Sau thời gian dài ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim bất ngờ đăng ảnh cô gái giấu mặt, tâm sự 'đang xao xuyến'

Hậu trường 10/08/2022 12:59

Trước động thái này của Tim, nhiều khán giả đặt nghi vấn anh đã tìm được bến đỗ mới sau thời gian dài chia tay Trương Quỳnh Anh.

Mới đây, trên story trang cá nhân, ca sĩ Tim đã đăng tải hình ảnh một cô gái giấu mặt thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cùng với bức ảnh, nam ca sĩ còn đính kèm dòng trạng thái: "Lâu rồi mới xao xuyến đến vậy" khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn liệu có phải anh đã tìm được bến đố sau thời gian dài suy sụp tinh thần.

Sau thời gian dài ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim bất ngờ đăng ảnh cô gái giấu mặt, tâm sự 'đang xao xuyến' - Ảnh 1
Cô gái giấu mặt khiến khán giả tò mò trên trang cá nhân của Tim - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, vài tiếng sau, Tim đã tiếp tục đăng thêm hình ảnh khác về cô gái giấu mặt kèm biểu tượng trái tim và quả dâu. Mặc dù 2 bộ trang phục có thể khác nhau, nhưng với những con mắt "nhà nghề" của khán giả thì khẳng định trong 2 bức ảnh này chính là cùng 1 cô gái. 

Sau thời gian dài ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim bất ngờ đăng ảnh cô gái giấu mặt, tâm sự 'đang xao xuyến' - Ảnh 2
Nam ca sĩ tiếp tục đăng tải hình ảnh cô gái giấu mặt đính kèm trái tim đỏ và quả dâu - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, ca sĩ Tim tâm sự hậu ly hôn, anh sa sút trong thời gian dài, kể cả ngoại hình lẫn sức khỏe, sự nghiệp. Có thời điểm anh đã sụt mất 10kg. Trải qua những biến cố trong cuộc sống, Tim sống chậm lại, suy nghĩ lạc quan và kết nối lại với bạn bè nhiều hơn. Anh nói: "Tôi sống chậm. Thay vì chỉ dồn vào một người, tôi chia tình cảm của mình ra cho nhiều người, tôi đã thay đổi hoàn toàn quan niệm sống".

Sau thời gian dài ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim bất ngờ đăng ảnh cô gái giấu mặt, tâm sự 'đang xao xuyến' - Ảnh 3
Tim chia sẻ mình từng sa sút tinh thần, sụt kí sau chia tay Trương Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Đã 4 năm kể từ ngày Tim - Trương Quỳnh Anh thông báo ly hôn sau nhiều năm gắn bó và đã có với nhau một cậu con trai. Cặp đôi nghệ sĩ này dù chia tay nhưng vẫn luôn cùng nhau chăm sóc và yêu thương bé Sushi - cậu con trai chung. Thậm chí không ít lần Tim và Trương Quỳnh Anh còn vướng nghi vấn "nối lại tình xưa", tuy nhiên đa phần cả hai đều phủ nhận.

Hiện, nam ca sĩ vẫn chưa lên tiếng hay xác nhận thông tin.

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Từ khóa:   ca sĩ Tim Trương Quỳnh Anh sao Việt

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