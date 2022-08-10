Hồ Quang Hiếu đang hẹn hò với phụ nữ ngoài 30: 'Tôi sẵn sàng kết hôn'

Hồ Quang Hiếu vừa tung bộ ảnh mới và thừa nhận cần có một bến đỗ hạnh phúc như bao bạn bè đồng trang lứa. Chia sẻ của giọng ca “Đổi thay” khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, Hồ Quang Hiếu gây bất ngờ với fan khi lộ body săn chắc, vạm vỡ trong bộ ảnh mới thực hiện. Cụ thể, nam ca sĩ thể hiện sự bụi bặm, phong trần, khác hẳn với phong cách lãng tử, lịch lãm thường thấy. Anh tiết lộ, trước đây bản thân chăm chỉ chạy show mà bỏ không quan tâm bản thân, sức khỏe. Hồ Quang Hiếu thể hiện sự bụi bặm, phong trần trong bộ ảnh mới - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật Từ khi chọn cuộc sống tích cực, giọng ca sinh năm 1986 cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, giảm căng thẳng và có nhiều ý tưởng mới trong công việc nghệ thuật. Thông qua bộ ảnh, nam ca sĩ mong muốn lan tỏa thông điệp sống tích cực, luôn vượt qua những giới hạn an toàn của bản thân để khám phá những điều mới mẻ.

“Ở mỗi giai đoạn, cảm xúc con người sẽ thay đổi. Hồ Quang Hiếu ở hiện tại dành chủ yếu thời gian bên cạnh gia đình, những người thân yêu. Tôi cũng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của bản thân, chăm chỉ chơi thể thao, tập gym, đọc sách, chăm sóc nhan sắc... đó là những việc mà trước đây tôi không hề quan tâm đến. Tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng khi bản thân dám thay đổi, dám sống khác”, Hồ Quang Hiếu bày tỏ.

Thông qua bộ ảnh, nam ca sĩ mong muốn lan tỏa thông điệp sống tích cực, luôn vượt qua những giới hạn an toàn của bản thân để khám phá những điều mới mẻ - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật Hồ Quang Hiếu cũng tiết lộ, hiện anh đang hẹn hò với một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, không hoạt động trong làng giải trí. Trải qua tuổi trẻ với những mối tình, nam ca sĩ tự cảm nhận hiện bản thân đã đủ chín chắn, trưởng thành trong tình yêu. “Chuyện tình cảm tôi không nói trước được điều gì. Tôi yêu một cách chân thành, không nóng vội. Tôi đã sẵn sàng cho một đám cưới vào năm 2023. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn và tốt đẹp”, Hồ Quang Hiếu trải lòng. Hồ Quang Hiếu đang hẹn hò với phụ nữ ngoài 30 và sẵn sàng kết hôn - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật Ở tuổi 35, giọng ca Đổi thay thừa nhận cần có một bến đỗ hạnh phúc như bao bạn bè đồng trang lứa. Theo anh, gia đình chưa bao giờ hối thúc việc anh lập gia đình. Nhưng bản thân nam ca sĩ tự cảm nhận mình cần một tổ ấm thực sự. “Đôi lúc tôi cũng thèm cảm giác đi làm về có vợ xinh, con ngoan chào đón. Tôi nghĩ đó là ước muốn của những người trưởng thành. Tôi chỉ hi vọng một nửa của mình hiểu và thông cảm cho tính chất công việc của tôi. Nhưng nếu có gia đình, tôi cũng sẽ dành thời gian nhiều cho tổ ấm của mình chứ không thể chạy show dày đặc như thời trẻ”, nam ca sĩ nói thêm.

Đoan Trường: "Hồ Quang Hiếu là thần tượng của tôi" "Hồ Quang Hiếu từng đi 160 nước, trong khi tôi cũng là người ham đi du lịch. Hiện tại, tôi đã đi được 50 nước và 200 tỉnh, thành phố trên toàn thế giới", Đoan Trường nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-quang-hieu-dang-hen-ho-voi-phu-nu-ngoai-30-toi-san-sang-ket-hon-490243.html