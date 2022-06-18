Đã có kết quả điều tra ban đầu vụ diễn viên hài Hữu Tín dương tính với 'chất cấm': Nhiều tình tiết bất ngờ được hé lộ

Cụ thể, đầu năm 2022, Hữu Tính cùng bạn gái thuê căn hộ tại một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8. Hữu Tín thân quen với Hoàng Phi nên cả 3 người thường ở chung tại căn hộ này.

Theo Dân Trí, cơ quan chức năng có kết quả điều tra ban đầu liên quan vụ diễn viên hài Hữu Tín "dính" ma túy cùng những người bạn.

Đến cuối tiệc, Hữu Tín thấy trên bàn còn dư 2 gói nilon chứa hơn 10 viên thuốc lắc và một gói nilon chứa hàng khay. Hữu Tín đem số ma túy này về để trong đĩa sành tại phòng ngủ của căn hộ, chờ có dịp gặp bạn bè để sử dụng.

Tháng 4/2022, Hữu Tín cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1, uống bia rượu và sử dụng ma túy tổng hợp, gồm "thuốc lắc" (MDMA) và "hàng khay" (Ketamine). Số ma túy này do một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đem đến cho mọi người sử dụng.

Hữu Tín bị phát hiện dùng ma túy tại một căn hộ ở quận 8 - Ảnh : Internet

Khoảng 21h ngày 10/6, nhân dịp người bạn tên Xuân từ Thái Lan trở về nước, Hữu Tín cùng bạn gái rủ Xuân đi ăn nhậu tại hai địa điểm ở trung tâm TPHCM. Quá trình ăn nhậu, Hữu Tín rủ thêm hai người bạn tên Tâm và Huyền. Tuy nhiên chỉ có Tâm đến quán, còn Huyền hứa đến nhà Hữu Tín vui chơi sau.

Nhóm 4 người ăn nhậu đến khoảng 2h ngày 11/6 thì rủ nhau về nhà Hữu Tín nghỉ ngơi.

Đến nhà, Xuân cùng bạn gái Hữu Tín vào một phòng nghỉ ngơi. Còn Hữu Tín, Tâm vào một phòng khác nghe nhạc, sử dụng ma túy.

Lúc này, Hoàng Phi đi làm về khuya biết Hữu Tín rủ bạn đến nhà chơi và ngủ lại. Hoàng Phi thấy Hữu Tín lấy đĩa sành (có chứa thuốc lắc và hàng khay) đặt xuống nền nhà thì biết Hữu Tín và Tâm chuẩn bị sử dụng ma túy.

Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tang vật ma túy - Ảnh: Dân Trí

Tiếp đó, Hoàng Phi mở nhạc cho mọi người nghe rồi bỏ ra một tờ tiền và một thẻ nhựa, để Tín và Tâm dùng làm dụng cụ chơi ma túy.

Tâm bẻ đôi viên thuốc lắc nhai nuốt một nửa, dùng thẻ nhựa tách hàng khay, dùng tờ tiền (của Hoàng Phi) cuộn tròn để hít ma túy; Hữu Tín lấy nửa viên thuốc lắc còn lại của Tâm, nhai nuốt rồi cùng nằm nghe nhạc.

Khoảng 4h sáng 11/6, Huyền đến nhà Hữu Tín chơi (hứa từ trước). Huyền vào phòng ngủ của Hữu Tín, lấy tờ tiền cuộn tròn hít hàng khay, lấy một viên thuốc lắc nhai nuốt và nằm dưới đất nghe nhạc…

Đến 9h ngày 11/6, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn hộ.

Thời điểm kiểm tra, có 6 người đang ở hai phòng trong căn hộ. Tại một phòng (có Hữu Tín, Hoàng Phi, Tâm, Huyền), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một đĩa sành, bên trong chứa nhiều tinh thể màu trắng, viên nén (giám định đều là ma túy tổng hợp).

Kết quả xét nghiệm nước tiểu, Hữu Tín, Tâm, Huyền dương tính với ma túy; Hoàng Phi cùng 2 người còn lại âm tính với ma túy.

Qua công tác thu thập chứng cứ, lấy lời khai, bước đầu xác định Trần Hữu Tín có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Hoàng Phi có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với Tâm, Huyền sử dụng ma túy (có kết quả dương tính), bước đầu cơ quan chức năng xử lý hành chính.

Công an quận 8 (TP.HCM) phối hợp Viện KSND quận 8 tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hữu Tín - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, ngày 17/6, Công an quận 8 (TP.HCM) đã phối hợp với Viện KSND quận 8 tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hữu Tín (35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi) về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngày 11/6, Công an quận 8 kiểm tra hành chính một căn hộ tại một chung cư ở phường 5 (quận 8) phát hiện trong phòng ngủ của căn hộ có một đĩa sành chứa tinh thể màu trắng và hai gói ni lông chứa 11 viên nén, nghi vấn là ma túy.

Thời điểm kiểm tra tại căn hộ trên có mặt Trần Hữu Tín (35 tuổi), Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi), Trần Thanh Tâm (34 tuổi), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và hai người khác.

Lực lượng chức năng lấy lời khai các đương sự. Được biết tháng 4, Hữu Tín cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để chơi ma túy. Đến cuối buổi tiệc, Hữu Tín đem số ma túy còn dư về căn hộ để có dịp tụ tập bạn bè thì sử dụng.

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.