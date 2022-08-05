NSND Tự Long và mối quan hệ kéo dài hơn 30 năm với Xuân Bắc khiến người người ngưỡng mộ

Mới đây, NSND Tự Long chia sẻ trên trang Fanpage hình ảnh selfie cùng NSƯT Xuân Bắc và bày tỏ: "Nó và tôi gần 30 năm sự nghiệp và cuộc sống đều gắn bó với nhau, Ngoại trừ vợ, con ra thì hầu như cái gì cũng chia sẻ được hết. Các cụ nghĩ sao về mối tình này?".

Được biết NSND Tự Long và NSƯT Xuân Bắc cùng thi đỗ vào Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội năm 1994. Khi đó Tự Long là diễn viên khoa Kịch hát dân tộc, còn Xuân Bắc học Khoa Sân khấu. Dù vậy, cả 2 vẫn làm thân khi cùng đi làm chung để trang trải tiền học phí.

Ngay lập tức, bức ảnh đã thu hút được rất đông đảo fan của 2 nghệ sĩ vào bình luận. Theo đó nhiều người dành tặng sự ngưỡng mộ hết mực cho tình bạn thiêng liêng hơn 30 năm giữa 2 người bởi như người ta vẫn thường nói ''Tìm một người bạn tri kỷ, còn khó hơn cả tìm một người yêu''.

Với tính cách hài hước, họ thường xuyên nghĩ ra những vở kịch, tiểu phẩm hài và kết hợp ăn ý với nhau. Từ những năm 2000, cả hai trở thành "cặp bài trùng" trong nhiều chương trình nổi tiếng như Gặp nhau cuối tuần, Gala Gặp nhau cuối năm, Táo Quân...

Không chỉ là cặp bài trùng trên sân khấu mà ngày cả ở ngoài đời, 2 người bọn họ vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong mọi vấn đề cuộc sống,...

NSND Tự Long và NSƯT Xuân Bắc - Ảnh: Internet

Danh hài cũng cho hay, trong hàng chục gắn bó, họ suýt bỏ nhau hai lần nhưng cuối cùng lại không thể rời xa. "Lần gần nhất là vài năm trước, Bắc hẹn tôi ra quán trà đá ở Phan Đình Phùng (Hà Nội). Bắc nói: 'Tao nghĩ đến lúc phải tách ra thôi', rồi phân tích một loạt những điều lợi, hại khi diễn riêng. Thế nhưng cuối cùng mọi chuyện lại đâu vào đấy, chẳng rời nhau được", Tự Long kể.

Cho đến nay, Tự Long và Xuân Bắc đều là những nghệ sĩ lớn, Xuân Bắc đang giữ chức Giám đốc nhà hát Kịch Hà Nội, còn Tự Long là Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Dù cho đã có cuộc sống riêng nhưng cặp đôi thi thoảng vẫn xuất hiện tại các vở kịch lớn cùng nhau và giúp cho khán giả có một trải nghiệm thú vị khi xem 2 con người này trình diễn trên sân khấu.