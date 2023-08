Công khai yêu Văn Hậu, Doãn Hải My lại làm điều này với trai lạ

Doãn Hải My sinh năm 2001, cô nàng sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sở hữu ngoại hình đáng mơ ước với chiều cao là 1,67 m, số đo ba vòng là 78-56-89 cm. Chính vì thế mà Hải My đã nhẹ nhàng "ôm trọn" giải "Người đẹp tài năng" và lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tối 15/8, Đoàn Văn Hậu đăng nhiều hình ảnh thân mật cùng Doãn Hải My trên trang cá nhân. Cả 2 chính thức công khai sau 2 năm hẹn hò. Kể từ sau khi công khai, cả hai cũng thoải mái nhắc đến đối phương trên mạng xã hội hơn. Doãn Hải My đã chia sẻ hình ảnh tình tứ bên cạnh Đoàn Văn Hậu.

Theo tìm hiểu Doãn Hải My quen Văn Hậu thông qua người thân trong gia đình. Chàng cầu thủ từng đến cổ vũ cho Doãn Hải My tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, cặp đôi cũng nhiều lần bị "soi" đăng ảnh tại cùng một địa điểm. Bị chú ý về chuyện tình cảm nhưng cả hai chưa từng xác nhận hay phản hồi.

Cặp đôi đã không ngần ngại đăng ảnh tặng bánh kem cho bạn trai và chúc mừng sinh nhật muộn.

Tuy nhiên, nhiều người đã nhanh chóng phát hiện ra trong khi vừa đăng ảnh cùng bạn trai thì Doãn Hải My đã nhanh chóng ấn "like" bài đăng của chàng trai khác. Đó không phải ai khác chính là nam thần Cha Eun Woo của nhóm ASTRO. Trong bài đăng mới nhất, nam thần Kpop đăng ảnh cởi trần trên biển, khoe bờ vai rộng, có lẽ đó là lý do mà Doãn Hải My phải ấn "like" ngay lập tức.