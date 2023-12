Chùa Nghệ sĩ thay bảng hiệu 'Nghĩa trang Nghệ sĩ' rồi lại gỡ xuống, NSƯT Trịnh Kim Chi nói gì?

Theo Thanh Niên, đạo diễn Hồng Dung - Trưởng ban Ái hữu Nghệ sĩ, thuộc Hội Sân khấu TP.HCM cũng xác nhận thông tin này. Bà cho biết việc tháo gỡ tấm bảng là theo yêu cầu của phía Hội Sân khấu TP.HCM để chờ quyết định chính thức và sẽ có buổi thông tin đến báo chí. Một người làm công quả tại chùa xác nhận tấm bảng này được thay vào chiều ngày 18/6.

Theo Dân Trí, mới đây, NSƯT Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội sân khấu TPHCM, cho biết: "Từ xưa đến nay, mọi người đã biết đến Nhựt Quang Tự là Chùa Nghệ sĩ. Tuy đây thực chất là nghĩa trang nghệ sĩ nhưng dù sao Chùa Nghệ sĩ vẫn là một nét văn hóa lâu đời. Việc thay đổi bảng hiệu Chùa Nghệ sĩ thành Nghĩa trang Nghệ sĩ là chưa chính xác vì thiếu nội dung, lẽ ra phải đề cả "chùa" và "nghĩa trang". Vì thế, Hội sân khấu TPHCM quyết định khôi phục lại tên cũ trước khi sửa đổi".

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng bác bỏ thông tin các sư thầy trong Chùa Nghệ sĩ bị "đuổi" ra ngoài, việc thắp hương và cúng kiếng bị buộc dừng. Cô cho biết Chùa Nghệ sĩ đang được tu sửa nhằm đảm bảo mỹ quan, tạo không gian thăm viếng sạch đẹp cho những người lui tới, thể hiện sự trân trọng đối với đóng góp của các nghệ sĩ.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ sáng ngày 20/6, ban lãnh đạo của Hội Sân khấu TPHCM gồm cô, Chủ tịch Trần Ngọc Giàu và Phó chủ tịch Tôn Thất Cần đã xuống tận Chùa Nghệ sĩ để xem xét tình hình. Trong ngày 23/6, Hội Sân khấu TPHCM sẽ có cuộc họp chính thức để thông tin về vấn đề này.

Chùa Nghệ sĩ tọa lạc tại địa chỉ 116/6 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM. Theo một số tư liệu, năm 1958, nghệ sĩ Phùng Há được Hội Nghệ sĩ Ái hữu Tương tế tài trợ mua đất làm nơi yên nghỉ cho các nghệ sĩ cải lương. Tuy nhiên, sau khi mua xong, mảnh đất 6.080 m2 này lại bỏ không gần 10 năm vì không có tiền xây chùa.

Năm 1969, bầu Năm Công (Lê Minh Công) xin nghệ sĩ Phùng Há cho dựng am để tu hành. Năm 1970, sau khi am hoàn thành, "bầu" Năm Công quyết định bán vì không còn tiền trả nợ. "Bầu" Xuân (gánh Dạ Lý Hương) mua lại am với giá gần 100 cây vàng. Từ đó, am được xây thành chùa và trở thành nơi an táng của nhiều nghệ sĩ và thân nhân.