NSƯT Trịnh Kim Chi 'lực bất tòng tâm', không thể 'cứu' được sân khấu kịch của NSND Hồng Vân, nguyên do sâu xa có được 'cảm thông'?

Hậu trường 21/05/2022 12:58

NSƯT Trịnh Kim Chi tiếc với cơ chế hiện tại không thể tiếp tục đảm đương sân khấu này như mong muốn trước đó, để hỗ trợ NSND Hồng Vân.

Ngày 2/5 vừa qua, nghệ sĩ Hồng Vân và nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã có buổi gặp gỡ. Tại đây, Trịnh Kim Chi chính thức nhận lời tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân để giúp sân khấu tiếp tục "sáng đèn" trước khó khăn. Khi đó, Trịnh Kim Chi tâm sự chị đã hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân suốt 15 năm. Khi ra lập sân khấu riêng, chị đã được Hồng Vân giúp đỡ, lo lắng như một người em thương mến. 

Vì vậy khi nghe Hồng Vân ngưng diễn định kỳ, chị suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với Hồng Vân, với chồng, Trịnh Kim Chi quyết định về tiếp sức để nơi đây sáng đèn, để sân khấu thành phố không mất đi một điểm diễn kịch định kỳ hằng tuần.

NSƯT Trịnh Kim Chi 'lực bất tòng tâm', không thể 'cứu' được sân khấu kịch của NSND Hồng Vân, nguyên do sâu xa có được 'cảm thông'? - Ảnh 1
NSƯT Trịnh Kim Chi và NSND Hồng Vân trong cuộc gặp vào đầu tháng 5 vừa qua. Ảnh: VietNamNet

Thế nhưng chưa đầy 20 ngày sau đó, Trịnh Kim Chi bất ngờ cho biết đã không thể "cứu" Sân khấu kịch Phú Nhuận (TPHCM) như lời hứa với NSND Hồng Vân. Sau nhiều buổi làm việc với Ban giám đốc Trung tâm Văn hoá Phú Nhuận, đôi bên không thể thống nhất được phương án chung. Phía trung tâm hiện chỉ chấp nhận ký hợp đồng với Sân khấu kịch Phú Nhuận thời hạn 3 tháng, mỗi 3 tháng sẽ tái ký hợp đồng một lần. 

"Với hợp đồng vỏn vẹn 3 tháng, tôi không thể yên tâm đầu tư vào Sân khấu kịch Phú Nhuận. Người nghệ sĩ khó mà sáng tạo khi không biết ngày mai sàn diễn của mình ở đâu, thế nào", NSƯT Kim Chi nói với Vietnamnet.

Chị nói thêm, Ban giám đốc Trung tâm Văn hoá Phú Nhuận rất muốn giữ lại Sân khấu kịch Phú Nhuận. Tuy nhiên, phía trung tâm sắp có sự thay đổi cơ cấu thành Trung tâm Văn hoá - Thể thao Phú Nhuận. Vì vậy, dù ái ngại với Trịnh Kim Chi, trung tâm chưa thể chắc chắn điều gì về hợp đồng với Sân khấu kịch Phú Nhuận. 

NSƯT Trịnh Kim Chi 'lực bất tòng tâm', không thể 'cứu' được sân khấu kịch của NSND Hồng Vân, nguyên do sâu xa có được 'cảm thông'? - Ảnh 2
Dù đã cố gắng để sân khấu kịch sáng đèn, nhưng Trịnh Kim Chi đành "lực bất tòng tâm".

Á hậu Việt Nam 1994 nói nếu về tiếp quản, cô phải làm thêm một số tiết mục mới trong khi khoảng thời gian 3 tháng không đủ để thực hiện hay lấy lại vốn. Những ngày qua, Trịnh Kim Chi nhiều lần đến làm việc với Trung tâm Văn hoá Phú Nhuận, gặp gỡ diễn viên và ê-kíp của Sân khấu kịch Phú Nhuận.

Chị dự định đầu tư không dưới 1 tỷ đồng cho các hạng mục như kịch bản mới, màn hình LED tương tác, bổ sung đèn, trang thiết bị âm thanh,... cải tổ sân khấu. Bên cạnh đó, Trịnh Kim Chi dự tính nhiều kế hoạch liên quan đến giáo dục, thể nghiệm, nâng tầm kịch nói. Vì điều kiện khách quan và chủ quan không đảm bảo, chị đành buông tay ngay cả khi đã lên kế hoạch tỉ mỉ.

Dù vậy, Trịnh Kim Chi vẫn nuôi hy vọng "cứu" Sân khấu kịch Phú Nhuận lần nữa. Trịnh Kim Chi cũng nhận được sự chia sẻ từ NSND Hồng Vân. Dù rất buồn, Hồng Vân vẫn động viên Trịnh Kim Chi chưa vội đầu tư, nên quan sát tình hình thêm một thời gian rồi cùng nhau bàn tính. 

Sân khấu kịch Phú Nhuận là điểm đến quen thuộc của công chúng trong những năm đầu 2000, gắn liền với NSND Hồng Vân. Nơi đây từng đào tạo các tên tuổi: Đức Thịnh, Thái Hòa, Cát Phượng, Thanh Thúy, Kim Huyền, Hòa Hiệp... Hai điểm diễn sau này của sân khấu này là SuperBowl và sân khấu Hồng Vân Chợ Lớn được thành lập sau, và hiện đã đóng cửa.

Sau 'bão' ồn ào với Phương Hằng và Thương Tín, Trịnh Kim Chi 'bất ngờ' nhận được 'tin vui' lớn trong ngày

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Trên trang cá nhân NSƯT Trịnh Kim Chi đăng tải loạt ảnh nhận được tin vui bất ngờ sau 2 ồn ào lớn 1 năm qua.

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Từ khóa:   Hồng Vân Trịnh Kim Chi sân khấu kịch Phú Nhuận

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