Vợ Tây Bùi Tiến Dũng gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp miễn chê dù đang mang bầu: Đồ sexy, giày cao gót cân hết

Mới đây, người mẫu Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh đi ăn tối lãng mạn cùng chồng nhân kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Người đẹp Ukraine đính kèm trạng thái "đang cảm thấy được yêu" và chú thích: "My joy, my love, my soulmate". (Tạm dịch: Niềm vui của tôi, tình yêu của tôi, tri kỷ của tôi).

Bài đăng của bà xã Bùi Tiến Dũng trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Bùi Tiến Dũng nói lời thương ngay dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Bùi Tiến Dũng sau đó cũng chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng vợ và ngọt ngào bày tỏ: "Hi. I'm so happy to love you. My Everything". (Tạm dịch: Chào em. Anh rất hạnh phúc khi yêu em. Em là tất cả của anh).

Cả 2 liên tục thể hiện tình cảm lên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Điều đáng chú ý ở đây chính là outfit mà cô nàng chọn để khoắc lên người, khác với hầu hết những người đang trong giai đoạn mang thai khác.Dianka Zakhidova vẫn lựa chọn cho mình một chiếc váy hở lưng hết sức quyến rũ và kèm theo đó là đôi giày cao gót không thể nào cao hơn.