Bất ngờ trước cuộc sống hàng ngày của "lãng tử" Tuấn Hưng: U50 mê chăm con, thích làm việc nhà phụ vợ

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Tuấn Hưng ở tuổi U50 giờ đây đã không còn nông nổi mà luôn cẩn trọng trong mọi việc, nam ca sĩ dùng dành phần lớn thời gian của mình bên vợ và các con.

Tuấn Hưng từ lâu đã là cái tên quá đổi quen thuộc trong lòng người hâm mộ không chỉ với những bản hit đi cùng năm tháng mà còn có một tổ ấm hạnh phúc bên vợ và các con.

Trải qua những chuyến xe tình yêu vụng về bên các bóng hồng xinh đẹp, Tuấn Hưng kết hôn với bà xã Hương Baby vào năm 2014, bà xã anh là một hotgirl xinh đẹp và nổi tiếng đất Hà Thành. Gia đình Tuấn Hưng hiện tại đã có 3 nhóc tỳ đáng yêu là bé Su Hào, bé Son và bé Sâm. Kể từ khi lập gia đình những hình ảnh Tuấn Hưng xách giỏ đi chợ, rửa bát nấu cơm hay túc trực bên vợ bầu dần trở nên quen thuộc với người hâm mộ.

Tuấn Hưng chăm con

Được biết đến là một nam nghệ sĩ thẳng thắn và nóng tính nhất nhì Showbiz, Tuấn Hưng đã nhiều lần đáp trả gay gắt trước những bình luận tiêu cực nhắm vào gia đình mình. Nam ca sĩ luôn cố gắng dành nhiều thời gian và làm những điều tốt đẹp nhất cho vợ và các con. Khi vợ mang thai lần thứ 3, Tuấn Hưng đã tặng vợ món quà đắt điều đó là chiếc xe hơi sang trọng trị giá 5 tỷ đồng.

Tuấn Hưng tậu xe tiền tỷ tặng vợ

Nhân dịp Hương Baby đón sinh nhật tuổi 29, Tuấn Hưng cũng sáng tác một ca khúc riêng để dành tặng bà xã. Nam ca sĩ cho biết lời bài hát là những tâm tư tình cảm chân thật nhất của anh gửi đến vợ, đó cũng là những cảm xúc của anh về những điều xảy ra trong cuộc sống hôn nhân và vợ chồng anh đã cùng nhau nếm trải trong suốt nhiều năm qua.

Tuấn Hưng và vợ hạnh phúc

Dù những thông tin tan vỡ đã không quá xa lạ với các nghệ sĩ nhưng những thông tin đó cũng không làm lung lay mái ấm hạnh phúc của nam ca sĩ. Bức xúc trước thông tin thất thiệt này, giọng ca "Nắm tay anh" phản ứng rất quyết liệt. Nam ca sĩ viết: "Ít khi tôi phản kháng mấy chuyện này vì sống có người yêu người ghét. Nhưng cái thứ không biết đúng sai, tôi không lên tiếng thì mọi thứ càng đi xa. Báo cáo tình trạng hôn nhân nhà em là rất rất hạnh phúc. Êm từ trong và ấm từ chân".