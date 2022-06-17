"Thánh meme" mới của showbiz Việt gọi tên ái nữ nhà Bảo Thanh

Bé Nanu - ái nữ của Bảo Thanh biểu cảm đa dạng, tạo dáng cưng hết nấc trong loạt ảnh mới nhất được mẹ đăng tải.

Giữa tháng 5/2021, diễn viên Bảo Thanh sinh con gái thứ 2 đặt tên ở nhà là Nuna. Việc "tăng nhân khẩu" này nằm trong kế hoạch của 2 vợ chồng, nhưng cặp đôi vui hơn khi sinh được con gái, gia đình "đủ nếp đủ tẻ". Sau khi Nuna chào đời, Bảo Thanh không ngại việc khoe con trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết mình may mắn khi mọi thành viên trong gia đình đều tập trung chăm sóc bé Nuna, ông xã cũng đỡ đần vợ lo lắng cho các con.

Gia đình hạnh phúc "đủ nếp đủ tẻ" của diễn viên Bảo Thanh Nữ diễn viên Bảo Thanh thường hào hứng chia sẻ loạt hình mới của con gái Nanu. Trong khoảnh khắc được người mẹ nổi tiếng đăng tải, cô bé lém lỉnh hài hước với đủ các biểu cảm từ cười tươi rạng rỡ hết nấc cho đến đăm chiêu suy nghĩ.

Nhiều người còn đùa vui rằng con gái Bảo Thanh chính là "thánh meme" mới được phát hiện. Bởi lẽ nhìn những khoảnh khắc mới về bé Nanu, nhiều người chỉ còn biết ôm bụng cười sảng khoái. Một số khác thì cho rằng cô bé mới được một tuổi nhưng đã lăm le "soán ngôi" của mẹ trong tương lai.

Loạt ảnh cực yêu của con gái thứ hai nhà Bảo Thanh. Loạt ảnh cực yêu của con gái thứ hai nhà Bảo Thanh. Loạt ảnh cực yêu của con gái thứ hai nhà Bảo Thanh. Loạt ảnh cực yêu của con gái thứ hai nhà Bảo Thanh. Loạt ảnh cực yêu của con gái thứ hai nhà Bảo Thanh. Nhóc tì cười tươi hết nấc dưới ống kính của mẹ. Nhiều cư dân mạng cũng "đốn tim" vì vẻ bụ bẫm của bé. Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Bảo Thanh là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ có cuộc sống đủ đầy, vợ chồng Bảo Thanh còn là những đại gia bất động sản chính hiệu. Nhờ diễn xuất chuyên nghiệp, tạo được tiếng vang lớn trong công chúng, nữ diễn viên có cơ hội nhận được nhiều hợp đồng và những lời mời hợp tác. Chính điều này giúp vợ chồng Bảo Thanh khong chỉ dư giả xây nhà cho bố mẹ mà còn tậu được xế xịn, nhà theo phong cách châu Âu sang trọng làm quà tặng cho con gái tròn một tuổi. Mới đây, khi con gái bắt đầu cứng cáp hơn, diễn viên Bảo Thanh hào hứng chia sẻ hình ảnh trở lại với ánh đèn sân khấu. Nhiều người háo hức chờ đón sự trở lại mạnh mẽ của nữ diễn viên với khán giả màn ảnh nhỏ.

Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con Dù mới sinh con thứ hai được 8 tháng, Bảo Thanh vẫn tự tin khoe thân hình thon gọn trong trang phục bikini khi đi biển cùng chồng.

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