Á hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 Trương Mỹ Nhân nhan sắc ngày một thăng hạng dù đã trải qua 1 lần vượt cạn

Thời gian gần đây, Á hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 Trương Mỹ Nhân liên tục chia sẻ về hành trình làm mẹ và hình ảnh con gái của mình trên mạng xã hội. Nhiều netizen khen ngợi cho nhan sắc ngày càng mặn mà của mẹ bỉm.

Trương Mỹ Nhân là diễn viên, người mẫu được nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi sắc đẹp và cũng giành được thứ hạng cao. Trương Mỹ Nhân đang ngày càng khẳng định được tên tuổi và tài năng của mình không chỉ trên sàn diễn mà còn ở địa hạt phim điện ảnh lẫn truyền hình. Á hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 - Trương Mỹ Nhân Từng có quãng thời gian bị chê bai vì kém xinh, da ngăm đen, người gầy gò cao lều khều thời còn đi học, thậm chí Trương Mỹ Nhân còn bị các bạn trêu chọc tên không xứng với nhan sắc thực.gạt bỏ mọi tự ti, dèm pha. Gạt bỏ những tiêu cực đó, giờ đây cô nàng đã sở hữu cho mình một nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từng bị chê bai, dèm pha vì ngoại hình gầy nhom, kém xinh Màn lột xác ngoạn mục khiến dân tình ngỡ ngàng Mới đây, Trương Mỹ Nhân bất ngờ công khai con gái được 2 tuổi khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Sau đó, nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc bên ái nữ. Mới đây nhất, cô nàng lần đầu hé lộ về hành trình sinh con của mình. Không chỉ vậy, netizen còn dành nhiều lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của bà mẹ một con. Dù đã là mẹ một con nhưng nhan sắc ngày càng trẻ trung rạng rỡ Cũng như bao bà mẹ khác, Trương Mỹ Nhân cho biết cô vô cùng bỡ ngỡ và lo lắng khi lần đầu làm mẹ. "Thật sự lúc đó gương mặt con ra sao mẹ còn chưa nhớ rõ nhưng điều kì lạ mẹ nhìn vào là biết ngay đó là Bona của mẹ. Nhớ những giọt sữa đầu tiên mẹ vắt được để đem vào bệnh viện cho Bona, nhớ cảm giác đầu tiên con được về nhà với mẹ. Mẹ nhớ hôm đó mẹ đã khóc nhiều như thế nào khi được nhìn và chạm vào con… Nhớ lần đầu vụng về không biết ẵm con ra sao, không biết thay tã và tắm con thế nào. Cái gì cũng không biết nhưng rất bảo thủ không cho ai đụng vào con", người đẹp chia sẻ.

Á hậu tự nhận mình bảo thủ và không muốn ai động vào con gái. Cô còn chia sẻ hình ảnh selfie và tự nhận xét là "cũng tàn như bao bà đẻ khác". Nhiều netizen đã phải xuýt xoa vì vẻ đẹp của mẹ bĩm này quá đỗi ngọt ngào, thuần khiết. Thần thái vẫn rất rạng rỡ và thu hút, không hề có dấu hiệu bị "tàn phá" sau vượt cạn. Trương Mỹ Nhân để mặt mộc và mặc váy bầu nhưng lại vô cùng rạng rỡ, nhiều khán giả nhận xét rằng nữ diễn viên vẫn rất xinh đẹp, thậm chí nếu có cuộc thi thì cô sẽ trở thành mẹ bỉm xinh đẹp nhất. Cô từng không thể giảm cân ngay sau khi sinh mà mất rất nhiều thời gian. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1995 đã có thể diện những bộ đồ cắt xẻ khoe vòng eo con kiến như xưa. Trải qua một lần sinh nở, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và còn có thể vào vai học sinh cấp 3 cực "bén". Vẻ ngoài trẻ trung có thể vào vai học sinh cấp 3 dù đã là mẹ 1 con.

Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 Dù đã bước qua tuổi 50, Á hậu Trinh Kim Chi vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ vì vóc dáng nuột nà, không thua kém bất kì mỹ nhân Việt trẻ tuổi nào hiện nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-sieu-quoc-gia-viet-nam-2018-truong-my-nhan-nhan-sac-ngay-mot-thang-hang-du-da-trai-qua-1-lan-vuot-can-492785.html