Hậu 'cấm sóng' sau 1 năm, Triệu Vy bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội

Mới đây, Triệu Vy có dòng trạng thái mới nhất trên mạng xã hội và lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Vào ngày 11/6, Triệu Vy bất ngờ đăng đàn chia sẻ và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Cụ thể, nữ diễn viên đã đăng tải dòng trạng thái đau buồn, chia sẻ thông tin cha ruột của cô qua đời trên mạng xã hội Instagram sau một năm ở ẩn.

Nữ diễn viên viết: "Cuộc sống là vô tận! A di đà phật, cha sẽ luôn ở trong trái tim con, giống như chiếc lá rơi, cánh hoa bay hay một vệt khói. Những mô tả về con người đã trở nên nhạt nhòa. Giống như cỏ dại, chúng phát triển không ngừng. Trong nhận thức hạn chế của con, con không nỡ rời xa cha. Tất cả là vô giá trị, con là kẻ tay trắng".

Cô đính kèm bức ảnh của người cha đã khuất và viết thêm: "Cha ơi, con giống như cỏ dại phải không? Cuộc đời là vô tận, kiếp này sang kiếp khác, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thoát khỏi khổ đau, đạt được hạnh phúc và giác ngộ đạo Phật".

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng thời gian ngắn đăng tải, Triệu Vy đã xóa bài đăng mà không đưa ra lời giải thích. Gần một năm qua, "én nhỏ" không có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào. Các dự án có sự góp mặt của cô chưa kịp ra mắt đều không thể trình chiếu. Theo trang Orientaldaily, Triệu Vy được cho là có liên quan tới một vụ điều tra và hiện chưa được tiết lộ.

Một năm qua, Triệu Vy sống ẩn dật. Cô âm thầm điều hành trang trại rượu vang ở Pháp và vẫn âm thầm làm từ thiện. Vợ chồng Triệu Vy đã chuyển cổ phần cho Hoàng Minh Chính, con trai riêng của chồng cô, doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Hoàng Minh Chính hiện thay mặt cha và mẹ kế điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Đến nay việc Triệu Vy bị cấm sóng, chịu sự trừng phạt "ngầm" vẫn là một ẩn số với người hâm mộ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-cam-song-sau-1-nam-trieu-vy-bat-ngo-chia-se-tren-mang-xa-hoi-475688.html