Sao Việt ngày Valentine: Hồ Ngọc Hà nhận quà "đặc biệt", Tuấn Hưng được bà xã tặng tiền "ting ting"

Kết hôn với bà xã doanh nhân Dạ Thảo, MC Quyền Linh đến nay đã có cho mình tổ ấm đáng ngưỡng mộ với sự ra đời của 2 cô con gái xinh xắn. Trong ngày lễ tình nhân, đúng với tính cách giản dị của mình, MC Quyền Linh không cầu kỳ trong việc tặng quà bà xã, tuy nhiên, thay vào đó, anh gửi những lời cực tình cảm đến vợ.

MC Quyền Linh viết: "Đi quay suốt nhưng bận gì thì bận mấy ngày quan trọng là phải sến sẩm tí cho bà xã vui. Năm nay Linh chọn bánh kem lạnh để nói thay lời yêu thương dành cho vợ do có miếng socola hình trái tim với câu "I love you" bên trong để vợ Linh sẽ bất ngờ khi mở ra ăn nè".

Trên trang Instagram cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc nhận được một bó hoa hồng từ ông xã Kim Lý. Nữ ca sĩ cho biết khi cô đang tắm cho con thì Kim Lý mang bó hoa hồng rực rỡ lên phòng tặng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên bà xã và ngọt ngào viết: "Chúc mừng ngày lễ tình nhân, tình yêu của anh. Hãy tin tưởng vào cuộc hành trình và nắm lấy từng khoảnh khắc đẹp. Luôn chúc cho em những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống mang lại. Yêu em".

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà còn tặng kèm thêm một quà vô cùng đặc biệt, món quà là những chiếc bánh rán đường khiến nữ ca sĩ vô cùng thích thú. Nhận được món khoái khẩu, Hồ Ngọc Hà chỉ biết thốt lên: "Giết người, ngon không tả".

Tuấn Hưng

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng hạnh phúc chia sẻ bức tâm thư vô cùng ngọt ngào đến bà xã Hương Baby: "Nếu anh được lựa chọ, thì anh vẫn sẽ chọn em. Cảm ơn em đã yêu và chấp nhận con ngựa bất kham như anh, để hôm nay chúng mình luôn yêu nhau và vì nhau tất cả..." - nam ca sĩ viết.

Bên cạnh đó, Tuấn Hưng cũng khoe món quà khủng được bà xã tặng nhân dịp Valentine, theo đó, anh chàng được bà xã chuyển một số tiền khá "dài". Dù không công khai số tiền nhưng đủ để thấy số tiền Tuấn Hưng được bà xã tặng không hề nhỏ. "Thấy ngó ngó điện thoại chồng xong tủm tỉm cười và thấy điện thoại mình ting ting, đọc tin nhắn mà muốn xỉu. Vợ tâm lý quá" - Tuấn Hưng hạnh phúc chia sẻ

Đăng Khôi

Nhân dịp ngày Valentine, ca sĩ Đăng Khôi tặng vợ túi xách đắt tiền kèm câu nói đầy ngọt ngào: "Anh nguyện yêu em đến hết đời này. Em luôn xinh quá trong mắt anh". Ngoài túi xách đắt tiền, nam ca sĩ còn tặng kèm thêm cho vợ nhiều món quà nhỏ khác như giày dép, phụ kiện... chứng tỏ độ chiều vợ số 1 của nam ca sĩ.

Lê Dương Bảo Lâm

Dịp Valentine năm nay cũng chính là ngày kỷ niệm 10 năm bên nhau của Lê Dương Bảo Lâm và bà xã. Trên trang Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải bức ảnh chụp tình tứ cùng vợ và bó hoa hồng đỏ thắm, đầy rạng rỡ. Cặp đôi cùng nhau chụp ảnh tại chính công viên mà anh và bà xã gặp nhau vào đúng ngày Valentine của 10 năm trước.

Nam diễn viên hài hước chia sẻ: "Kỷ niệm 10 năm bên nhau, đúng ngày 14/2 cũng tại công viên này. Hai vợ chồng năm nay bán bông ngoài công viên, anh chị em nào có bồ thì ghé mua ủng hộ Lâm nha".

