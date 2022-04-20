Lệ Quyên khiến CĐM chú ý với liên tiếp dòng trạng thái ẩn ý, ám chỉ 'ai đó soi mói đời tư': 'Nói nghe nè, chỉ có bạn và giá trị của bạn là quan trọng nhất, không thể thay đổi'

Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, ngưỡng mộ thì vẫn có một bộ phận netizen thường xuyên soi xét, bới móc đến nỗi cô nàng đã từng nhiều lần lên tiếng đáp trả. Mới đây nhất, Lệ Quyên cũng đã đăng tải 2 dòng trạng thái liên tiếp lên trang mạng xã hội của mình.

Sau khi ly hôn với đại gia Đức Huy sau gần 10 năm chung sống, Lệ Quyên đã tiến thêm một bước trong chuyện tình cảm khi công khai tình yêu với nhân tình trẻ tuổi. Ngay sau khi công khai, mối quan hệ của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

2 bài đăng liên tiếp với dòng caption ẩn ý từ Lệ Quyên khiến netizen chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trên dòng story của Instagram, Lệ Quyên vẫn xuất hiện cực kỳ xinh đẹp trong ảnh, nhưng điều khiến netizen chú ý đến đầu tiên trong bức ảnh chính là dòng chữ ẩn ý của cô nàng: "Sao cứ bắt mình phải máu lạnh nhỉ?".

Nữ ca sĩ Lệ Quyên - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như mọi thứ đã khép lại, chỉ vài phút sau bài đăng thứ nhất, Lệ Quyên chia sẻ tiếp: "Nói nghe nè, chỉ có bạn và giá trị của bạn là quan trọng nhất, không thể thay đổi". Dù chưa biết 2 dòng chia sẻ đó của người yêu Lâm Bảo Châu nhắm đến ai, nhưng theo một số netizen nhận định có thể cô nàng đang ám chỉ đến những người ''soi mói'' đời tư trong câu chuyện tình cảm giữa cô và tình trẻ. Tất nhiên, đó chỉ mới là nhận định của netizen và vẫn chưa có gì xác thực đúng sự thật cả khi người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về việc này.