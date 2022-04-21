Vừa lên tiếng 'chỉ trích' Hiền Hồ sau drama 'anh em họ', Trang Trần tiếp tục khiến netizen 'dậy sóng' khi tiết lộ thêm 1 nữ ca sĩ giật chồng đến 2 lần, quen 1 tháng là có bầu

Người hâm mộ đang khá quan tâm đến những phát ngôn của Trang Trần, xoay quanh về vấn đề ''giật chồng'' trong làng giải trí.

Mới đây nhất, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ về những sai lầm của mình, trong ''bom tấn giật chồng U60'' của mình, giọng ca ''Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng'' cũng tự tay viết thư tay xin lỗi đến toàn thể những fan hiện vẫn đang ủng hộ cô nàng. Tuy nhiên, ngoài những người ủng hộ và tha thứ cho Hiền Hồ ra, vẫn còn đó những cái tên không thể chấp nhận kiểu xin lỗi ''nửa vời'' của cô, một trong số đó chính là Trang Trần, người mà sau khi nữ ca sĩ sinh năm 97 lên tiếng đã có hành động livestream để nói về vấn đề ''giật chồng''. Trang Trần trên sóng livestream - Ảnh: chụp màn hình Trong livestream của mình ngày 19/4 Trang Trần cho rằng chuyện sao nữ nào đó trong showbiz giật chồng người khác rồi lên mạng xin lỗi là không đúng. Ngoài ra, nàng mẫu còn tiết lộ một thông tin khiến netizen ''dậy sóng'' khi cho biết ngoài Hiền Hồ ra, trước đó còn có 1 nữ ca sĩ rất trơ trẽn, giật chồng đến tận 2 lần, trong đó 1 lần dẫn đến có bầu.

Cụ thể Trang Trần chia sẻ: "Ở đâu ra cái thói đi giật chồng người ta, chuyện vỡ lở xong bắt chồng người ta phải về nhà ly hôn? Đẻ 2 đứa đầu với một người đàn ông có vợ, vợ con người ta vẫn đàng hoàng, đầy đủ. Rồi cận Tết vác con lên tận nhà thờ họ của nhân tình để trêu ngươi chính thất, để người ta tự tử Mà thằng con của ông đầu đi du học bên Úc. Nó lớn rồi, nó cũng cảm thấy xấu hổ, nó biết thương mẹ nó chứ bộ.

Một đứa con hai mấy tuổi, nó thấy mẹ nó tự tử vì bố nó cặp bồ bên ngoài, có 2 đứa con, và con bồ 27, 28 Tết vác con lên tận nhà thờ họ giãy đành đạch trên đó. Còn nỗi đau nào hơn?". Nàng mẫu đưa ra quan điểm của mình trên sóng livestream về vấn đề ''giật chồng'' - Ảnh: Chụp màn hình Chưa dừng lại ở đó, Trang Trần tiếp tục chia sẻ lần giật chồng thứ 2 của ca sĩ này: "Tập 2 cũng đi giật chồng người khác, cũng bầu. Sao dễ bầu vậy? Đàn bà đã là single mom tiểu tam, cuộc đời đã quá nhiều chua chát rồi. Để mà đẻ đứa tiếp tục với người đàn ông sau là phải suy nghĩ rất kỹ. Ở đâu cái thói quen 1 tháng là chửa? Đấy là nhìn vào gia sản nhà người ta chứ là cái gì". Người mẫu Trang Trần - Ảnh: Internet Có thể thấy dù không nêu đích danh ra đó là ai, nhưng Trang Trần hoàn toàn không ủng hộ việc ''giật chồng'' của người khác và cũng cho biết thêm, có lỗi với gia đình người ta thì nên xin lỗi vợ con họ trước, rồi hẳn lên MXH xin lỗi CĐM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-len-tieng-chi-trich-hien-ho-sau-drama-anh-em-ho-trang-tran-tiep-tuc-khien-netizen-day-song-khi-tiet-lo-them-1-nu-ca-si-giat-chong-den-2-lan-quen-1-thang-la-co-bau-463557.html