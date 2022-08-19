Mai Bảo Ngọc trầm cảm sau sinh, nhiều lần muốn ném con vì quá stress

Sao Việt 19/08/2022 12:03

Có dấu hiệu trầm cảm sau khi sinh em bé, Mai Bảo Ngọc từng căng thẳng đến mức muốn ném con đi.

Mai Bảo Ngọc là một trong những gương mặt quen thuộc đối với khán giả truyền hình Việt Nam. Cô là MC chương trình: Sao và sự kiện, Khám phá cùng teen, Tài tiếu tuyệt, Ẩm thực cuối tuần. Ngoài ra, cô còn đang thu hút sự chú ý của khán giả qua vai trò diễn viên. Cô từng thủ vai chính trong các phim như: Không như ngày hôm qua, Tơ duyên, Lời nguyền, Ác thú vô hình, Chuyện của Ren, Fan cuồng...

Mai Bảo Ngọc trầm cảm sau sinh, nhiều lần muốn ném con vì quá stress - Ảnh 1
MC Mai Bảo Ngọc 

Một thời gian hoạt động giải trí, Mai Bảo Ngọc đang dần nỗ lực để khẳng định bản lĩnh của bản thân, và hoàn thiện mình hơn. Cô còn được mệnh danh là "ngọc nữ" mới của làng điện ảnh Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ trong thời gian tới.

Mai Bảo Ngọc trầm cảm sau sinh, nhiều lần muốn ném con vì quá stress - Ảnh 2

Sau khi kết hôn với đạo diễn Võ Thanh Hòa, cũng như bao người phụ nữ khác, cô cũng tất bật với công việc làm mẹ bỉm mỗi ngày. Tuy nhiên, Mai Bảo Ngọc cho biết cô có dấu hiệu trầm cảm sau sinh khá nặng. 

Mai Bảo Ngọc trầm cảm sau sinh, nhiều lần muốn ném con vì quá stress - Ảnh 3
Hôn nhân hạnh phúc cùng đạo diễn Võ Thanh Hòa

Câu chuyện này được Mai Bảo Ngọc chia sẻ trên chương trình truyền hình Chat với mẹ bỉm sữa. Cựu diễn viên - MC cho biết ba tháng đầu sau sinh là giai đoạn mệt mỏi nhất. Nhiều lúc, cô bất lực vì con khóc nhiều quá, dỗ sao cũng không nín.

Mai Bảo Ngọc trầm cảm sau sinh, nhiều lần muốn ném con vì quá stress - Ảnh 4
Mai Bảo Ngọc tham gia chương trình truyền hình Chat với mẹ bỉm sữa.

Cô tự nhận mình "ác" khi bế con đứng trước gió quạt lớn. Cô nghĩ làm vậy bé cay mắt sẽ dễ ngủ. Thế nhưng, người mẹ buồn ngủ còn con thì không. Khoảng 5 phút, Mai Bảo Ngọc mới nhận ra làm vậy có thể khiến em bé bị lạnh hoặc khó thở. Nghe khách mời chia sẻ, MC Ngọc Lan cho rằng đây là dấu hiệu Mai Bảo Ngọc bị trầm cảm sau sinh.

Cựu diễn viên kể với Ngọc Lan trải nghiệm muốn ném con đi vì không dỗ được: "Giai đoạn đó, em không nghĩ đến tự tử nhưng em muốn tách con khỏi mình. Một lần, em dỗ mãi con cũng không chịu ngủ. Em đã quát mắng con bé và tính ném nó xuống giường. Đúng lúc ấy, anh Hòa tỉnh dậy, đưa tay đỡ lấy con. Khoảnh khắc gần như ném con xuống, em kịp tỉnh táo lại, đặt con nằm xuống giường và bỏ ra ngoài".

Mai Bảo Ngọc trầm cảm sau sinh, nhiều lần muốn ném con vì quá stress - Ảnh 5
Nữ diễn viên chia sẻ về hành trình nuôi con đầy khó khăn của mình 

Cô chia sẻ thêm việc thường xuyên bị mất ngủ vì con gái thường xuyên thức dậy và không ngủ vào bam đêm, trong khi buổi sáng bé lại ngủ rất nhiều. Chồng của nữ diễn viên lại vô cùng bận rộn với công việc nên không thường khi ở bên để giúp đỡ cho cô.

Với những gì mình đã trải qua, Mai Bảo Ngọc chia sẻ mong muốn điều chỉnh chế độ thai sản ở Việt Nam. Cô nói: "Hiện tại, các bà mẹ được nghỉ thai sản 6 tháng nhưng nếu được, em mong các ông chồng cũng nghỉ cùng vợ. Điều phụ nữ cần không phải người phụ mình chăm con, mà là một chỗ dựa tinh thần. Cảm giác hai người cùng gánh vác sẽ giúp các mẹ bỉm sữa bớt trầm cảm. Em hiểu chồng em cần ra ngoài kiếm tiền lo cho gia đình. Nhưng đàn ông cũng có quyền nghỉ ngơi và quan sát sự phát triển của con mình".

Trên thực tế, có thể thông cảm cho giai đoạn đó của nữ diễn viên, bởi không ít những trường hợp mẹ sau sinh bị trầm cảm. Hiện nay vẫn có nhiều người xem nhẹ chứng trầm cảm sau sinh con, chỉ đến khi bản thân thật sự trải qua thì mới hiểu căn bệnh này có sức ảnh hưởng ghê gớm đến sức khỏe và cuộc sống.

Mai Bảo Ngọc trầm cảm sau sinh, nhiều lần muốn ném con vì quá stress - Ảnh 6
Trầm cảm là trạng thái thường thấy ở các mẹ bỉm lần đầu sinh em bé 

Đối với bản thân người mẹ, trầm cảm sau sinh con có thể khiến mẹ bị suy dinh dưỡng, sụt cân, suy nhược thần kinh, có những suy nghĩ hoang tưởng và dễ dẫn đến hành vi nguy hiểm, tự gây hại cho bản thân.

Chính vì vậy, những lúc như thế gia đình chính là động lực lớn nhất để động viên tinh thần các bà mẹ. Đặc biệt là những người chồng cần dành nhiều thời gian để quan tâm và giúp đỡ cho vợ của mình, để không có bất kì trường hợp đau lòng nào do nguyên nhân này gây ra.  

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