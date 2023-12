So kè sính lễ khủng của các mỹ nhân Việt khi về nhà chồng, Đông Nhi, Minh Hằng, ai mới là người có sính lễ khủng nhất?

Phương Trinh Jolie cũng khiến khán giả choáng ngợp khi nhận được sính lễ cực khủng từ gia đình chú rể Lý Bình. Tính sơ sơ thì Lý Bình đã đi đón dâu với 88 lượng vàng (tương đương 5 tỷ đồng) cùng bộ nữ trang kim cương khoảng 2 tỷ nữa. Rồi gia đình Phương Trinh Jolie cũng tặng cô dâu chú rể rất nhiều kiềng, vòng vàng khiến nữ diễn viên trở thành một trong những cô dâu hoành tráng nhất showbiz.

Chồng của Á hậu Thúy An là doanh nhân giàu có, gia đình chồng Thúy An cũng rất có vai vế nên khi kết hôn, cô nhận được sính lễ là một căn nhà riêng. Chưa kể rất nhiều lượng vàng do người thân hai bên trao tặng để cô dâu chú rể có cuộc sống sung túc thoải mái.

Trong ngày về nhà chồng, ca sĩ Đông Nhi đã được gia đình Ông Cao Thắng chuẩn bị sính lễ giá trị lớn với kiềng vàng, vòng kim cương và nhiều xấp tiền 100 đôla. Trước khi rời nhà, cô dâu Đông Nhi đầy nổi bật và rạng rỡ với nhiều kiềng vàng trên cổ và tay.