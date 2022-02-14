Các cặp đôi sao Việt công khai đúng Valentine 'ngày ấy và bây giờ': Người hôn nhân viên mãn, người 'tan đàn xẻ nghé', đấu tố nhau vì 'một con mèo'

Có thể nói, ngày 14/2 hằng năm đã trở thành một thông lệ kỷ niệm tình yêu đối với các cặp đôi. Vào ngày này, các cặp đôi sẽ tặng quà cho nhau để chúc mừng tình yêu của mình và cũng như hy vọng tình cảm sẽ ngày càng nối dài. Đặc biệt là dàn sao Việt cũng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi lựa chọn công khai người yêu, bạn đời của mình trong dịp lễ đặc biệt này.

Được biết, bạn trai của ca sĩ Thanh Lam là bác sĩ nổi tiếng tên Bùi Tiến Hùng. Anh hiện là Giám đốc chuyên môn Bệnh viện mắt Nhật Bản. Bác sĩ Bùi Tiến Hùng cũng là người Việt Nam đầu tiên được vinh danh trong ngành nhãn khoa trên trường quốc tế.

Rất lâu sau hôn nhân đổ vỡ và khi các con đều đã trưởng thành, Diva Thanh Lam mới tìm được hạnh phúc mới. Đầu năm 2021, nữ ca sĩ đã được bạn trai bác sĩ cầu hôn. Chính vì vậy, việc công khai bạn trai ở độ tuổi U60 của nữ ca sĩ đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Diva Thanh Lam hiện vẫn đang hạnh phúc bên bạn trai là bác sĩ - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ với nửa kia. Ngoài thời gian dành cho công việc, Thanh Lam kể cô như người bạn thân của các con. Đặc biệt, cô và bạn trai mới và chồng cũ còn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Diễn viên Anh Đức 'toang' vì một con mèo?

Vốn được mệnh danh là "thánh ế" và thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, gán ghép với nhiều sao nữ nên việc Anh Đức có người yêu khiến nhiều người chú ý. Tuy nhiên, chọn đúng Lễ tình nhân năm nay, Anh Đức đã chính thức công khai bạn gái trên mạng xã hội.

Anh Đức đăng ảnh hôn bạn gái - Ảnh: FBNV

Nam diễn viên đăng tải hình ảnh hôn một cô gái đằng sau lớp khẩu trang. Bên cạnh đó, Anh Đức viết kèm dòng trạng thái cực ngọt ngào: "Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cho điều thiêng liêng này" như một cách tuyên bố sự nghiêm túc cho mối quan hệ tình cảm này. Được biết, bạn gái Anh Đức tên là Uyên Tô và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Hiện tại, cặp đôi đã rạn nứt và chia tay trong ồn ào - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau 1 năm hẹn hò, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" và kéo theo một loạt đấu tố drama tình ái. Uyên Tô bất ngờ đăng đàn vén màn những sự thật gây sốc trong thời gian yêu đương. Bạn gái cũ cho biết trong lúc sống chung Anh Đức đã mua 2 chú mèo để cả hai cùng nhau chăm sóc nhưng đến khi chia tay thì anh đề nghị Uyên Tô phải mua lại. Bức xúc nhất đó chính là về chuyện Anh Đức ép cô phải dọn ra khỏi nhà trong 2 ngày nếu không sẽ nhờ bảo vệ và cảnh sát can thiệp.

Ca sĩ Lệ Quyên ngày càng tình tứ, bất chấp tuổi tác

Valentine 2021 cũng là thời điểm Lệ Quyên chọn để chính thức tuyên bố cô là "hoa đã có chủ" khiến cư dân mạng "dậy sóng". "Nữ hoàng phòng trà" tình tứ tựa đầu vào vai người mẫu Lâm Bảo Châu. Chưa dừng lại ở đó, người tình tin đồn kém 12 tuổi của Lệ Quyên cũng đáp lại bằng bức ảnh cả hai hẹn hò ăn tối lãng mạn và sang chảnh bên nhau khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ.

Lệ Quyên công khai bạn trai khiến cư dân mạng 'dậy sóng' - Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, cô và Lâm Bảo Châu thường xuyên xuất hiện cùng nhau không còn ngại ngần. Tuy nhiên, cách thể hiện tình cảm tự nhiên, không quá ồn ào của cả 2 đang dần chiếm được cảm tình từ mọi người.

Hiện tại, cặp đôi đến nay chẳng còn ngại ngùng thể hiện tình cảm trước nơi đông người - Ảnh: Internet

Diễn viên Huỳnh Anh: Từng bị đồn chia tay không ít lần

Chàng diễn viên điển trai Huỳnh Anh khiến nhiều chị em phụ nữ tiếc nuối khi đã chính thức "có chủ". Đáng chú ý hơn là mối tình với bạn gái hơn anh 6 tuổi tên là Bạch Lan Phương, từng một lần đổ vỡ và có một cô con gái riêng. Nói về bạn gái hơn tuổi, Huỳnh Anh đã dùng những từ ngọt ngào: "Khi gặp em, anh biết sẽ không còn ai hơn nữa. Không còn ai thay thế em trong giấc mộng".

Nam diễn viên điển trai Huỳnh Anh công khai bạn gái - Ảnh: FBNV

Từ sau khi công khai, cả hai thường xuyên chia sẻ về nửa kia trên trang cá nhân. Huỳnh Anh cũng đã cầu hôn bạn gái khiến cô xúc động. Ban đầu, cô giả bộ từ chối khiến bạn trai thất vọng, mắt ngấn nước. Sau đó, nữ MC vui vẻ nói lời đồng ý và đưa tay đón nhẫn từ Huỳnh Anh. Cô tiết lộ cả hai sẽ làm đám cưới khi tình hình dịch được kiểm soát.

Cả hai không ngại thể hiện cử chỉ thân mật dành cho nhau - Ảnh: FBNV

Nam diễn viên cũng thay đổi trạng thái quan hệ trên trang cá nhân từ "hẹn hò" sang "đính hôn" với Bạch Lan Phương. Ngoài ra, bị công kích nặng nề vì yêu người hơn 6 tuổi, anh quan niệm, tình yêu không phân biệt tuổi tác mà chủ yếu là sự thấu hiểu lẫn nhau.