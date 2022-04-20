Trước buổi lễ đám cưới của 'siêu hậu vệ' ĐTQG Việt Nam: Chàng diện áo dài màu đỏ, tươi cười rối rít, háo hức rước dâu, nàng khoe ảnh cưới ngọt ngào trên MXH

Mới đây nhất, tuyển thủ Quốc gia Việt Nam, Hồ Tấn Tài vừa chia sẻ hình ảnh háo hức đi đón dâu trên MXH.
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Được biêt, ngày hôm nay (20/4), hậu vệ đội tuyển Việt Nam, Hồ Tấn Tài sẽ tổ chức lễ thành hôn cùng cô dâu Phạm Thị Hiếu tại quê nhà Bình Định. Vốn là cặp đôi đẹp trong làng thể thao khi đã có khoảng thời gian dài bên cạnh nhau, nên việc cả 2 sắp về chung một nhà là thông tin không thể nào vui hơn với người hâm mộ của cặp đôi.
Trước thời điểm diễn ra đám cưới,hậu vệ sinh năm 97 ăn bận cực kỳ bảnh bao và cực kỳ háo hức đi đón vợ về dinh. Cụ thể, trong hình ảnh chia sẻ trên MXH, Tấn Tài diện áo dài màu đỏ, anh chàng cũng cười rối rít trên đường đi rước cô dâu.
Trước đó trên mạng xã hội, cô dâu Phạm Thị Hiếu cũng chia sẻ khoảnh khắc diện váy cưới, sẵn sàng cho ngày "về chung một nhà" với Hồ Tấn Tài. Trong loạt ảnh, cô nàng dù bận váy cưới với phong cách có phần giản dị nhưng trông vẫn xinh đẹp, nữ tính. Ngoài ra, chú rễ cũng cực kỳ đẹp trai trong bộ vest.
Phía dưới bài viết, bạn bè, người thân và nhiều fan hâm mộ,đã gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cả 2.
Được biết sau lễ đón dâu, hôn lễ của Hồ Tấn Tài và Phạm Thí Hiếu sẽ được tổ chức tại sân vận động xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, Bình Định. Đám cưới của hậu vệ ĐTQG Việt Nam, được dự đoán sẽ là nơi quy tụ của những ngôi sao bóng đá hàng đầu Việt Nam góp mặt.
Có thể thấy, cả Tấn Tài và cô dâu Phạm Thị Hiếu đang hạnh phúc ra sao, bởi sau nhiều năm bên cạnh nhau, giờ đây cả 2 đã chính thức nên duyên vợ chồng. Một cái kết hạnh phúc mà các netizen đều mong đợi.