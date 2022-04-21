Tuấn Hưng gặp sự cố bất ngờ ngay trong chuyến lưu diễn tại trời Tây

Trên trang cá nhân mới đây, buổi phát sóng trực tiếp của Tuấn Hưng nhận được sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã livestream chia sẻ về việc bị trộm đập vỡ kính ô tô và trộm sạch đồ bên trong. Toàn bộ số quần áo, giày dép và đồ đạc mà anh dành cả buổi chiều để sắm đã bị "cuỗm" sạch vào buổi tối. Theo chia sẻ, trong chuyến lưu diễn ở London (Anh) bắt đầu từ giữa tháng 4, nam ca sĩ Tuấn Hưng đưa bà xã Thu Hương đi ăn uống, dạo phố và mua sắm trong lúc rảnh rỗi. Bà xã Tuấn Hưng - Trần Thu Hương cũng không thể giấu được nỗi buồn và thất vọng, sau đó nam ca sĩ đã phải an ủi, xin lỗi khi trong xe toàn bộ là đồ đi shopping bao gồm quần áo, giày dép mua cho vợ.

Nam ca sĩ cảm thấy khá sốc trước sự việc: "Không thể tin nổi khi ở Anh quốc loạn như thế này. Sau màn cướp khiến Ánh Nguyên mất đồng hồ thì giờ đến lượt Tuấn Hưng. Không chỉ riêng xe ô tô của tôi, xe người bạn chở tôi cũng bị trộm đập một phát toang luôn. Bao nhiêu đồ đi shopping cho vợ từ chiều đến giờ…mất sạch". Tuấn Hưng bị trộm khoắng sạch đồ hiệu tặng vợ ngay giữa London - Ảnh: Chụp màn hình Cũng trong đoạn livestream này, Tuấn Hưng còn nói tên trộm quá chuyên nghiệp, trước khi trộm đập xe ô tô đã quay camera sang hướng khác, khiến anh không thể tin nổi. Ngoài ra, nam ca sĩ được cho biết bọn trộm ở đây rất tinh vi và "chuyên nghiệp". Chúng thậm chí còn trang bị thiết bị giúp nhìn xuyên cửa kính xe ô tô màu đen.

Anh cũng cho hay bên cạnh xe của anh cũng gặp trường hợp tương tự. Anh chia sẻ thêm: "Bên cạnh là xe khác nữa cũng bị tương tự như vậy… Honney I’m sorry. Mua rất nhiều quần áo, giày dép và đồ đạc cho em nhưng bị nó trộm hết rồi”. Tuấn Hưng khá sốc khi lần đầu tiên gặp phải tình huống này - Ảnh: Chụp màn hình Chiếc xe bị đạp bể kính phía sau - Ảnh: Chụp màn hình Trước sự việc này, rất nhiều bạn bè, nghệ sĩ đồng nghiệp chia sẻ, đồng cảm với Tuấn Hưng. Những người từng sống ở nước ngoài cho biết không chỉ ở Anh mà Mỹ và một số nước phương Tây hiện nay cũng có tình trạng tương tự, bị lũ trộm đập xe lấy đồ là chuyện thường tình.

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