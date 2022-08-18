"Đúng thời điểm nhưng sai người" Dương Cẩm Lynh mất tất cả, ngậm ngùi chịu tổn thương sau đổ vỡ lần 2

Dương Cẩm Lynh không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả yêu truyền hình khi tên tuổi của cô dường như "nhẵn mặt" với tần suất tham gia phim ảnh lớn. Trong thời gian đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên là gương mặt được yêu thích với diễn xuất tự nhiên và truyền tải hết vẻ đẹp nhân vật. Dù có sự nghiệp làm nghề khá chắc tay, tuy nhiên đời sống tình cảm lại không được suôn sẻ và viên mãn khi người đẹp trải qua hai lần biến cố trầm trọng.

Khép lại chuyện tình dang dở với Minh Luân, Dương Cẩm Lynh có chuyện tình đẹp như mơ với đại gia Anh Khoa. Họ gặp nhau và bén duyên tại một buổi liên hoan phim tại Pháp. Vượt qua tất cả, cặp tình nhân ngôi sao đã nên duyên chồng vợ. Dương Cẩm Lynh được ông xã chiều chuộng, yêu thương.

Người đẹp khá kín kẽ trong cả trang phục lẫn đời sống riêng. Có mối tình sâu đậm gần 2 năm với người cùng nghề - diễn viên Minh Luân nhưng cô ít khi chịu chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Mối tình của Dương Cẩm Lynh – Minh Luân đã kết thúc vào năm 2012, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Cả hai bén duyên sau khi đóng chung Pha lê không dễ vỡ. Công khai tình yêu ở thời buổi không ít ngôi sao thích dựng "hợp đồng tình ái" để tung chiêu PR đánh bóng tên tuổi, mối tình của Á hậu điện ảnh 1999 và nam diễn viên Minh Luân được người hâm mộ tin tưởng. Không gây chú ý với hình ảnh sánh đôi khắp nơi hay tung hứng trên mặt báo, Dương Cẩm Lynh và Minh Luân rất nhẹ nhàng mỗi lần xuất hiện. Khi hay tin cả hai "đường ai nấy đi", nhiều thông tin cho rằng đã có người thứ 3 đã xen vào chuyện tình của họ. Bên cạnh còn có thông tin cho rằng Dương Cẩm Lynh bị bạo hành. Sau khi chia tay cô đã đau khổ một thời gian dài.

Tháng 9 năm 2016, cô hạ sinh quý tử đầu lòng với nhà sản xuất phim Mặt nạ máu. Em bé tên là William. Những tưởng tổ ấm của nữ diễn viên và nhà sản xuất phim sẽ tròn đầy hạnh phúc nhưng rồi cả hai đã đường ai nấy bước sau thời gian chung sống.

Ngày 11/9 vừa qua, Dương Cẩm Lynh lên tiếng cho biết cô đang là bà mẹ đơn thân sau khi ly hôn chồng và ra đi với hai bàn tay trắng. Tiết lộ về nguyên nhân tan vỡ hôn nhân, bà mẹ một con cho rằng do cả hai bất đồng quan điểm về nhiều thứ trong cuộc sống. Dù đã cố gắng hàn gắn nhưng cuối cùng cả hai vẫn không thể ở bên nhau.

Hôn nhân đổ vỡ lần 2, nữ diễn viên đau đớn ngậm ngùi trở thành mẹ đơn thân

Sau khi bước qua cuộc hôn nhân đầu tiên, tưởng chừng đã tìm được bến đỗ bình yên bên người đàn ông mới thì Dương Cẩm Lynh một lần nữa chịu tổn thương "cùng cực" khi đối diện với sự phản bội trong thời gian mang thai nhạy cảm.

Người đẹp chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn của mình: "Hai năm qua, với tôi, là quãng thời gian buồn bã, đau khổ, tủi nhục và đáng quên nhất trong cuộc đời. Tôi sống 40 năm với nhiều lần trải qua những thăng trầm, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh mà những vai diễn có số phận bi đát nhất cũng không diễn tả nổi. Ở tuổi 40, tôi mắc sai lầm tình cảm nên thêm một lần nữa đổ vỡ".

Cô cho biết, bản thân đã mở lòng để đón nhận một tình yêu mới, nhưng quyết định này không mang đến cho cô hạnh phúc mà cô muốn, ngược lại còn lấy đi tất cả của nữ diễn viên. Biến cố nối tiếp biến cố, nữ diễn viên cho biết cô "gần như hóa điên" và đã sống hai năm như địa ngục.

Khoảng thời gian 2 năm đối với Dương Cẩm Lynh là "địa ngục trần gian", cô đã phải dằn vặt tinh thần "đến phát điên"

Dòng chia sẻ của cô nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ khi đây đều là những ý tứ tâm can xuất phát từ chính cuộc đời cô, những gì nữ diễn viên đã gồng gánh chịu đựng trong một thời gian dài.

Trong thời gian mang thai lần hai, bạn trai ngoại tình với đàn chị làm cô sụp đổ.

Nữ diễn viên cũng thể hiện rõ quan điểm dứt khoát và cứng rắn khi được hỏi về người tạm gọi là chồng thứ hai. Cô cho rằng những gì bị đối xử sẽ là bài học dạy cho cô trưởng thành và bớt "nhẹ dạ cả tin" hơn trong tương lai gần. Hơn thế nữa, anh ta còn phủ bỏ trách nhiệm với con cái và chủ động cắt đứt liên hệ với cô cùng con.

Sau nhiều vấp ngã trong tình yêu, nữ diễn viên chọn nơi dừng chân bình yên nơi các con. Cô dành nhiều thời gian để bù đắp tình yêu và chăm sóc cho các con của mình.

Trước cú sốc về người bạn trai thứ hai, Dương Cẩm Lynh có thời gian bị ảnh hưởng về tâm lý và kiệt quệ kinh tế. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, hiện tại nữ diễn viên đã lấy lại cân bằng cuộc sống và đang tập trung chăm sóc chu toàn cho hai nhóc tỳ.