NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo ‘tin vui’ ở tuổi 50, dàn sao Việt và CĐM 'ồ ạt' gửi lời chúc mừng!

Hậu trường 11/07/2022 09:00

Bài đăng thông báo mới đây của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nhận được nhiều sự quan tâm.

Trịnh Kim Chi là một trong những nghệ sĩ không còn quá xa lạ với khán giả. Không chỉ ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình mà nữ nghệ sĩ còn hoạt động sôi nổi ở phim điện ảnh và đặc biệt là sân khấu kịch.

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo ‘tin vui’ ở tuổi 50, dàn sao Việt và CĐM 'ồ ạt' gửi lời chúc mừng! - Ảnh 1
Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi không còn là gương mặt quá xa lạ với khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trịnh Kim Chi bất ngờ đăng tải bài viết bày tỏ niềm vui khi tốt nghiệp cử nhân ở tuổi 50. Theo hình ảnh đăng tải, được biết, nữ nghệ sĩ tốt nghiệp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh.

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo ‘tin vui’ ở tuổi 50, dàn sao Việt và CĐM 'ồ ạt' gửi lời chúc mừng! - Ảnh 2
Nữ nghệ sĩ bất ngờ thông báo 'tin vui' trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Không giấu nổi niềm hạnh phúc, Trịnh Kim Chi viết: "Hai năm học 2020 - 2021 với nhiều kỷ niệm và nhiều sự kiện trong đời… Em cám ơn BGH Trường Đại Học Cửu Long, em cám ơn quý thầy cô và cám ơn tập thể lớp Ck-04 đầy yêu thương, đoàn kết, sẻ chia và phải nói rằng các anh chị quá tuyệt vời".

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo ‘tin vui’ ở tuổi 50, dàn sao Việt và CĐM 'ồ ạt' gửi lời chúc mừng! - Ảnh 3
NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo ‘tin vui’ ở tuổi 50, dàn sao Việt và CĐM 'ồ ạt' gửi lời chúc mừng! - Ảnh 4
Dàn sao việt và netizen đồng loạt gửi lời chúc mừng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi thông báo lên trang cá nhân, nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ Mỹ Uyên, ca sĩ Vy Oanh,... và hàng loạt người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến Trịnh Kinh Chi. Ai cũng dành lời khen cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ nghệ sĩ để có thành tích học tập xuất sắc khi ở độ tuổi 50.

Chùa Nghệ sĩ thay bảng hiệu 'Nghĩa trang Nghệ sĩ' rồi lại gỡ xuống, NSƯT Trịnh Kim Chi nói gì?

Chùa Nghệ sĩ thay bảng hiệu 'Nghĩa trang Nghệ sĩ' rồi lại gỡ xuống, NSƯT Trịnh Kim Chi nói gì?

Mới đây, tấm bảng "Nghĩa trang nghệ sĩ" đã được tháo gỡ ở trước cổng chùa Nghệ sĩ (Gò Vấp, TP.HCM).Trước những đồn đoán của cư dân mạng, NSƯT Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM đã lên tiếng.

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