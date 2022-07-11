NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo ‘tin vui’ ở tuổi 50, dàn sao Việt và CĐM 'ồ ạt' gửi lời chúc mừng!

Trịnh Kim Chi là một trong những nghệ sĩ không còn quá xa lạ với khán giả. Không chỉ ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình mà nữ nghệ sĩ còn hoạt động sôi nổi ở phim điện ảnh và đặc biệt là sân khấu kịch.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi không còn là gương mặt quá xa lạ với khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trịnh Kim Chi bất ngờ đăng tải bài viết bày tỏ niềm vui khi tốt nghiệp cử nhân ở tuổi 50. Theo hình ảnh đăng tải, được biết, nữ nghệ sĩ tốt nghiệp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh.