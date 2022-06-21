Chùa Nghệ sĩ thay bảng hiệu 'Nghĩa trang Nghệ sĩ' rồi lại gỡ xuống, NSƯT Trịnh Kim Chi nói gì?

Việc đổi tên chùa này khiến cho những người đến lễ chùa thăm viếng mộ phần của các nghệ sĩ hoang mang lo sợ chùa sẽ bị xóa sổ. Nhiều người cho rằng động thái này có thể khiến tên di tích bị xóa bỏ, dần biến mất trong tâm tưởng người nhiều thế hệ.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, những ngày qua, thông tin Chùa nghệ sĩ đổi bảng hiệu với tên "Nghĩa trang nghệ sĩ" sau 60 năm tồn tại đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và những người làm nghệ thuật tại TP.HCM.

Chị Nguyễn Thị Bích Hoa (tên thường gọi là Thủy) cháu của NSND Phùng Há cho biết: "Việc gỡ bảng "Nghĩa trang nghệ sĩ" là do Ban ái hữu cho người xuống gỡ. Theo tôi được biết hiện Hội sân khấu đang về họp gấp để xem xét sự việc".

Trước những phản hồi trái chiều, đến chiều 20/6, tấm bảng "Nghĩa trang nghệ sĩ" đang được phía chùa gỡ xuống. Theo chia sẻ từ phía quản lý, việc gỡ bảng này vì phía báo chí cũng như nghệ sĩ phản ứng gay gắt nên chùa đã đưa ra quyết định gở bảng và trả về nguyên trạng trước đó.

Theo Thanh Niên, đạo diễn Hồng Dung - Trưởng ban Ái hữu Nghệ sĩ, thuộc Hội Sân khấu TP.HCM cũng xác nhận thông tin này. Bà cho biết việc tháo gỡ tấm bảng là theo yêu cầu của phía Hội Sân khấu TP.HCM để chờ quyết định chính thức và sẽ có buổi thông tin đến báo chí. Một người làm công quả tại chùa xác nhận tấm bảng này được thay vào chiều ngày 18/6.

Cổng chùa Nghệ sĩ đã được trả về nguyên trạng vào chiều 20/6 - Ảnh: Thanh Niên

Theo Dân Trí, mới đây, NSƯT Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội sân khấu TPHCM, cho biết: "Từ xưa đến nay, mọi người đã biết đến Nhựt Quang Tự là Chùa Nghệ sĩ. Tuy đây thực chất là nghĩa trang nghệ sĩ nhưng dù sao Chùa Nghệ sĩ vẫn là một nét văn hóa lâu đời. Việc thay đổi bảng hiệu Chùa Nghệ sĩ thành Nghĩa trang Nghệ sĩ là chưa chính xác vì thiếu nội dung, lẽ ra phải đề cả "chùa" và "nghĩa trang". Vì thế, Hội sân khấu TPHCM quyết định khôi phục lại tên cũ trước khi sửa đổi".

NSƯT Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội sân khấu TPHCM - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng bác bỏ thông tin các sư thầy trong Chùa Nghệ sĩ bị "đuổi" ra ngoài, việc thắp hương và cúng kiếng bị buộc dừng. Cô cho biết Chùa Nghệ sĩ đang được tu sửa nhằm đảm bảo mỹ quan, tạo không gian thăm viếng sạch đẹp cho những người lui tới, thể hiện sự trân trọng đối với đóng góp của các nghệ sĩ.

Cảnh quan bên trong Chùa Nghệ sĩ - Ảnh: Dân Trí

Nữ nghệ sĩ tiết lộ sáng ngày 20/6, ban lãnh đạo của Hội Sân khấu TPHCM gồm cô, Chủ tịch Trần Ngọc Giàu và Phó chủ tịch Tôn Thất Cần đã xuống tận Chùa Nghệ sĩ để xem xét tình hình. Trong ngày 23/6, Hội Sân khấu TPHCM sẽ có cuộc họp chính thức để thông tin về vấn đề này.