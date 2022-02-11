Tường Linh khiến người hâm mộ sốt hừng hực với body siêu chuẩn cùng làn da bánh mật cực gợi cảm

Sao Việt 11/02/2022 23:01

Ở tuổi 27, Đặng Tường Linh vẫn luôn giữ cho mình gương mặt khả ái, trẻ trung xinh đẹp. Đặc biệt là vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ, gợi cảm.

Tường Linh (tên đầy đủ là Đăng Tường Linh, sinh năm 1994) được biết đến với danh hiệu Hoa hậu sắc đẹp châu Á. Ngoài ra, cô cũng từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Tuy nhiên, tháng 7 năm ngoái, cô bất ngờ vướng vào tin đồn liên quan tới một đường dây bán dâm nghìn đô bị triệt phá. Sau sự việc đó, Tường Linh đã làm việc với luật sư riêng và nhờ cơ quan chức năng can thiệp, lấy lại danh dự cũng như xử lý những người tung tin gây xôn xao.

Tường Linh khiến người hâm mộ sốt hừng hực với body siêu chuẩn cùng làn da bánh mật cực gợi cảm - Ảnh 1

Trong suốt nhiều năm hoạt động showbiz, Tường Linh luôn gây ấn tượng bởi dung mạo quyến rũ, cùng thân hình nóng bỏng, gợi cảm.

Tường Linh khiến người hâm mộ sốt hừng hực với body siêu chuẩn cùng làn da bánh mật cực gợi cảm - Ảnh 2

Hiện tại, cô đang có khoảng thời gian thoả mái vui vẻ tại Mỹ cùng bạn trai hơn tuổi. Người đẹp dành nhiều thời gian để đi du lịch và chụp những bộ ảnh đẹp chia sẻ trên mạng xã hội.

Tường Linh khiến người hâm mộ sốt hừng hực với body siêu chuẩn cùng làn da bánh mật cực gợi cảm - Ảnh 3

Không chỉ gây ấn tượng bởi làn da nâu rám nắng khoẻ khoắn, vóc dáng sexy, cuốn hút của Tường Linh cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Tường Linh khiến người hâm mộ sốt hừng hực với body siêu chuẩn cùng làn da bánh mật cực gợi cảm - Ảnh 4

Thân hình thon gọn, đường cong nảy lửa của người đẹp gốc Phú Yên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ mọi người: "Đẹp từng centimet", "Nóng bỏng quá", "Vẻ đẹp hớp hồn", "Đường cong không chê vào đâu được"...

Tường Linh khiến người hâm mộ sốt hừng hực với body siêu chuẩn cùng làn da bánh mật cực gợi cảm - Ảnh 5

 

Tường Linh khiến người hâm mộ sốt hừng hực với body siêu chuẩn cùng làn da bánh mật cực gợi cảm - Ảnh 6

 

Tường Linh khiến người hâm mộ sốt hừng hực với body siêu chuẩn cùng làn da bánh mật cực gợi cảm - Ảnh 7

 

Tường Linh khiến người hâm mộ sốt hừng hực với body siêu chuẩn cùng làn da bánh mật cực gợi cảm - Ảnh 8

 

Tường Linh khiến người hâm mộ sốt hừng hực với body siêu chuẩn cùng làn da bánh mật cực gợi cảm - Ảnh 9

 

 

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