Bị 'phát giác' hẹn hò với Hồ Quang Hiếu, mợ chảnh Lý Nhã Kỳ chính thức xác nhận về tình trạng yêu đương hiện tại?

Hậu trường 31/03/2022 14:57

Lý Nhã Kỳ vừa có lời khẳng định về tình trạng yêu đương hiện tại.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn một nữ diễn viên nổi tiếng, đồng thời là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh kim cương, bất động sản hẹn hò bí ẩn nhiều năm với một nam ca sĩ điển trai, trẻ tuổi, sở hữu nhiều bài hit đình đám gây nhiều sự chú ý. Dựa vào các chi tiết miêu tả, dân tình lại đồng loạt gọi tên hai nhân vật chính được đồn đoán chính là Lý Nhã Kỳ và ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

Bị 'phát giác' hẹn hò với Hồ Quang Hiếu, mợ chảnh Lý Nhã Kỳ chính thức xác nhận về tình trạng yêu đương hiện tại? - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ tình tứ bên Hồ Quang Hiếu - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào đồn đoán chuyện tình cảm, mới đây, Lý Nhã Kỳ đã chính thức lên tiếng chia sẻ trên trang cá nhân. Cụ thể, diễn viên "Kiều nữ và đại gia" đính chính bản thân vẫn đang trong trạng thái "ế": "Em xin đính chính xa gần là em vẫn “ế” và không còn chị đẹp nào ế hơn em đâu ạ, nên nếu sóng gió có lướt qua đời em thì cũng không kéo đi được cái “ế” nặng của em đâu à".  

Bị 'phát giác' hẹn hò với Hồ Quang Hiếu, mợ chảnh Lý Nhã Kỳ chính thức xác nhận về tình trạng yêu đương hiện tại? - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ khẳng định vẫn còn 'ế' - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, đồn đoán hẹn hò này không phải không có cơ sở vì thời gian gần đây, cả 2 xuất hiện với nhiều hình ảnh tình tứ, ngọt ngào. Trong một chương trình talkshow của Lý Nhã Kỳ, cả 2 cũng có những tương tác khá thoải mái, gần gũi khiến dân tình không khỏi nghi ngờ.

Không chỉ vậy, cộng đồng mạng cũng để ý thấy, Lý Nhã Kỳ gần đây thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái thể hiện sự hạnh phúc. Điều này khác hoàn toàn so với thời gian trước đây khi người đẹp thường than về chuyện "ế lâu năm".

Hiện, câu chuyện tình cảm của Lý Nhã Kỳ và Hồ Quang Hiếu vẫn đang là đề tài bàn tán trên mạng xã hội. 

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Châu Đăng Khoa cho biết, cũng vì ngoại hình điển trai mà anh vướng nhiều tin đồn “từ trên trời rơi xuống”. Nam nhạc sĩ bị đồn làm trai bao, cặp đại gia, được cho mỗi tháng 2 triệu rưỡi.

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