Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50

Sao Việt 11/08/2022 17:19

Dù đã bước qua tuổi 50, Á hậu Trinh Kim Chi vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ vì vóc dáng nuột nà, không thua kém bất kì mỹ nhân Việt trẻ tuổi nào hiện nay.

Diễn viên Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng tốt nghiệp khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Thời điểm đó, người đẹp cùng với các ngôi sao màn ảnh một thời như Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương… đã tham gia nhiều bộ phim ăn khách và tạo nên một thời đại phim Việt hưng thịnh. Năm 1994, nữ diễn viên vinh dự đoạt ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi hoa hậu Việt Nam.

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Diễn viên Trịnh Kim Chi (bên trái) là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, Trịnh Kim Chi quyết định theo nghiệp diễn. Cô gặt hái được nhiều thành công và để lại nhiều dấu ấn đậm sâu trong nhiều tác phẩm phim lẫn khi trình diễn tại sân khấu kịch. Đoạt được nhiều giải thưởng lớn như: Huy chương vàng Liên hoan Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vào các năm 1995, 2012, 2018, 2020;  Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2021; Bằng khen Công dân tiêu biểu do Thành ủy TPHCM trao tặng; Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM năm 2020…

Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 - Ảnh 2Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 - Ảnh 3

Nữ diễn gặt hái được nhiều vai diễn ấn tượng và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. 

Nữ diễn viên đã có cho mình một gia đình êm ấm, viên mãn bên chồng là doanh nhân Võ Trấn Phương - một Việt kiều ở Mỹ hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 - Ảnh 4Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 - Ảnh 5

Hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên chồng doanh nhân và các con 

Sự nghiệp thành công, có tổ ấm hạnh phúc, nữ diễn viên hiện tại đang tận hưởng một cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Mới đây, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini nóng bỏng trong chuyến nghỉ dưỡng Vũng Tàu. Trong ảnh, cô diện bikini một mảnh xẻ sâu ngực, bó sát, tôn vòng eo thon gọn cùng đôi chân nuột nà, trắng mịn. Ở tuổi 51, thân hình quyến rũ khó tin của Trịnh Kim Chi khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

"Quyết định thay màu da sau một buổi lăn lộn dưới biển… Da em đã nhuốm màu nắng, gió và cát… có ai nhận ra em không?", nữ nghệ sĩ thích thú viết.

Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 - Ảnh 6Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 - Ảnh 7Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 - Ảnh 8

Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 - Ảnh 9
Trịnh Kim Chi khoe body 'vòng nào ra vòng nấy' dù đã bước qua tuổi 50.

Dù đã bước qua tuổi 50 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, thon gọn cùng làn da trắng nõn khiến nhiều người phải ganh tỵ. Có lẽ, cuộc sống hạnh phúc viên mãn chính là bí quyết giúp nữ diễn viên luôn giữ được nét trẻ trung của mình.

Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 - Ảnh 10Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 - Ảnh 11

Á hậu Trịnh Kim Chi 'show' body cực 'đã mắt' dù đã bước qua U50 - Ảnh 12
Vóc dáng U50 không hề 'lép vế' bất kì mỹ nhân trẻ nào.

Không hổ danh khi từng là Á hậu Việt Nam, nhan sắc và vóc dáng dù đã ở tuổi ngũ tuần vẫn vô cùng nuột nà, mặn mà và quyến rũ. Dù chiều cao m66 có phần khiêm tốn so với những hoa hậu, á hậu hiện giờ nhưng thân hình cân đối cùng gương mặt khả ái, hiền dịu cũng đủ khiến khán giả phải trầm trồ, xuýt xoa dành nhiều lời khen ngợi. 

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo ‘tin vui’ ở tuổi 50, dàn sao Việt và CĐM 'ồ ạt' gửi lời chúc mừng!

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo ‘tin vui’ ở tuổi 50, dàn sao Việt và CĐM 'ồ ạt' gửi lời chúc mừng!

Bài đăng thông báo mới đây của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nhận được nhiều sự quan tâm.

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