Căn biệt thự xa hoa của cặp đôi quyền lực Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang

Trong làng giải trí Việt Nam, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh là cặp vợ chồng quyền lực nổi tiếng. Không chỉ có sự nghiệp viên mãn, cả 2 còn nắm trong tay rất nhiều tài sản khủng với ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng khiến người xem chỉ biết ganh tị.

Trước khi Hồ Hoài Anh gặp sự cố trên đất Tây Ban Nha, cả Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh thường được khán giả biết đến là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Không chỉ sở hữu tài sản khủng, cả 2 còn có một gia đình hạnh phúc viên mãn khi luôn cập nhật những khoảnh khắc đẹp trên MXH.

Gia đình hiện tại của Hồ Hoài Anh - Lưu Hương - Ảnh: Internet Ở thành phố Hồ Chí Minh, cả gia đình Hồ Hoài Anh hiện sống trong một căn nhà đẹp khang trang. Qua một vài góc chụp, có thể thấy căn nhà có không gian thoáng đãng, rộng rãi dù cặp đôi ít khi chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng tư. Để cho các con chơi đùa, bên ngoài căn biệt thự còn có sân vườn và bể bơi. Không gian nội thất bên trong thì toát lên sự ấm áp, sang trọng, tiện nghi. Là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, biệt thự nhà Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang khá chuộng sử dụng nội thất gỗ và họa tiết gỗ nên nhìn rất ấm cúng.

Vào dịp Tết, phòng khách của nhà cặp vợ chồng nổi tiếng được trang hoàng đẹp mắt. Để phục vụ nhu cầu luyện tập, sáng tác của gia đình, trong phòng ăn có đầy đủ tiện nghi gồm cả piano. Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh cũng rèn luyện âm nhạc cho bé Mina và bé Su ở góc này - Ảnh: Internet Rất nhiều nội thất gỗ và hoạt tiết gỗ được sử dụng trong nhà, đặc biệt trong phòng khách - Ảnh: Internet Căn nhà có đầy đủ tiện nghi với bể bơi cực rộng - Ảnh: Internet Bàn ăn ngoài trời là nơi cặp vợ chồng nổi tiếng thết đãi bạn bè - Ảnh: Internet Tạm gác lại scandal chấn động vừa qua của Hồ Hoài Anh, netizen cho rằng cặp đôi rõ ràng là một trong những nghệ sĩ Việt có thành công đáng kể trong con đường sự nghiệp khi có được căn biệt thự mà rất nhiều hằng ao ước có được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-biet-thu-xa-hoa-cua-cap-doi-quyen-luc-ho-hoai-anh-va-luu-huong-giang-490318.html