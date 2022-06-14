Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời

Sao Việt 14/06/2022 05:00

Sáng 13/6, trong lễ vu quy tại TP. Hồ Chí Minh, Minh Hằng diện áo dài trắng được nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện kỳ công trong một tháng.

Lễ gia tiên của Minh Hằng cùng chồng - doanh nhân Quốc Bảo - diễn ra tại nhà gái ở TP. Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ đã yêu cầu thắt chặt an ninh nhằm đảm bảo riêng tư cho gia đình.

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 1

Mẫu áo dài cô mặc là sự kết hợp giữa tà áo dài truyền thống và sự phá cách của hoa văn baroque (hình học trừu tượng) châu Âu, giúp thiết kế vừa cổ điển vừa hợp mốt. Điểm xuyết bên họa tiết baroque là những cành hoa hồng, giúp trang phục toát lên vẻ thanh tao và sang trọng. 

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 2

Toàn bộ chi tiết đều được Chung Thanh Phong sử dụng nghệ thuật điêu khắc ren thủ công bằng cách vẽ tay, sau đó thêu, cắt đục laser.

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 3

Từ nhiều tháng trước, cô và nhà thiết kế đã bàn bạc, cùng lên ý tưởng cho ngày trọng đại. "Khi nhìn thấy mẫu áo dòng giới hạn trong bộ sưu tập 'My Áo Dài', Minh Hằng đã rất thích thú và lựa chọn ngay bởi thiết kế mang màu trắng đúng sở thích của cô. Ngoài ra, hoa văn của áo dài cũng phù hợp với trang trí của tiệc gia tiên tại nhà của hai gia đình", Chung Thanh Phong nói.

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 4

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 5

Để giúp người mặc tôn đường cong, nhà thiết kế đưa kỹ thuật dựng corset vào áo dài truyền thống, nhằm siết vòng eo triệt để.

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 6

Chung Thanh Phong khai thác chất liệu lụa cao cấp nhập khẩu từ Pháp, tạo độ đứng phom cho áo, đồng thời kết hợp satin của Việt Nam tăng vẻ mềm mại.

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 7

Mẫu thiết kế do sáu người thợ lành nghề thực hiện trong suốt một tháng. Khi diện thử bộ áo dài này, Minh Hằng rất hài lòng.

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 8

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 9

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 10

Sau lễ gia tiên, Minh Hằng sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 18/6 trên bãi biển ở Hồ Tràm (Vũng Tàu). Khách được yêu cầu mặc trang phục đỏ, đen, xanh nước biển, mang theo thiệp và không dẫn theo trẻ em. Nhiều đồng nghiệp tham gia biểu diễn chúc mừng hạnh phúc như: Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Khả Ngân. Cô dâu và chú rể cũng sẽ có màn nhảy mở màn.

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 11

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 12

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 13

Cận cảnh mẫu áo dài có 1-0-2 có chi tiết đáng chú ý mà Minh Hằng chọn diện trong ngày vu quy, cô dâu xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 14

Ngoài áo dài, Chung Thanh Phong còn đảm nhiệm vai trò thiết kế váy cưới cho Minh Hằng trong hôn lễ. Nhà thiết kế đầu tư nhiều tâm huyết để đáp ứng yêu cầu của nữ ca sĩ. Trước khi tìm được chiếc váy cưới như ý, Minh Hằng tốn nhiều thời gian trong hành trình chọn lựa chiếc váy mơ ước.

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