Giữa lúc Hữu Tín vướng bê bối sử dụng chất cấm, Ngọc Sơn nói thẳng 1 câu gây sốc: 'Đã dính vào chất "phôi pha" rồi thì chỉ có đi xuống địa ngục'

Mới đây nhất, trong một cuộc trò chuyện với báo Dân Việt, danh ca Ngọc Sơn có những chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình về vấn đề nghệ sĩ sử dụng chất kích thích. Không biết vô tình hay cố ý mà những chia sẻ này lại trùng hợp vào lúc Hữu Tín đang vướng bê bối trên.

Những ngày qua, không chỉ khán giả mà các nghệ sĩ showbiz Việt cũng không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin Hữu Tín bị bắt tạm giam vì sử dụng chất cấm tại nhà riêng. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ như Hồng Vân, Gia Bảo,... không ngần ngại bày tỏ sự thương xót của hậu bối khi vướng vào lao lý. Bên cạnh cũng không ít nghệ sĩ phản ứng gay gắt trước hành động của Hữu Tín.

Nam danh ca cho biết, người ta thường nói giới nghệ sĩ thì phải “phôi pha” một tý, tuy nhiên theo Ngọc Sơn điều đó là hoàn toàn không đúng. Bản thân Ngọc Sơn đã đi qua rất nhiều giai đoạn trong cuộc đời và gần như trải nghiệm hết mọi thứ trong cuộc sống… Tuy nhiên Ngọc Sơn vẫn là chính mình và anh luôn khoe mình khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Cụ thể, khi danh ca Ngọc Sơn được đặt câu hỏi: “Là thầy của rất nhiều học trò, anh sẽ cảm thấy thế nào và ứng xử ra sao nếu một ngày nào đó anh biết trong số các học trò của mình dính dáng đến chuyện sử dụng chất kích thích…?”.

"Khó khăn nhất của con người là chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình mới là quan trọng nhất. "Giặc" không ở đâu xa hết, nó nằm trong suy nghĩ của mình. Ngày xưa rất nhiều thứ cám dỗ, đi đâu cũng được mời chào. Tuổi đôi mươi, ba mươi… khó tránh được cám dỗ lắm, nhất là cái vụ "tứ đổ tường" (cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút chích). Nguyên chặng đường tuổi trẻ với cám dỗ vây quanh đó, tôi đã vượt qua được một cách an toàn. Và đến bây giờ, tôi truyền lại cho các bạn trẻ là hãy vui và sống lành mạnh, hãy chiến thắng chính bản thân mình" - Ngọc Sơn cho hay.

Nam danh ca cho biết, người ta thường nói giới nghệ sĩ thì phải “phôi pha” một tý, tuy nhiên theo Ngọc Sơn điều đó là hoàn toàn không đúng - Ảnh: Internet

Trước câu hỏi, việc nghệ sĩ dính đến chất "phôi pha" có làm thăng hoa trong sự nghiệp như những lời truyền miệng không kiểm chứng hay không, nam danh ca thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng: “Đã dính vào chất "phôi pha" rồi thì chỉ có đi xuống địa ngục chứ làm sao mà thăng hoa nổi. Có người bảo "Ngọc Sơn ơi! Bây giờ đã có tất cả rồi, nghỉ ngơi hưởng thụ tí đi". Tôi bảo "Hưởng thụ cái gì? What?", không nên chút nào.

Ngày xưa người ta cứ tưởng "hưởng thụ" như thế sẽ được sống như thiên đường nhưng giờ thì thấy rõ là đã dính vào sẽ khó lòng gỡ ra. Các bạn ấy đã dính vào mấy chất kích thích là đi xuống địa ngục đấy, sức khỏe là vô giá nhé.

May mắn là học trò của tôi đã hiểu tính của thầy nên không ai có tư tưởng "hưởng thụ" như thế. Vì nếu mà như thế thì không bao giờ tôi nhận làm học trò và cũng không thể làm học trò của tôi được".

Nam danh ca thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng: 'Đã dính vào chất "phôi pha" rồi thì chỉ có đi xuống địa ngục chứ làm sao mà thăng hoa nổi' - Ảnh: Internet

Lời chia sẻ "thẳng như ruột ngựa của Ngọc Sơn" nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng tình của khán giả. Hiện vụ bê bối sử dụng chất cấm của Hữu Tín vẫn đang được dân tình bàn tán xôn xao và theo dõi diễn biến xử lý vụ việc từ cơ quan chức năng.