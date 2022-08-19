Phản ứng của Phi Thanh Vân khi con trai bất ngờ hỏi "không có cha sao?" khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi

Sao Việt 19/08/2022 20:37

Khi bị con trai hỏi về cha ruột của mình, Phi Thanh Vân đã vô cùng kéo léo đáp lại khiến nhiều người khen ngợi.

Phi Thanh Vân (sinh năm 1982 tại Hà Nội)  là một diễn viên điện ảnh. Đến năm 1990, gia đình cô chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Vì phẫu thuật thẩm mỹ nhiều can thiệp đến sắc đẹp nên cô có biệt danh là "nữ hoàng dao kéo".

Phản ứng của Phi Thanh Vân khi con trai bất ngờ hỏi 'không có cha sao?' khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi - Ảnh 1
Phi Thanh Vân được mệnh danh là "nữ hoàng dao kéo"

Phi Thanh Vân lấy chồng đầu hơn cô tới 15 tuổi. Chồng cô là người Pháp có tên Thierry Blanc sinh năm 1967. Trước khi cưới Thanh Vân, ông từng có một cuộc hôn nhân và con riêng. Trong cuộc hôn nhân này, Phi Thanh Vân vài lần bị sẩy thai và không có con với chồng. Năm 2012 hai người ly hôn.

Năm 2014 Phi Thanh Vân công khai mối tình với bạn trai Nguyễn Bảo Duy trẻ hơn 2 tuổi. Anh này cũng từng lập gia đình và đã ly dị. Tháng 8 năm 2014 cô thông báo đã có thai với bạn trai. Năm 2014 hai người kết hôn. Đến tháng 2 năm 2016 hai người có con trai. Sau đó mối tình này cũng nhanh chóng "đường ai nấy đi".

Phản ứng của Phi Thanh Vân khi con trai bất ngờ hỏi 'không có cha sao?' khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi - Ảnh 2
Phi Thanh Vân - có sắc đẹp, có sự nghiệp ổn định nhưng tình duyên lại trắc trở, lận đận.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện là "mẹ đơn thân" của con trai Tấn Đức. Bé Tấn Đức năm nay lên 6 tuổi, là con trai của nữ diễn viên và chồng cũ Bảo Duy. 

Phản ứng của Phi Thanh Vân khi con trai bất ngờ hỏi 'không có cha sao?' khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi - Ảnh 3
Phi Thanh Vân cùng chồng cũ và con trai

Phi Thanh Vân cho hay, con trai từng hỏi cô: "Mẹ ơi con không có bất kỳ người cha nào à?". Đứng trước câu hỏi vô tư của con trai, Phi Thanh Vân đã có cách ứng xử cực khéo léo.

Cô hỏi lại con: "Sao con lại hỏi mẹ như thế. Tất nhiên là con có một người cha chứ, cha của con đang ở nước ngoài". 

Phản ứng của Phi Thanh Vân khi con trai bất ngờ hỏi 'không có cha sao?' khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi - Ảnh 4
Con trai liên tục thắc mắc vì sao ba mẹ lại không ở cùng nhau, khiến nhiều người phải xót xa

Con trai Phi Thanh Vân lại hỏi: "Tại sao ba mẹ không ở với nhau?". Cô giải thích: "Con có chơi chung với bạn nào trong lớp không? Con có giận bạn nào rồi nghỉ chơi không? Con không chơi với bạn đó nữa thì không lên nhà bạn đó nữa, mẹ với ba con cũng vậy. Hồi đó mẹ với ba chơi với nhau nhưng giờ đã nghỉ chơi. 

Ba qua nước ngoài làm việc, mẹ làm việc ở Việt Nam. Nhưng con hãy nhớ là con có một người cha, con không phải một đứa trẻ không có cha". 

Khi con trai hỏi bao giờ sẽ được gặp ba, Phi Thanh Vân cũng nhẹ nhàng trả lời rằng khi nào cậu bé lớn và cả hai muốn gặp nhau thì chắc chắn sẽ được gặp. 

Qua câu trả lời của Phi Thanh Vân, con trai cô hiểu chuyện và không còn thắc mắc với mẹ về ba ruột."Tấn Đức còn nhỏ nhưng rất độc lập, hiểu chuyện và luôn quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Sau này, khi Đức có khả năng nhận thức, tôi sẽ không giấu giếm con về chuyện của bố mẹ. Tôi mong sau này bé lớn lên sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình", cô chia sẻ.

Phản ứng của Phi Thanh Vân khi con trai bất ngờ hỏi 'không có cha sao?' khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi - Ảnh 5
Phi Thanh Vân khẳng định khi con trai lớn hơn và hiểu chuyện hơn, cậu bé có quyền được biết mọi chuyện của bố mẹ.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ, chồng cũ của cô đã có gia đình mới và hai con ở nước ngoài nên rất bận rộn. Không những vậy, xét theo phương diện pháp lý, bây giờ chưa đúng thời điểm để hai bên gặp nhau.  

Phản ứng của Phi Thanh Vân khi con trai bất ngờ hỏi 'không có cha sao?' khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi - Ảnh 6
Trải qua nhiều sóng gió và thị phi, giờ đây Phi Thanh Vân đã trường thành và mạnh mẽ hơn.

Trải qua nhiều cuộc tình sóng gió, Phi Thanh Vân dần trưởng thành và hiểu hơn về tâm lý con người. Cô bày tỏ, cuộc sống hiện tại rất vui vẻ, hạnh phúc "Tới tuổi này, tôi cần phải sống lý trí và nguyên tắc hơn với bản thân. Tôi nỗ lực làm việc, kiếm tiền và xây dựng một nền tảng thật vững chắc cho tương lai 2 mẹ con. Thời gian qua tôi đã làm được và vẫn đang bước tiếp trên chặng hành trình đẹp đẽ của mình". 

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