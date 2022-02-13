Quốc Trường cởi áo khoe body 6 múi nhưng dân tình chỉ chăm chăm soi bàn tay người đàn ông bí ẩn

Sao Việt 13/02/2022 16:00

Quốc Trường tung khoảnh khắc khoe body "căng đét" trên mạng xã hội. Ấy thế nhưng, bàn tay người đàn ông bí ẩn mới là điều khiến dân tình quan tâm.

Chiều 13/2, Quốc Trường khoe ảnh 6 múi săn chắc, vạm vỡ thu hút sự chú ý của cư dân mạng trên trang cá nhân. Đăng ảnh body đẹp như tượng tạc nhưng Quốc Trường lại than vãn: "Lúc quay 'Bẫy Ngọt Ngào', body mình cũng được lắm, nhưng bây giờ đỡ rồi, đỡ đẹp rồi".

Quốc Trường cởi áo khoe body 6 múi nhưng dân tình chỉ chăm chăm soi bàn tay người đàn ông bí ẩn - Ảnh 1

 

Khoảnh khắc "thiếu vải" của nam diễn viên khiến nhiều chị em "xỉu ngang xỉu dọc" vì quá nổi bật, quyến rũ. Bên cạnh những lời khen, một số cư dân mạng lại chú ý đến bàn tay ai đó lọt vào khung hình, chụp ảnh giúp Quốc Trường. Qua hình dáng, nhiều người khẳng định đây là bàn tay đàn ông.

Ngay lập tức, nhiều người tò mò về người đứng sau bức ảnh của Quốc Trường. Một số netizens cho rằng có thể người thân hoặc bạn bè, đồng nghiệp thân thiết chụp giúp nam diễn viên.

Trước đó, anh cũng nhiều lần đăng ảnh khoe body săn chắc, vạm vỡ khiến hội chị em "đứng ngồi không yên".

Quốc Trường cởi áo khoe body 6 múi nhưng dân tình chỉ chăm chăm soi bàn tay người đàn ông bí ẩn - Ảnh 2
Quốc Trường cởi áo khoe body 6 múi nhưng dân tình chỉ chăm chăm soi bàn tay người đàn ông bí ẩn - Ảnh 3
Quốc Trường cởi áo khoe body 6 múi nhưng dân tình chỉ chăm chăm soi bàn tay người đàn ông bí ẩn - Ảnh 4

 

Hiện Quốc Trường đang gây chú ý với vai diễn một CEO có sở thích biến thái trong phim Bẫy ngọt ngào đóng cùng Minh Hằng, Bảo Anh.

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Bị bắt gặp ôm ấp thân mật trong tiệc sinh nhật, Quốc Trường và Minh Hằng lên tiếng nói rõ mối quan hệ của cả hai

Mới đây, trong một buổi ra mắt phim, Minh Hằng và Quốc Trường đã lên tiếng về tin đồn "phim giả tình thật khiến mạng xã hội xôn xao thời gian qua.

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