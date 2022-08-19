Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc xinh đẹp sau gần 2 năm vắng bóng vì phẩu thuật u tuyến giáp

Sao Việt 19/08/2022 15:29

Sau một thời gian im ắng rời xa showbiz để chữa căn bệnh u tuyến giáp, Trương Quỳnh Anh chính thức tái xuất với nhan sắc xinh đẹp.

Gặp vấn đề về sức khỏeTrương Quỳnh Anh gần như vắng bóng trong showbiz suốt 2 năm. Nguyên nhân là vì nữ ca sĩ dành thời gian để chăm sóc sức khoẻ khi phát hiện bị mắc bệnh u tuyến giáp. Cô đã trải qua cuộc phẫu thuật, hiện sức khoẻ đã dần ổn định.

Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc xinh đẹp sau gần 2 năm vắng bóng vì phẩu thuật u tuyến giáp - Ảnh 1
 Trương Quỳnh Anh với vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính và ngọt ngào trong lần tái xuất (Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh)

Trở lại showbiz sau thời gian dài điều trị bệnh, Trương Quỳnh Anh nhận được sự quan tâm của khán giả. Nữ ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện với nhan sắc ngày càng xinh đẹp, quyến rũ cô cho biết:

"Nhiều khán giả thắc mắc, hay nuối tiếc khi nghĩ rằng tôi mải mê nghiệp diễn mà bỏ bê sân khấu âm nhạc. Thật ra 2 năm vừa qua, tôi đã khá vất vả để giữ cho mình ngọn lửa âm nhạc bởi căn bệnh u tuyến giáp mình đã mắc phải. Sau ca mổ, tôi đã dành rất nhiều thời gian tập luyện để lấy lại giọng. Thời gian nghỉ ngơi, tôi suy nghĩ nhiều hơn, định hướng lại con đường mình đi và biết rằng khán giả vẫn còn thương và mong tôi lắm. Bằng chứng là việc khi tôi cất giọng với Đơn côi hay Hoa dại, mọi người hát theo khiến tôi xúc động vô cùng. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ âm nhạc”.

Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc xinh đẹp sau gần 2 năm vắng bóng vì phẩu thuật u tuyến giáp - Ảnh 2
Trương Quỳnh Anh livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, nhiều khán giả đã phát hiện vết mổ ở cổ nữ ca sĩ. (Ảnh: Cắt từ livestream)

Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc xinh đẹp sau gần 2 năm vắng bóng vì phẩu thuật u tuyến giáp - Ảnh 3

Dạo gần đây, Trương Quỳnh Anh vướng vào tin đồn với nam ca sĩ Chi Dân. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Trước tin đồn hẹn hò, Chi Dân và Trương Quỳnh Anh chọn cách im lặng. Tuy nhiên, nhiều hình ảnh khá trùng hợp khi cả hai đăng lên facebook khiến cư dân mạng không khỏi tò mò về mối quan hệ của cả hai. Một lần khác, trong khi Trương Quỳnh Anh lên Đà Lạt biểu diễn, Chi Dân cũng có mặt ở đó cổ vũ nữ ca sĩ. 

Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc xinh đẹp sau gần 2 năm vắng bóng vì phẩu thuật u tuyến giáp - Ảnh 4
Trương Quỳnh Anh - Chi Dân vướng tin đồn hẹn hò. (Ảnh: FC Chi Dân)

Trước đây, Trương Quỳnh Anh từng có cuộc hôn nhân không trọn vẹn với ca sĩ Tim. Sau khi ly hôn với Tim, cả 2 vẫn xem nhau như những người bạn và cũng thường vướng tin đồn tái hợp. Trải qua nhiều biến cố, Trương Quỳnh Anh từng chia sẻ cô đang để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nữ diễn viên hiện sống một mình, dành hết tình cảm cho con và tập trung vào công việc.

Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc xinh đẹp sau gần 2 năm vắng bóng vì phẩu thuật u tuyến giáp - Ảnh 5
Trương Quỳnh Anh từng có cuộc hôn nhân không trọn vẹn với ca sĩ Tim (Ảnh: FB Fan club Tim)
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Bé Shushi nhà Tim - Trương Quỳnh Anh giờ đây đã lớn phổng phao và vừa đón sinh nhật lần thứ 10 đầy hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.

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