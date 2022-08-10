Vợ Tây Bùi Tiến Dũng gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp miễn chê dù đang mang bầu: Đồ sexy, giày cao gót cân hết

Hậu trường 10/08/2022 10:04

Dù đang mang bầu nhưng bà xã xinh đẹp của thủ thành Bùi Tiến Dũng vẫn gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ miễn chê.

Nhắc đến những cặp đôi đẹp trong làng thể thảo, hẳn Bùi Tiến Dũng và bà xã xinh đẹp Dianka Zakhidova sẽ là câu trả lời đầu tiên mà hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ đến đầu tiên. Dù ban đầu được nhiều người cho rằng mối tình này sẽ nhanh chóng kết thúc khi khoảng cách về mặt địa lý là cách biệt khá lớn nếu 2 người xác định lâu dài nhưng sau tất cả, cả 2 đã cho mọi người thấy tình yêu bản thân mình thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này khi có một buổi lễ đám cưới hoành tráng ngay tại bãi biển. 

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp miễn chê dù đang mang bầu: Đồ sexy, giày cao gót cân hết - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova tại hôn lễ của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, người mẫu Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh đi ăn tối lãng mạn cùng chồng nhân kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Người đẹp Ukraine đính kèm trạng thái "đang cảm thấy được yêu" và chú thích: "My joy, my love, my soulmate". (Tạm dịch: Niềm vui của tôi, tình yêu của tôi, tri kỷ của tôi).

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp miễn chê dù đang mang bầu: Đồ sexy, giày cao gót cân hết - Ảnh 2
Bài đăng của bà xã Bùi Tiến Dũng trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình 
Vợ Tây Bùi Tiến Dũng gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp miễn chê dù đang mang bầu: Đồ sexy, giày cao gót cân hết - Ảnh 3
Bùi Tiến Dũng nói lời thương ngay dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình  

Bùi Tiến Dũng sau đó cũng chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng vợ và ngọt ngào bày tỏ: "Hi. I'm so happy to love you. My Everything". (Tạm dịch: Chào em.  Anh rất hạnh phúc khi yêu em. Em là tất cả của anh).

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp miễn chê dù đang mang bầu: Đồ sexy, giày cao gót cân hết - Ảnh 4
Cả 2 liên tục thể hiện tình cảm lên MXH - Ảnh: Chụp màn hình 

Điều đáng chú ý ở đây chính là outfit mà cô nàng chọn để khoắc lên người, khác với hầu hết những người đang trong giai đoạn mang thai khác.Dianka Zakhidova vẫn lựa chọn cho mình một chiếc váy hở lưng hết sức quyến rũ và kèm theo đó là đôi giày cao gót không thể nào cao hơn. 

Phía dưới bài viết không ít người hâm mộ vừa tỏ ra say mê với nhan sắc của bà xã Bùi Tiến Dũng nhưng lại vừa cảm thấy lo lắng cho cô nàng khi với việc mang đôi giày cao gót đó thì chỉ cần một sơ xảy thôi mọi chuyện sẽ thực sự tệ dành cho Dianka.

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp miễn chê dù đang mang bầu: Đồ sexy, giày cao gót cân hết - Ảnh 5
Dòng bình luận của người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình 

Bà xã Bùi Tiến Dũng sinh năm 2000, cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê cùng chiều cao ấn tượng 1m73. Đầu tháng 7 vừa qua, Bùi Tiến Dũng hạnh phúc thông báo bà xã đang mang bầu con đầu lòng là bé trai và có tên thân mật là Sonhine. 

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp miễn chê dù đang mang bầu: Đồ sexy, giày cao gót cân hết - Ảnh 6
Bùi Tiến Dũng hạnh phúc thông báo bà xã đang mang bầu con đầu lòng - Ảnh: Chụp màn hình

Trong thời gian mang bầu, Dianka Zakhidova vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, làn da trắng mịn màng cùng vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảng khắc nấu ăn, dưỡng thai, tận hưởng cuộc sống đời thường ấm áp bên chồng.

Sau tất cả, netizen cho biết cực kỳ ngưỡng mộ với niềm hạnh phúc mà cả 2 đang có ở hiện tại và cũng hy vọng với sự có mặt của bà xã lẫn đứa con sắp chào đời, Bùi Tiến Dũng sẽ phần nào lấy lại phong độ nhất là khi giai đoạn vừa qua CLB của anh tại V League đang có thành tích rất tệ. 

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