Bình An - Phương Nga

Nhân dịp Valentine, Bình An gây sốt khắp MXH với màn cầu hôn Á hậu Phương Nga. Sau 4 năm yêu nhau, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Ttrên trang cá nhân, nam diễn viên viết: “Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này. Em... đồng ý làm vợ của anh chứ?”

Khánh Thi - Phan Hiển

Chia sẻ loạt ảnh gia đình hạnh phúc, Khánh Thi gọi 2 con là "2 cục vàng" và cho biết đây là món quà lớn nhất trong ngày Valentine mình. Đến nay, cặp vợ chồng cô giáo - học trò của showbiz Việt đã cùng nhau đón Valentine thứ 13 bên nhau.

Phan Mạnh Quỳnh

Nhân dịp Valentine, bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe bó hoa hồng được nhận từ chồng, tuy nhiên, cô nàng vẫn không quên hài hước "chê" chồng không có sáng tạo khi tặng quà cho vợ: "Chồng tặng sớm để mai tặng tiếp cái gì hả chồng? Mà chồng ít sự sáng tạo quá, tặng bó bông nó giống giống mấy đợt trước á. Đặt biệt lần này là bông sáp nữa chứ, ta nói nó giả trân".

Sau đó ít lâu, Vợ Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục hạnh phúc khoe khoảnh khắc nhận được 50 triệu đồng từ chồng yêu nhân dịp ngày lễ đặc biệt.

Lý Hải - Minh Hà

Trên fanpage, Lý Hải Minh Hà đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào, thân mật nhân dịp lễ Tình nhân: “Hôm nay là ngày lễ tình yêu rồi phải không? Sao chưa thấy chuyện gì đặc biệt xảy ra hết nhỉ?” . Thực tế cả gia đình Minh Hà - Lý Hải đang có chuyến du lịch thú vị tại một resort ở Khánh Hòa để kỷ niệm dịp đặc biệt.

Thanh Duy - Kha Ly

Diễn viên Thanh Duy - Kha Ly cũng cùng nhau chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau để kỷ niệm nhân lễ Tình nhân. Thanh Duy viết: “9 năm trước và 9 năm sau mãi mãi nắm tay nhau như vậy em nhé”.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Cặp đôi Lương Thế Thành - Thúy Diễm đón Valentine bằng một chuyến du lịch đầu năm cùng con. Nữ diễn viên viết kèm hình ảnh gia đình hạnh phúc: “Người ta đi học, gia đình tui còn đi chơi”.

Quang Tuấn - Linh Phi

Cặp vợ chồng Quang Tuấn - Linh Phi cùng nhau thực hiện bộ ảnh tình cảm nhân ngày lễ Tình nhân. Đây cũng là một trong những thời gian hiếm hoi cả hai dành riêng cho nhau sau khi có bé Gạo. Thời gian qua, Quang Tuấn đánh dấu một năm nhiều hoạt động tích cực với các phim điện ảnh.

Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương

Ưng Hoàng Phúc dành những lời ngọt ngào cho vợ nhân dịp ngày lễ Tình nhân. Nam ca sĩ viết: “Ngày em xuất hiện và trở thành cuộc sống của anh. Khi anh gần như chẳng còn gì, em vẫn nắm tay, cùng anh bước tiếp. Có thể ngoài kia, anh là nghệ sĩ được nhiều người mến mộ nhưng trong lòng anh, em luôn là ngôi sao tuyệt vời nhất. Đến giờ anh vẫn nhớ, cách em chăm sóc các con, chu toàn mọi việc cho đại gia đình. Đồ gì của con em cũng nhớ, tới đồ của mình em lại quên”.

Ưng Hoàng Phúc dành lời mật ngọt cho vợ: “Khi em không mặc những bộ đồ lộng lẫy, không trang điểm cầu kỳ, thậm chí em có thể bực dọc, cằn nhằn đôi câu, anh vẫn yêu em. Và đó là điều không bao giờ thay đổi”.

Ảnh: Facebook, Instagram