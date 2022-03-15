Thấy hội bạn liên tục được 'chốt đơn', Lý Nhã Kỳ tranh thủ 'xin vía' để thoát chế độ 'ế bền vững'

Chỉ trong một ngày, hai diễn viên đình đám trong hội độc thân lâu năm là Ngô Thanh Vân và Minh Hằng lần lượt khoe được 'chốt đơn', Lý Nhã Kỳ không ngừng than vãn cho chuyện tình duyên của mình.

Hôm qua (14/3), ngay trong ngày Valentine trắng, showbiz Việt được phen xôn xao trước màn công bố tin vui của 2 nữa diễn viên đình đám là Ngô Thanh Vân và Minh Hằng. Cụ thể, trên trang cá nhân, cả 2 nữ diễn viên hạnh phúc khoe được bạn trai cầu hôn và sắp tới sẽ tổ chức một lễ cưới hoành tráng. Trước tin vui của đồng nghiệp, mới đây, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đã không ngần ngại chia sẻ lại bài đăng của Minh Hằng kèm lời chúc mừng đàn em. Bên cạnh đó, cô nàng cũng không khỏi chạnh lòng cho tình duyên của mình và không quên "xin vía" lấy chồng đầy khẩn thiết.

Lý Nhã Kỳ gửi lời chúc mừng đến đàn em, không quên xin vía sớm được lấy chồng - Ảnh: Chụp màn hình "Mợ chảnh" bày tỏ: "Nhà mình cũng có sen nở, chim bay vào làm tổ, ong lượn quanh hết mùa xuân, nhưng vẫn chưa thấy ai đến đón. Trong khi hôm nay nhận được 2 tin vui từ chị em hội độc thân nhưng họ đã chuyển qua trạng thái có đôi rồi. Nóng ruột quá, cảm giác như 1 lớp học mà các bạn đã tốt nghiệp còn mỗi mình ở lại. Chúc em hạnh phúc nha Hằng. Nhớ tặng chị hoa cưới để xin vía em nha". Có lẽ, nhìn hội các chị đẹp rục rịch theo chồng bỏ cuộc chơi đã khiến cho Lý Nhã Kỳ bắt đầu đứng ngồi không yên. Người đẹp họ Lý không ngần ngại thể hiện sự nóng lòng, mong muốn tìm được người tâm đầu ý hợp.

Lý Nhã Kỳ cũng mong muốn sớm tìm được điểm tực vững chắc như hội bạn - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, khi nghe tin Ngô Thanh Vân cũng được tình trẻ cầu hôn, Lý Nhã Kỳ cũng đăng tải dòng trạng thái than vãn rằng: "Sen nhà em cũng đã có đôi mà sao em vẫn bơ vơ 1 mình. Rồi sáng nay ekip báo tin thêm 1 chị sắp đi lấy chồng. Nhìn lại thành viên độc thân trong showbiz ngày càng ít thì chức Chủ tịch ế bền vững chẳng lẽ thuộc về mình". Dòng trạng thái của Lý Nhã Kỳ khiến người hâm mộ vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Ai nấy cũng đều bày tỏ ý trông chờ nữ diễn viên sớm thoát khỏi chế độ "ế" để sánh đôi cho bằng chị bằng em.

'Ngã ngửa' với lý do Lý Nhã Kỳ vẫn chưa lập gia đình khi đã gần 40 Được quá nhiều người hỏi về chuyện vì sao vẫn chưa thành gia lập thất khi đã 40 tuổi, Lý Nhã Kỳ đã trả lời bằng một lý do hết sức "khó đỡ".

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