Sau 5 năm ba mẹ ly hôn, vóc dáng phổng phao của quý tử nhà Tim - Trương Quỳnh Anh khiến dân tình bất ngờ

Sao Việt 22/06/2022 07:44

Bé Shushi nhà Tim - Trương Quỳnh Anh giờ đây đã lớn phổng phao và vừa đón sinh nhật lần thứ 10 đầy hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.

Sau nhiều tin đồn tan vỡ, đến năm 2018 cặp đôi TimTrương Quỳnh Anh chính thức tuyên bố ly hôn. Khi mới ly hôn, cả hai vẫn sống chung nhà và thường xuyên sánh đôi cùng nhau tại nhiều sự kiện.Vì vậy cặp đôi cũng hay vướng phải tin đồn tái hợp. Cho tới khi Trương Quỳnh Anh đưa con trai Shushi ra ở riêng thì những tin đồn mới chấm dứt.

Sau 5 năm ba mẹ ly hôn, vóc dáng phổng phao của quý tử nhà Tim - Trương Quỳnh Anh khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 1
 

Con trai của Tim và Trương Quỳnh Anh tên thật là Trần Nguyên Cát An, sinh ngày 31/5/ 2012. Tên thân mật là bé Shushi. Hiện nay, cậu bé đang sống chủ yếu với mẹ. Vì là con của cặp bố mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng nên ngay từ khi trào đời cậu bé luôn được công chúng quan tâm.

Sau 5 năm ba mẹ ly hôn, vóc dáng phổng phao của quý tử nhà Tim - Trương Quỳnh Anh khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 2
 
Sau 5 năm ba mẹ ly hôn, vóc dáng phổng phao của quý tử nhà Tim - Trương Quỳnh Anh khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 3
 

Sushi thừa hưởng được nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ.Cậu bé còn có mái tóc xoăn tự nhiên lạ mắt và chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Ở tuổi lên 8, Sushi đã cao tới 1m53.  

Sau 5 năm ba mẹ ly hôn, vóc dáng phổng phao của quý tử nhà Tim - Trương Quỳnh Anh khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 4
 

Vào ngày sinh nhật con trai mới đây, Tim cũng đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng Sushi và gửi lời chúc đầy yêu thương. Nam ca sĩ viết: “Happy birthday my love! Ba yêu con ở mọi Vũ Trụ”. Bên cạnh những lười chúc mừng, bài viết còn nhận được nhiều sự quan tâm về bé Shushi.

Sau 5 năm ba mẹ ly hôn, vóc dáng phổng phao của quý tử nhà Tim - Trương Quỳnh Anh khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 5
 

Từ khi lên 10, ngoại hình của Sushi thay đổi rõ rệt. Cậu bé vốn mũm mĩm từ bé nay lại càng cao lớn hơn. Hiện tại, cậu bé đã cao vượt vai ba và cao gần bằng mẹ. Theo thời gian, các đường nét khuôn mặt của Shushi cũng giống ba Tim nhiều hơn.

Sau 5 năm ba mẹ ly hôn, vóc dáng phổng phao của quý tử nhà Tim - Trương Quỳnh Anh khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 6
 

Tuy sở hữu ngoại hình phổng phao nhưng Shushi vẫn là một cậu bé ngây thơ đúng tuổi. Trong một số show diễn, Trương Quỳnh Anh vẫn thường hay cho con trai theo. Một phần để con biết công việc của mình, phần còn lại là muốn có thời gian gần gũi con hơn. 

Sau 5 năm ba mẹ ly hôn, vóc dáng phổng phao của quý tử nhà Tim - Trương Quỳnh Anh khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 7
 
Sau 5 năm ba mẹ ly hôn, vóc dáng phổng phao của quý tử nhà Tim - Trương Quỳnh Anh khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 8
 

Sinh nhật Shushi năm nay, Trương Quỳnh Anh đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho con trai ở bể bơi khu mình đang sống. Ngoài ra còn có ông bà ngoại từ Mỹ về và bạn bè thân thiết cùng đến chung vui. 

Dù đã ly hôn nhưng Tim và Trương Quỳnh Anh luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Ngoài cho Sushi học ở trường quốc tế, đầu tư cho con học kĩ năng, trong những dịp đặc biệt Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn tái ngộ để cùng nhau chăm sóc, bù đắp tình cảm cho con.

Sau 5 năm ba mẹ ly hôn, vóc dáng phổng phao của quý tử nhà Tim - Trương Quỳnh Anh khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 9
 
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Từ khóa:   Tim Trương Quỳnh Anh sao Việt

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