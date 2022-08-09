Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào của gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhân dịp sinh nhật ái nữ Suchin tròn 2 tuổi

Hậu trường 09/08/2022 10:34

Nhân dịp con gái tròn 2 tuổi, cả gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã thực hiện một đoạn clip đầy ý nghĩa và vô cùng ngọt ngào khiến netizen không khỏi phần ngưỡng mộ và ganh tị với hạnh phúc của gia đình này.

Dù không hoạt động trong làng giải trí, nhưng cuộc sống của nam doanh nhân Cường Đô La lại luôn được nhiều người biết đến. Sở dĩ anh chàng nổi tiếng là cũng vì quá khứ hào hùng trước đây của mình khi bản thân từng là một vị thiếu gia lắm tiền nhiều của và đào hoa nhất nhì Việt Nam. Rất nhiều người đẹp, chân dài đã 'bước qua đời' anh chàng này như Tăng Thanh Hà, Minh Hằng, Yến Trang, Hồ Ngọc Hà..Nhưng kể từ khi kết hôn với cô vợ xinh đẹp Đàm Thu Trang, những gì mà người ta biết về Cường Đô La đã hoàn toàn thay đổi.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào của gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhân dịp sinh nhật ái nữ Suchin tròn 2 tuổi - Ảnh 1
Gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet 

Không còn là những cuộc ăn chơi tụ tập với bạn bè mà thay vào đó nam doanh nhân ngoài thời gian dành cho công việc ra, anh luôn có mặt ở nhà để dành thời gian chăm sóc vợ và con nhỏ. Thậm chí, chứng kiến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc giữa Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhiều người còn xem đó là hình mẫu mái ấm nhỏ sau này của mình.   

Mới đây Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã thực hiện một bộ ảnh cho con gái. Cựu người mẫu hạnh phúc chia sẻ: "Bộ hình kỉ niệm em bé Suchin tròn 2 tuổi. Mẹ yêu con". Xuyên suốt khung hình nhóc tỳ đều diện những trang phục dễ thương và bắt mắt, bên cạnh đó cặp vợ chồng nam doanh nhân đều cùng ái nữ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhân dịp sinh nhật 2 tuổi của nhóc tỳ.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào của gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhân dịp sinh nhật ái nữ Suchin tròn 2 tuổi - Ảnh 2
Bài đăng chúc mừng sinh nhật con gái của Đàm Thu Trang - Ảnh: Chụp màn hình 

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào của gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhân dịp sinh nhật ái nữ Suchin tròn 2 tuổi - Ảnh 3

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào của gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhân dịp sinh nhật ái nữ Suchin tròn 2 tuổi - Ảnh 4
 Bé Sunchin đáng yêu trong bộ ảnh nhân dịp sinh nhật 2 tuổi - Ảnh: Chụp màn hình
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào của gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhân dịp sinh nhật ái nữ Suchin tròn 2 tuổi - Ảnh 5
Cư dân mạng gửi đến lời chúc mừng sinh nhật dành cho bé Suchin - Ảnh: Chụp màn hình

Cư dân mạng đều dành những lời chúc tốt đẹp tới gia đình nam doanh nhân, đặc biệt là bé Suchin. Chứng kiến gia đình hạnh phúc của gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và đi kèm với đó là một chút ganh tị. 

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Từ khóa:   Cường Đô la Cường Đô La và Đàm Thu Trang bé Suchin

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