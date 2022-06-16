So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất?

Sao Việt 16/06/2022 07:59

Theo phong tục Việt Nam, cô dâu khi về nhà chồng sẽ được gia đình hai bên trao tặng rất nhiều của hồi môi. Tất nhiên, các cô dâu showbiz Việt cũng không ngoại lệ, thậm chí còn khiến dân tình choáng ngợp vì khoản sính lễ cực lớn.

So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất? - Ảnh 1

Mới đây, Minh Hằng đã làm lễ cưới với một doanh nhân thành đạt, hơn cô 10 tuổi. Trong một bức hình lúc cô dâu chú rể làm lễ gia tiên, khán giả đã nhanh chóng chú ý đến quyển sổ đỏ trên tay Minh Hằng. Trong một mâm sính lễ cũng có một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng rất dày.

So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất? - Ảnh 2

Cho dù Minh Hằng không đeo nhiều vòng vàng như các cô dâu khác thì khán giả vẫn phải trầm trồ trước khoản sính lễ mà “cô dâu tháng Sáu” nhận được. Xét về giá trị của khối tài sản nhà trai mang đến thì chắc chắn Minh Hằng không hề thua kém các cô dâu showbiz khác rồi.

So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất? - Ảnh 3

So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất? - Ảnh 4

So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất? - Ảnh 5

Phương Trinh Jolie cũng khiến khán giả choáng ngợp khi nhận được sính lễ cực khủng từ gia đình chú rể Lý Bình. Tính sơ sơ thì Lý Bình đã đi đón dâu với 88 lượng vàng (tương đương 5 tỷ đồng) cùng bộ nữ trang kim cương khoảng 2 tỷ nữa. Rồi gia đình Phương Trinh Jolie cũng tặng cô dâu chú rể rất nhiều kiềng, vòng vàng khiến nữ diễn viên trở thành một trong những cô dâu hoành tráng nhất showbiz.

So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất? - Ảnh 6

So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất? - Ảnh 7

Chồng của Á hậu Thúy An là doanh nhân giàu có, gia đình chồng Thúy An cũng rất có vai vế nên khi kết hôn, cô nhận được sính lễ là một căn nhà riêng. Chưa kể rất nhiều lượng vàng do người thân hai bên trao tặng để cô dâu chú rể có cuộc sống sung túc thoải mái.

So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất? - Ảnh 8

Trong ngày về nhà chồng, ca sĩ Đông Nhi đã được gia đình Ông Cao Thắng chuẩn bị sính lễ giá trị lớn với kiềng vàng, vòng kim cương và nhiều xấp tiền 100 đôla. Trước khi rời nhà, cô dâu Đông Nhi đầy nổi bật và rạng rỡ với nhiều kiềng vàng trên cổ và tay.

So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất? - Ảnh 9

So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất? - Ảnh 10

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Từ khóa:   sao Việt Đông Nhi Minh Hằng

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