tổ chức ngoài trời này nọ thì cũng chưa thuận lợi lắm. Cho nên chưa biết chừng nào tôi sẽ lấy, nhưng chắc chắn tôi sẽ lấy".

Cuối cùng thì Minh Tú cũng đã chịu nghiêm túc lên tiếng về lời hứa chấn động sau màn đăng quang đỉnh cao của Hoa hậu Thuỳ Tiên - Ảnh 2

Như Minh Tú chia sẻ, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lên xe hoa. Tuy nhiên, bạn trai của cô lại chưa sẵn sàng, thêm việc thời tiết không ủng hộ nên cô đang tạm gác chuyện kết hôn lại.

Cuối cùng thì Minh Tú cũng đã chịu nghiêm túc lên tiếng về lời hứa chấn động sau màn đăng quang đỉnh cao của Hoa hậu Thuỳ Tiên - Ảnh 3

Bạn trai Minh Tú tên Chris, sinh ra ở Đức nhưng sinh sống và làm việc tại châu Á được 15 năm năm. Minh Tú cũng tiết lộ mẹ cô rất quý Chris. Bên cạnh đó, Minh Tú và bạn trai là 2 người thuộc 2 nền văn hóa khác nhau nên đôi khi sẽ có suy nghĩ khác nhau.

Cuối cùng thì Minh Tú cũng đã chịu nghiêm túc lên tiếng về lời hứa chấn động sau màn đăng quang đỉnh cao của Hoa hậu Thuỳ Tiên - Ảnh 4

Minh Tú cho biết chuyện tình của cô đã nhiều lần tan rồi hợp. Cả hai quen biết nhau vào năm 2011, sau một năm thì tiến đến mối quan hệ hẹn hò nhưng chỉ được một thời gian thì "đường ai nấy đi".

Cuối cùng thì Minh Tú cũng đã chịu nghiêm túc lên tiếng về lời hứa chấn động sau màn đăng quang đỉnh cao của Hoa hậu Thuỳ Tiên - Ảnh 5

Sau đó, cả hai cùng nhìn nhận lại vấn đề và quyết định quay lại bên nhau. Trải qua thời gian dài bên nhau, chính những khó khăn đó giúp Minh Tú và bạn trai thấu hiểu nhau nhiều hơn. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, mối quan hệ Minh Tú và bạn trai Tây luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Người hâm mộ mong rằng sẽ sớm nhận được tin vui từ nàng siêu mẫu trong "tương lai gần".

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