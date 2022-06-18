Nghệ sĩ bị bắt chung với Hữu Tín trong bê bối ma túy hóa ra là gương mặt quen

Hậu trường 18/06/2022 12:26

Anh này từng xuất hiện nhiều trên các gameshow truyền hình.

Ngày 17/6, công an Q.8 phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân Q.8 tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hữu Tín (35 tuổi, diễn viên Hữu Tín) và Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi) về hành vi tàng trữ trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nghệ sĩ bị bắt chung với Hữu Tín trong bê bối ma túy hóa ra là gương mặt quen - Ảnh 1
Nguyễn Hoàng Phi (thứ hai từ trái sang) và Hữu Tín (đứng giữa, áo trắng) trong buổi diễn vở Bến Thượng Hải. Ảnh: FBNV

Ngay lập tức thông tin về Nguyễn Hoàng Phi được cư dân mạng quan tâm. Được biết nam diễn viên có nghệ danh là Phi Nguyễn, sở hữu vẻ ngoài điển trai, từng biểu diễn nhiều tiểu phẩm hài cùng diễn viên Hữu Tín. Hoàng Phi học khoa Diễn viên kịch – điện ảnh và thanh nhạc (Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM).

Vì trùng tên với diễn viên Hoàng Phi (Lê Hoàng Phi) nên Nguyễn Hoàng Phi lấy nghệ danh là Phi Nguyễn. Cũng chính vì vậy nên khi có thông tin Hoàng Phi bị bắt chung với Hữu Tín, nhiều cư dân mạng hiểu nhầm khiến diễn viên Lê Hoàng Phi phải lên tiếng đính chính.

Nghệ sĩ bị bắt chung với Hữu Tín trong bê bối ma túy hóa ra là gương mặt quen - Ảnh 2
Nguyễn Hoàng Phi sở hữu vẻ ngoài điển trai. Ảnh: FBNV

 

Anh này từng góp mặt trong tiết mục Bến Thượng Hải giúp nhóm X Pro của Hữu Tín ghi dấu tại chương trình Cười xuyên Việt 2016. Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Phi còn xuất hiện trong một số chương trình khác như: Một trăm triệu một phút, Bản lĩnh ngôi sao, Lô tô show phiên bản nghệ sĩ... Hoàng Phi đóng một số phim như: Hẻm 168, Ông bố bất đắc dĩ... Anh này cũng có tham gia diễn xuất ở sân khấu kịch. 

Nghệ sĩ bị bắt chung với Hữu Tín trong bê bối ma túy hóa ra là gương mặt quen - Ảnh 3
Nguyễn Hoàng Phi chưa tạo được dấu ấn trong showbiz. Ảnh: FBNV

 

Hiện tại, scandal bị bắt vì dùng chất cấm của Nguyễn Hoàng Phi và Hữu Tín đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người lên tiếng chỉ trích, đòi tẩy chay hai diễn viên. Bên cạnh đó, cư dân mạng mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương

Trước đó, vào ngày 12/6, thông tin diễn viên Hữu Tín bị Công an phát hiện sử dụng chất cấm cùng nhiều người tại một căn hộ ở TP.HCM, được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng bởi từ trước đến nay, nam diễn viên hài sinh năm 1987 được biết đến là một nghệ sĩ sống giản dị, không scandal.

Cụ thể, vào ngày 11/6, Công an quận 8 kiểm tra hành chính một căn hộ tại một chung cư ở phường 5 (quận 8) phát hiện trong phòng ngủ của căn hộ có một đĩa sành chứa tinh thể màu trắng và hai gói nilông chứa 11 viên nén nghi vấn là chất cấm.

Thời điểm kiểm tra tại căn hộ trên có mặt Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm (34 tuổi), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và hai người khác. Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 3 người dương tính với chất ma túy, gồm Trần Hữu Tín, Trần Thanh Tâm và Dương Thái Ngọc Huyền.

Tại cơ quan công an, Hữu Tín đã khai nhận hành vi. Tín khai trước đó cùng bạn tới quán bar ở quận 1 vui chơi và mua ma tuý sử dụng. Sau đó, do lượng chất cấm còn dư nhiều nên Tín đem về căn hộ ở chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8 chờ dịp để tiếp tục sử dụng.

 

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Từ khóa:   Hữu Tín Nguyễn Hoàng Phi Hữu Tín dùng ma túy

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