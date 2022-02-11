Tường Linh khiến người hâm mộ sốt hừng hực với body siêu chuẩn cùng làn da bánh mật cực gợi cảm

Tường Linh (tên đầy đủ là Đăng Tường Linh, sinh năm 1994) được biết đến với danh hiệu Hoa hậu sắc đẹp châu Á. Ngoài ra, cô cũng từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Tuy nhiên, tháng 7 năm ngoái, cô bất ngờ vướng vào tin đồn liên quan tới một đường dây bán dâm nghìn đô bị triệt phá. Sau sự việc đó, Tường Linh đã làm việc với luật sư riêng và nhờ cơ quan chức năng can thiệp, lấy lại danh dự cũng như xử lý những người tung tin gây xôn xao.