Dương Hoàng Yến: Đón sinh nhật tuổi 31, visual tươi trẻ, bộ ảnh toàn đồ hiệu

Sao Việt 17/06/2022 10:27

Ngày 15/6 vừa qua là sinh nhật lần thứ 31 của Dương Hoàng Yến. Thay vì đi du lịch mừng tuổi mới, năm nay, nữ ca sĩ quyết định ở nhà để đón ngày đặc biệt bên những người thân yêu nhất.

Mới đây, trên trang cá nhân của DƯơng Hoàng Yến đã chia sẻ clip thổi nến mừng sinh nhật không thể 'lầy lội' hơn. Bên cạnh đó, Dương Hoàng Yến còn thực hiện một bộ hình thời trang để khẳng định phong cách, tiện khoe luôn visual tươi trẻ không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân Vbiz.

Dương Hoàng Yến: Đón sinh nhật tuổi 31, visual tươi trẻ, bộ ảnh toàn đồ hiệu - Ảnh 1
Dương Hoàng Yến mừng sinh nhật tuổi 31

 Được biết, ngoài thời gian dành cho âm nhạc, nữ ca sĩ cũng rất yêu thời trang và luôn cố gắng ghi lại những hình ảnh nghệ thuật nhất để gửi tới khán giả. Không khó để bắt gặp những hình ảnh đầy chất 'nghệ', với đồ hiệu được sử dụng tinh tế trong các bộ hình của Dương Hoàng Yến.

Dương Hoàng Yến: Đón sinh nhật tuổi 31, visual tươi trẻ, bộ ảnh toàn đồ hiệu - Ảnh 2
Nhan sắc "không tuổi" của Dương Hoàng Yến

 

Dương Hoàng Yến: Đón sinh nhật tuổi 31, visual tươi trẻ, bộ ảnh toàn đồ hiệu - Ảnh 3Giọng ca Không Phải Em Đúng Không? trông vẫn rất năng động và không kém phần sang chảnh.

 Lựa chọn BST mới nhất của Gucci kết hợp cùng Adidas để thực hiện bộ hình, giọng ca 'Xe Anh Đến Đâu Anh Theo Tới Đó' khiến khán giả khó rời mắt bởi thần thái tràn đầy năng lượng tích cực trong từng shot hình. Nhìn loạt ảnh này, khó ai nghĩ nay Dương Hoàng Yến đã bước qua tuổi 30.

Dương Hoàng Yến: Đón sinh nhật tuổi 31, visual tươi trẻ, bộ ảnh toàn đồ hiệu - Ảnh 4
Dương Hoàng Yến: Đón sinh nhật tuổi 31, visual tươi trẻ, bộ ảnh toàn đồ hiệu - Ảnh 5Dương Hoàng Yến có lượng fan đông đảo từ chương trình vì tài năng và tính cách hòa đồng, thân thiện.

 Giọng ca sinh năm 1991 cho biết, sau 1 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, khiến cô phải 'án binh bất động', hiện tại, nữ ca sĩ đang cùng ekip lên kế hoạch bắt tay vào các dự án mới, hứa hẹn có thể giới thiệu tới công chúng trong thời gian gần nhất. Đặc biệt hơn, ở những dự án tiếp theo, khán giả cũng được thấy một màu sắc rất mới của Dương Hoàng Yến mà từ trước đến nay cô vẫn chưa khai phá.

Dương Hoàng Yến: Đón sinh nhật tuổi 31, visual tươi trẻ, bộ ảnh toàn đồ hiệu - Ảnh 6

 Dương Hoàng Yến sở hữu giọng hát soprano. Tuy gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật nhưng đã ủng hộ và cho phép nữ ca sĩ theo đuổi đam mê bằng việc tham gia sinh hoạt ở Cung văn hóa thiếu nhi, sau đó là các trung tâm nghệ thuật ngay từ khi 4-5 tuổi. Kiên trì tập luyện cho đến khi tham gia chương trình Sao Mai Điểm Hẹn năm 2008, tên tuổi của Dương Hoàng Yến mới bắt đầu được công chúng biết đến với giải triển vọng, khi đó cô mới 17 tuổi.

Dương Hoàng Yến: Đón sinh nhật tuổi 31, visual tươi trẻ, bộ ảnh toàn đồ hiệu - Ảnh 7

 Chưa dừng lại ở đó, năm 2013, Dương Hoàng Yến tiếp tục xuất hiện trước công chúng trong cuộc thi Giọng Hát Việt, gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát đầy nội lực và cảm xúc.Cô còn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân, tuy nhiên nữ ca sĩ đã phải dừng bước ở top 12 do Huấn luyện viên Mỹ Linh quyết định loại cô để giành quyền đi tiếp cho Thái Quang.

Dương Hoàng Yến: Đón sinh nhật tuổi 31, visual tươi trẻ, bộ ảnh toàn đồ hiệu - Ảnh 8

Bên cạnh vai trò là một ca sĩ, Dương Hoàng Yến còn năng nổ tham gia show truyền hình. Năm 2021, cô xuất hiện dày đặc trên cả mạng xã hội bởi các clip thú vị, hài hước trong chương trình thực tế Sao Nhập Ngũ. Từ đó, nữ ca sĩ chiếm lấy cảm tình của khán giả bởi sự thân thiện, đáng yêu và thật thà.

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Từ khóa:   vbiz Dương Hoàng Yến sao Việt

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