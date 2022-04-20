Vừa mới chia sẻ 'không được gặp mặt con 7,8 năm' khiến nhiều người cảm động, netizen liền 'đào mộ' chuyện vợ đầu từng tố Việt Anh 'thờ ơ' với con gái: Thế này là sao ?

Bé Song Anh (Dâu Tây) là con gái Việt Anh với người vợ đầu. Năm 2007, anh kết hôn với người vợ đầu tiên khi bản thân mới 26 tuổi. Cả hai nhanh chóng có với nhau một bé gái kháu khỉnh, nhưng chỉ sau 3 năm cả hai khiến nhiều người tiếc nuối khi nói lời chia tay nhau.

Cụ thể, tại buổi họp báo ra mắt bộ phim Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ, nam diễn viên Việt Anh đã bật khóc khi nhắc về con gái. Anh còn cho biết, bản thân đã không được gặp mặt con từ cách đây 7,8 năm, chứng kiến hình ảnh đó nhiều người có mặt tại buổi họp báo ai ai cũng đều xúc động trước hoàn cảnh của Việt Anh.

Cụ thể, vợ cũ Việt Anh cho biết: ''Thời điểm ra tòa, Tòa án đã quyết định để mình toàn quyền nuôi Song Anh và Việt Anh phải chu cấp cho con 3 triệu/tháng. Thế nhưng bạn ấy không thực hiện. Sau đó, Việt Anh hoàn toàn quên con và không hề hỏi han tới Song Anh dù chỉ là một lời hỏi thăm, kể cả những ngày như sinh nhật con, lễ tết hay con ốm đau".

Sau khi ly hôn, con còn nhỏ được phân ở với mẹ. Nam diễn viên có yêu cầu vợ cũ cho gặp con, Thùy Linh đồng ý và đưa ra điều kiện, Việt Anh cần phải chu cấp tiền hàng tháng cho con và không được để giới báo chí làm ảnh hưởng đến con gái.

Năm bé Song Anh lên 7 tuổi, Thùy Linh có chủ động liên lạc với Việt Anh và muốn cho anh được gặp con. Hai bố con Việt Anh được gặp lại nhau lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách từ khi ly hôn, bé Song Anh cũng rất hạnh phúc khi gặp lại bố, bản thân nam diễn viên cũng rất hối hận khoảng thời gian vừa qua đã không chăm sóc con cái và hứa sẽ chu cấp tiền máy bay để 2 mẹ con đi nước ngoài.

Tuy nhiên, gần đến ngày phải rời xa con nhỏ, Việt Anh tỏ ra khó chịu, phản đối việc đưa Song Anh ra nước ngoài, chỉ nhận chu cấp cho con nếu ở Việt Nam. Nhưng Thùy Linh vẫn quyết định đưa con sang nước ngoài, thậm chí lúc đi nam diễn viên còn không ra đưa tiễn con mà chỉ chuyển đúng số tiền vé máy bay.

"Thời điểm qua nước ngoài, Song Anh vẫn cố gắng liên lạc với bố qua Facebook, thế nhưng Việt Anh chưa bao giờ hồi âm cho con gái. Song Anh đã khóc rất nhiều lần và có kể cho mình nghe. Mình đã phải chủ động liên hệ với Việt Anh để hỏi.

Đáp lại với câu hỏi của vợ cũ, nam diễn viên chỉ cho biết do tin nhắn bị trôi. Sau đó một thời gian, bố Song Anh có tiến thêm bước nữa trong cuộc sống, nên 2 mẹ con cũng ít liên lạc dần với nam diễn viên. Netizen khi nghe đến đây cũng cảm thấy khó hiểu với hàng động của nam diễn viên và nhận định ''thế này là sao hả anh''.

Nam diễn viên cũng cho biết, bản thân cảm thấy hối hận và day dứt rất nhiều trong mối quan hệ hôn nhân đầu tiên của mình, vì đã thờ ơ trong việc chăm sóc con cái và hành động một cách thiếu văn minh.

Nam diễn viên Việt Anh - Ảnh: Internet

"Đến thời điểm này, và có lẽ những năm về sau nữa thì đối với Việt Anh nỗi trăn trở nhất vẫn dành cho con gái. Con không được may mắn như bé Đậu Đậu là dù bố mẹ chia tay nhưng vẫn bù đắp, vẫn có sự chăm sóc.

Con gái Việt Anh thiệt thòi hơn khi ở xa và chuyện xảy ra vào thời điểm mình chưa chín chắn, chưa phải người đàn ông trưởng thành để có thể lo mọi chuyện chu toàn. Đó là lỗi của Việt Anh và mình chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Con gái luôn là điều khiến cho Việt Anh day dứt mỗi khi nghĩ về.

Chỉ hy vọng trong tương lai, nếu có điều kiện thích hợp để bù đắp được cho con, nhất định Việt Anh sẽ làm" - Việt Anh chia sẻ.

Có thể thấy, sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên đã nhận ra những sai lầm của mình và đang từng bước hoàn thiện bản thân hơn nữa để hy vọng một ngày có thể bù đắp lại cho con gái của mình.

Hiện tại, bé Song Anh đã 15 tuổi. Tuy nhiên, cô bé được mẹ yêu thương, bảo vệ hết mực, không tiết lộ hình ảnh trước công chúng hay truyền thông.