NSƯT Trịnh Kim Chi tỏ thái độ 'LẠ' khi nói về việc 'cấm sóng' Hữu Tín sau bê bối sử dụng 'phôi pha'?

Liên quan đến bê bối sử dụng chất cấm của Hữu Tín, NSƯT Trịnh Kim chi với tư cách Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM đã có những chia sẻ đầu tiên.

Những ngày qua, sau khi thông tin Hữu Tín bị bắt khi đang sử dụng chất cấm lan truyền trên mạng xã hội, khán giả ồ ạt tấn công trên các tài khoản cá nhân của nam diễn viên. Thậm chí đa số ý kiến còn đòi tẩy chay Hữu Tín ra khỏi giới nghệ thuật và phải cấm sóng vì bê bối này. Mới đây, trao đổi với báo Lao động liên quan đến vụ việc, NSƯT Trịnh Kim Chi - với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM đã đưa ra quan điểm của mình. Cụ thể, nữ nghệ sĩ cho biết Hội Sân khấu TP.HCM vẫn đang chờ kết quả từ cơ quan điều tra, sau đó mới đưa ra quyết định kỷ luật với Hữu Tín.

NSƯT Trịnh Kim Chi - với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM đã đưa ra quan điểm của mình về bê bối sử dụng chất cấm của Hữu Tín - Ảnh: Internet Đồng thời, Hữu Tín hiện tại đang là diễn viên thuộc quản lý của Sân khấu Hồng Vân – do NSND Hồng Vân phụ trách chứ không phải hội viên của Hội Sân khấu TP.HCM. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn sẽ bị hội kỷ luật vì có hoạt động biểu diễn trong lĩnh vực sân khấu. Đáng chú ý, khi được hỏi về việc liệu Hữu Tín có bị cấm biểu diễn sau khi vi phạm pháp luật hay không, NSƯT Trịnh Kim Chi từ chối bình luận. Thái độ từ chối câu hỏi này của Trịnh Kim Chi khiến khán giả không ngừng tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, Hữu Tín là người nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn đến công chúng nên phải có ý thức bảo vệ hình ảnh của mình nói riêng, giới nghệ thuật nói chung. Vì vậy, ồn ào sử dụng chất cấm vừa qua là việc không thể chấp nhận.



Công an quận 8 (TP.HCM) phối hợp Viện KSND quận 8 tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hữu Tín - Ảnh: báo Tuổi trẻ Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, trước đó, ngày 17/6, Công an quận 8 (TP.HCM) đã phối hợp với Viện KSND quận 8 tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hữu Tín (35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi) về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngày 11/6, Công an quận 8 kiểm tra hành chính một căn hộ tại một chung cư ở phường 5 (quận 8) phát hiện trong phòng ngủ của căn hộ có một đĩa sành chứa tinh thể màu trắng và hai gói ni lông chứa 11 viên nén, nghi vấn là ma túy. Thời điểm kiểm tra tại căn hộ trên có mặt Trần Hữu Tín (35 tuổi), Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi), Trần Thanh Tâm (34 tuổi), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và hai người khác. Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 3 người dương tính với chất ma túy gồm Trần Hữu Tín, Trần Thanh Tâm và Dương Thái Ngọc Huyền. Thời điểm Hữu Tín bị bắt quả tang khi đang sử dụng chất cấm - Ảnh: Zingnews Lực lượng chức năng lấy lời khai các đương sự. Được biết tháng 4, Hữu Tín cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để chơi ma túy. Đến cuối buổi tiệc, Hữu Tín đem số ma túy còn dư về căn hộ để có dịp tụ tập bạn bè thì sử dụng. Trước khi vướng bê bối chất cấm, Hữu Tín là một trong những diễn viên trẻ cũng đã ghi được dấu ấn trong nhất định trong hoạt động nghệ thuật. Anh được biết đến sau khi giành được giải quán quân chương trình Cười xuyên Việt năm 2016. Sau đó, Hữu Tín còn góp mặt trong nhiều sân khấu kịch, game show, phim truyền hình.

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